Allegri: "In testa? Teniamo lontano quinto posto"

Un successo prezioso, contro la Fiorentina in rimonta, che vale la testa della classifica. Massimiliano Allegri analizza il match di San Siro: "Vale tre punti. Fino al momento del gol subito, avevamo concesso poco e avuto due occasioni su due palle inattive - spiega - Poi abbiamo avuto una bella reazione, sono contento. È la prima volta che recuperiamo da una situazione di svantaggio. Siamo contenti, ma venerdì c'è un'altra partita e dobbiamo solo pensare a lavorare". Leao è rientrato da titolare con due gol decisivi: "È rientrato dalla nazionale, aveva bisogno di ritrovare la condizione. Siamo contenti di lui e di tutta la squadra. Lui ha le qualità per farci vincere le partite. Ma ci sono anche gli altri - spiega ancora - Oggi Fofana è entrato spesso in area, i centrocampisti devono fare dei gol e su quello bisogna migliorare. Però ora dobbiamo recuperare energie, perché venerdì siamo questi. Vediamo per Nkunku e Loftus-Cheek, anche se hanno perso giorni di allenamento".

