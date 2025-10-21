Introduzione

Il Milan proverà a recuperare Nkunku e Loftus-Cheek per il Pisa: nella giornata di martedì 21 ottobre i due hanno svolto allenamento personalizzato, saranno decisivi i prossimi giorni per capire se Allegri potrà contare su di loro. Out sicuramente invece Estupinan. Continua l'emergenza anche in casa Lazio. Sarri aveva recuperato un paio di elementi ma ha dovuto fronteggiare lo stop di Cancellieri che è in attesa di capire, dagli esami strumentali, l'entità del problema che lo ha bloccato dopo pochi minuti di gara in quel di Bergamo. Nella stessa gara c'è stato un altro stop "illustre": quello occorso a Giorgio Scalvini. Per l'azzurro lesione di primo grado al flessore sinistro e stop forzato di almeno 3 settimane. Il big match Napoli-Inter non avrà Thuram come protagonista mentre Conte prova a recuperare Hojlund. Solo due i giocatori che salteranno la prossima giornata per squalifica. In Parma-Como mancheranno Ndiaye da una parte, espulso nell'ultimo turno del Parma in quel di Genova, e Rodriguez dall'altra. Ecco la situazione squadra per squadra su infortunati, indisponibili e recuperabili in vista dell'8^ giornata di Serie A