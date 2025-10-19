Tudor: "Non si può prendere così il primo gol"

Primo ko in stagione dei bianconeri, sconfitta al Sinigaglia analizzata da Igor Tudor: "È stata una partita difficile contro una squadra ben organizzata, sicuramente non si può prendere un gol del genere da calcio piazzato. Tante interruzioni nella ripresa anche per qualche loro comportamento". Sulle scelte tattiche: "Penso siano state giuste al netto della sconfitta". E in chiusura: "Cosa mi preoccupa? Tutto, come sempre. Ma ne discuterò con la squadra"

La prima sconfitta in stagione della Juventus arriva al Sinigaglia. Dopo cinque pareggi di fila tra campionato e Champions, i bianconeri cadono 2-0 a Como nel segno di Nico Paz. Assist e gol dell'argentino, grande protagonista del match che costa lo stop alla Juve. Brutta battuta d'arresto per Yildiz e compagni, attesi mercoledì al Bernabeu ma da oltre un mese senza vittorie. Un momento e una partita analizzati nel post-partita da Igor Tudor: "Volevamo andare avanti e pressare contro una squadra che gioca un bel calcio. È stata una partita difficile, nel primo tempo abbiamo preso gol all’inizio da calcio piazzato e questo non deve succedere. Abbiamo fatto cose interessanti nel primo tempo, ripresa con tante interruzioni di gioco anche per qualche loro comportamento".