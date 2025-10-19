Le partite di Serie A di oggi

Sono cinque le partite della domenica della 7^ giornata di Serie A che si apre alle 12.30 con Como-Juventus, segue poi il doppio appuntamento delle 15.00 con Cagliari-Bologna e Genoa-Parma. Alle 18.00 è il momento di Atalanta-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara con il commento di Giancarlo Marocchi; inviati Massimiliano Nebuloni e Matteo Petrucci. Domenica sera, alle 20.45, scenderanno in campo Milan e Fiorentina.