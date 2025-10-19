Allegri: "In testa? Teniamo lontano quinto posto"

L'allenatore del Milan commenta il successo in rimonta sulla Fiorentina con una doppietta di Leao che vale il primo posto in classifica: "Significa che manteniamo a distanza il quinto posto". Ed ancora sul rigore: "A volte li danno a favore, a volte contro, ma non l'ho visto". Su Leao: "E' il giocatore che può farci vincere le partite"
Un successo prezioso, contro la Fiorentina in rimonta, che vale la testa della classifica. Massimiliano Allegri analizza il match di San Siro: "Vale tre punti. Fino al momento del gol subito, avevamo concesso poco e avuto due occasioni su due palle inattive - spiega - Poi abbiamo avuto una bella reazione, sono contento. È la prima volta che recuperiamo da una situazione di svantaggio. Siamo contenti, ma venerdì c'è un'altra partita e dobbiamo solo pensare a lavorare". Leao è rientrato da titolare con due gol decisivi: "È rientrato dalla nazionale, aveva bisogno di ritrovare la condizione. Siamo contenti di lui e di tutta la squadra. Lui ha le qualità per farci vincere le partite. Ma ci sono anche gli altri - spiega ancora - Oggi Fofana è entrato spesso in area, i centrocampisti devono fare dei gol e su quello bisogna migliorare. Però ora dobbiamo recuperare energie, perché venerdì siamo questi. Vediamo per Nkunku e Loftus-Cheek, anche se hanno perso giorni di allenamento".
"Il rigore a volte te lo danno a favore e a volte contro"
Quanto al rigore che ha deciso il match, particolarmente contestato dalla Fiorentina in campo e fuori: "Rigore: "Non l'ho visto. Una volta te li danno a favore, una volta te li danno contro. Il Var è una situazione soggettiva, quindi bisogna accettarlo. Poi va sempre così". Entusiasmo avversario da battere: "Credo che la squadra stia trovando un buon equilibrio sotto questo aspetto. La normalità al Milan è vincere le partite. Con 16 punti retrocedi, quindi bisognerà cercare di farne tanti altri". Una squadra che deve restare umile: "Anche con la Cremonese avevamo subito solo due traversoni. Abbiamo giocato praticamente sempre così. Se vinci indovini la lettura, altrimenti no. Stasera è entrato Gimenez, non è entrato sul calcio d'angolo, e abbiamo preso gol. Poi abbiamo reagito bene".
"Essere in testa? Dobbiamo mantenere la distanza sul quinto posto"
Il Milan di nuovo in testa alla classifica dopo tanto tempo: "Essere in testa è sempre bello. Vuol dire che sei più lontano dal quinto posto. Hai un obiettivo diverso. Devi mantenere il vantaggio sul quinto posto - ripete - Non bisogna perdere di vista quello. Questo è il momento del campionato in cui si spezza la classifica, sono importanti le vittorie. Al di là delle assenze, abbiamo fatto una bella partita. A calcio si vince con umiltà quando non hai la palla. Perché se sei umile, sei più cattivo quando ce l'hai".