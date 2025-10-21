Introduzione
Il Milan proverà a recuperare Nkunku e Loftus-Cheek per il Pisa: nella giornata di martedì 21 ottobre i due hanno svolto allenamento personalizzato, saranno decisivi i prossimi giorni per capire se Allegri potrà contare su di loro. Out sicuramente invece Estupinan. Continua l'emergenza anche in casa Lazio. Sarri aveva recuperato un paio di elementi ma ha dovuto fronteggiare lo stop di Cancellieri che è in attesa di capire, dagli esami strumentali, l'entità del problema che lo ha bloccato dopo pochi minuti di gara in quel di Bergamo. Nella stessa gara c'è stato un altro stop "illustre": quello occorso a Giorgio Scalvini. Per l'azzurro lesione di primo grado al flessore sinistro e stop forzato di almeno 3 settimane. Il big match Napoli-Inter non avrà Thuram come protagonista mentre Conte prova a recuperare Hojlund. Solo due i giocatori che salteranno la prossima giornata per squalifica. In Parma-Como mancheranno Ndiaye da una parte, espulso nell'ultimo turno del Parma in quel di Genova, e Rodriguez dall'altra. Ecco la situazione squadra per squadra su infortunati, indisponibili e recuperabili in vista dell'8^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
ATALANTA
8^ giornata Cremonese-Atalanta su Sky Sport
- SCALVINI - lesione di primo grado al flessore sinistro. Rientro previsto dopo la sosta di novembre
- BAKKER - Rottura del crociato. Rientro previsto a gennaio 2026
- KOLASINAC - Lesione del crociato anteriore e del menisco esterno. Possibile rientro a inizio novembre
BOLOGNA
8^ giornata Fiorentina-Bologna su Sky Sport
- IMMOBILE - Lesione del retto femorale. Rientro previsto tra 8^ e 9^ giornata
CAGLIARI
8^ giornata Verona-Cagliari
- MINA - Problema al bicipite femorale della gamba sinistra. In forte dubbio per la gara contro il Verona
- DI PARDO - Affaticamento muscolare. Rientro previsto a inizio novembre
- RADUNOVIC - Lesione distrattiva di primo grado del soleo. Possibile contro il Bolonga
- BELOTTI - a fine settembre ha riportato la lesione del legamento e crociato. Operazione riuscita, rientro non prima di aprile 2026
COMO
8^ giornata Parma-Como
- J.RODRIGUEZ: squalificato ancora un turno. Salta il Parma
- ADDAI - Lesione al bicipite femorale coscia destra. Rientro possibile a inizio novembre
- SERGI ROBERTO - Lesione al retto femorale della coscia. Rientro possibile a inizio novembre
- DOSSENA - Lesione del crociato anteriore. Rientro possibile a inizio novembre
CREMONESE
8^ giornata Cremonese-Atalanta su Sky Sport
- COLLOCOLO - Lesione muscolare del retto femorale sinistro. Rientro previsto a fine anni
- AUDERO - Problema al polpaccio. In dubbio per l'8^ giornata
- MOUMBAGNA – Lesione al flessore. In forte dubbio per la sfida contro l'Atalanta
FIORENTINA
8^ giornata Fiorentina-Bologna su Sky Sport
- RICHARDSON - Lombalgia. In dubbio per la gara contro il Bologna
- LAMPTEY - lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione fatta e riuscita. Rientro in gruppo a gennaio
- KOUAME' - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Rientro non prima di fine ottobre
GENOA
8^ giornata Torino-Genoa
- MESSIAS - Fastidio muscolare all'adduttore. In forte dubbio per l'8^ giornata
- STANCIU - Problema al bicipite femorale della coscia destra. In dubbio per la sfida contro il Torino
- MARCANDALLI - Affaticamento muscolare. In dubbio per il Torino
INTER
8^ giornata Napoli-Inter
- THURAM - Risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. Salta sicuramente il Napoli
- DI GENNARO - Frattura ad un polso, tempi di recupero da stabilire
- DARMIAN - Risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Non sarà a disposizione per la gara contro il Napoli
JUVENTUS
8^ giornata Lazio-Juventus
- BREMER - Operato per una lesione del menisco mediale. I tempi di recupero sono di circa 5-6 settimane
- CABAL - Lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Possibile rientro dopo la sosta di novembre
- PINSOGLIO - Assente per l'8^ giornata
LAZIO
8^ giornata Lazio-Juventus
- CASTELLANOS: lesione al retto femorale. Rientro a inizio dicembre
- CANCELLIERI - Problema al flessore. In attesa di esami strumentali. Possibile stop fino alla prossima sosta
- PELLEGRINI - Edema al ginocchio. Non dovrebbe recuperare per la Juventus
- ROVELLA - Sindrome retto-adduttoria. Per il momento nessuna operazione si valuta giorno per giorno
- DELE-BASHIRU - Lesione muscolare a carico del bicipite femorale destro. E' fuori dalla lista del campionato
- GIGOT - Operazione alla caviglia. E' fuori dalla lista per il campionato
LECCE
8^ giornata Udinese-Lecce
- SOTTIL - Affaticamento muscolare. In dubbio per l'8^ giornata
- JEAN - Lesione del legamento crociato anteriore. Rientro a inizio novembre
- PEREZ - Problema alla coscia. Salta L'Udinese
- MARCHWINSKI - Rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale. Rientro previsto a novembre
MILAN
8^ giornata Milan-Pisa su Sky Sport
- PULISIC - lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Sicuramente salterà le sfide con Pisa e Atalanta
- ESTUPINAN - Distorsione alla caviglia. Out sicuramente col Pisa
- RABIOT - lesione del soleo. Rientro previsto dopo la sosta di novembre
- LOFTUS-CHEEK - Affaticamento muscolare. In dubbio per il Pisa
- JASHARI - frattura composta del perone destro. Rientro a novembre
- NKUNKU - Problema all'alluce. In dubbio per la sfida contro il Pisa
NAPOLI
8^ giornata Napoli-Inter
- RRAHMANI - Problema fisico. In dubbio per la gara contro l'Inter
- HOJLUND - Affaticamento muscolare. In dubbio per l'Inter
- LOBOTKA - Lesione distrattiva all'adduttore della coscia. Rientro previsto a inizio novembre
- CONTINI - frattura del terzo metacarpo della mano destra. Rientro nella seconda metà di ottobre
- LUKAKU - Lesione di alto grado del retto femorale. Rientro previsto non prima di dicembre
PARMA
8^ giornata Parma-Como
- NDIAYE - Squalificato un turno. Salta il Como
- VALERI - Lesione alla caviglia. Rientro previsto a novembre
- ORISTANIO - Problema muscolare. In dubbio per l'8^ giornata
- ONDREJKA - Frattura del perone. Possibile rientro a met dicembre
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ipotesi di rientro a marzo 2026
PISA
8^ giornata Milan-Pisa su Sky Sport
- ESTEVES - Lesione all'adduttore. Rientro previsto a inizio dicembre
- MATEUS LUSUARDI - Problema muscolare. Salta il Milan
- STENGS – Distacco completo dall’osso del tendine del lungo adduttore sinistro. Intervento riuscito e avviato il percorso fisioterapico, rischia di stare fuori fino a fine 2025
ROMA
8^ giornata Sassuolo-Roma
- ANGELINO - Bronchite asmatica. In attesa del via libera medico. In dubbio per la gara contro il Sassuolo
SASSUOLO
8^ giornata Sassuolo-Roma
- MUHAREMOVIC - Problema fisico. In dubbio per la gara contro la Roma
- BOLOCA - Riacutizzarsi di un vecchio problema fisico. Tempi di recupero da stabilire
- PAZ - Lesione al polpaccio. Rientro a fine ottobre
- PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Tempi di recupero non ancora definiti
TORINO
8^ giornata Torino-Genoa
- ANJORIN - Fascite plantare. Salta anche il Genoa
- ABOUKHLAL - Risentimento ai flessori della coscia sinistra. In forte dubbio per l'8^ giornata
- SCHUURS - in fase di recupero da operazione al ginocchio. Non è ancora stata fissata una data per il suo rientro
UDINESE
8^ giornata Udinese-Lecce
- KRISTENSEN - Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Possibile rientro a metà novembre
VERONA
8^ giornata Verona-Cagliari
- BELLA-KOTCHAP - Affaticamento muscolare. Salta il Cagliari
- OYEGOKE - Problema al piede. In dubbio per l'8^ giornata
- AL-MUSRATI - Problema muscolare. Rientro previsto a novembre
- SUSLOV - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rientro non prima di aprile 2026