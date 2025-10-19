Esplora tutte le offerte Sky
Como-Juventus, Tudor: "Non si può prendere così il primo gol"

JUVENTUS

Primo ko in stagione dei bianconeri, sconfitta al Sinigaglia analizzata da Igor Tudor: "È stata una partita difficile contro una squadra ben organizzata, sicuramente non si può prendere un gol del genere da calcio piazzato. Tante interruzioni nella ripresa anche per qualche loro comportamento". Sulle scelte tattiche: "Penso siano state giuste al netto della sconfitta". E in chiusura: "Cosa mi preoccupa? Tutto, come sempre. Ma ne discuterò con la squadra"

PAGELLE - TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY

La prima sconfitta in stagione della Juventus arriva al Sinigaglia. Dopo cinque pareggi di fila tra campionato e Champions, i bianconeri cadono 2-0 a Como nel segno di Nico Paz. Assist e gol dell'argentino, grande protagonista del match che costa lo stop alla Juve. Brutta battuta d'arresto per Yildiz e compagni, attesi mercoledì al Bernabeu ma da oltre un mese senza vittorie. Un momento e una partita analizzati nel post-partita da Igor Tudor: "Volevamo andare avanti e pressare contro una squadra che gioca un bel calcio. È stata una partita difficile, nel primo tempo abbiamo preso gol all’inizio da calcio piazzato e questo non deve succedere. Abbiamo fatto cose interessanti nel primo tempo, ripresa con tante interruzioni di gioco anche per qualche loro comportamento".

Scintille Fabregas-Tudor: il botta e risposta

"Mi preoccupa sempre tutto..."

Tudor ha proseguito parlando delle scelte tattiche: "Non si può sempre giocare con due ali e con due attaccanti, altrimenti chi difende? Riguardo alla difesa a quattro, pensavamo fosse la cosa migliore per la squadra al netto della sconfitta. Penso sia stata una scelta giusta. In attacco non è andata come volevamo soprattutto per quanto riguarda l'ultimo passaggio e l'ultimo tiro. Era giusto provare con due punte, ma bisogna correre con il Como che fa bene. Abbiamo preso il contropiede del 2-0, e quel punto non c’era più niente da fare". In chiusura: "Cosa mi preoccupa? Mi preoccupa sempre tutto, ma ne discuterò con la squadra...".

La classifica della Serie A

