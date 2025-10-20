Sconfitta a Como dopo cinque pareggi consecutivi, seconda giornata senza gol e poche occasioni create. Le statistiche piazzano la Juve al 17° posto per pericolosità dei tiri e al 13° del campionato per numero di grandi occasioni da gol create. Fa discutere anche la posizione di Yildiz, troppo largo e lontano dalle zone calde del gioco. Le analisi e le grafiche di Sky Calcio Club

Juve, c'è un problema in attacco. Dopo i cinque pareggi di fila tra campionato e Champions (nonostante risultati come il 4-4 contro il Dortmund) è arrivato il ko per 2-0 a Como. Ancora senza segnare, come nel turno pre sosta nello 0-0 contro il Milan. I bianconeri in questo momento hanno il settimo attacco del campionato, dietro a Inter, Napoli, Bologna, Atalanta, Milan e Lazio, ma sono anche altri — e più profondi — i dati che sottolineano un problema di pericolosità in casa bianconera. Intanto il numero dei tiri: la Juve è terza in classifica tra le squadre del campionato, un dato in sé positivo non fosse per il confronto con tutte le altre statistiche. Per pericolosità di quegli stessi tiri i bianconeri scendono addirittura al 17° posto della A, per Expected Goals (il dato che calcola i gol che una squadra avrebbe ragionevolmente dovuto segnare in base alle occasioni create) è 12^, le grandi occasioni create ("big chance") la vedono al 13° posto ed è seconda per Expected Goals da calcio piazzato, tradotto: la Juve crea (quasi) solo da fermo.