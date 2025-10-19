Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 7^ giornataguida tv
Oggi, domenica 19 ottobre, si scende in campo le la 7^ giornata di campionato. Alle 18.00, su Sky e in streaming su NOW, Atalanta-Lazio. Tutti gli appunramenti della giornata di Serie A
Sono cinque le partite della domenica della 7^ giornata di Serie A che si apre alle 12.30 con Como-Juventus, segue poi il doppio appuntamento delle 15.00 con Cagliari-Bologna e Genoa-Parma. Alle 18.00 è il momento di Atalanta-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara con il commento di Giancarlo Marocchi; inviati Massimiliano Nebuloni e Matteo Petrucci. Domenica sera, alle 20.45, scenderanno in campo Milan e Fiorentina.
Gli studi e i volti di Sky Sport
La domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Mario Giunta con Michele Padovano e Maurizio Compagnoni ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Paolo Di Canio, Fernando Orsi, Angelo Carotenuto e Federico Zancan. Durante i match delle 20.45 appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello, Luca Marchetti, Paolo Assogna e Alessandro Sugoni. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Riccardo Montolivo e Marco Bucciantini.
Serie A, la programmazione di oggi
Domenica 19 ottobre
- dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Michele Padovano e Maurizio Compagnoni
- ore 15.00: Cagliari-Bologna su DAZN 1
- ore 15.00: Genoa-Parma su DAZN 2
- dalle 15.30: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Paolo Di Canio, Fernando Orsi, Angelo Carotenuto e Federico Zancan
- alle 18.00: ATALANTA-LAZIO su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara con il commento di Giancarlo Marocchi; inviati Massimiliano Nebuloni e Matteo Petrucci
- dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Riccardo Montolivo e Marco Bucciantini
- ore 20.45: Milan-Fiorentina su DAZN 1
- dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Luca Marchetti e Alessandro Sugoni