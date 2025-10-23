Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milan-Pisa, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
©Ansa

Milan-Pisa aprirà la 8^ giornata di Serie A. Chance dal primo minuto per De Winter al posto di Tomori. Nei rossoneri torna tra i convocati Nkunku, che partirà dalla panchina. Ancora non è a disposizione Loftus-Cheek. Nel Pisa torna Touré dopo la squalifica. Tramoni dovrebbe partire dal primo minuto accanto ad Nzola. A centrocampo, ballottaggio tra Vural e Akinsanmiro

LA CLASSIFICA DI SERIE A

Probabili formazioni
Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
Portiere
Milan
Koni De Winter
Koni De Winter
Difensore centrale di destra
pubblicità
Milan
Matteo Gabbia
Matteo Gabbia
difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Milan
Alexis Saelemaekers
Alexis Saelemaekers
Esterno destro
Milan
Youssouf Fofana
Youssouf Fofana
mezzala destra
Milan
Luka Modric
Luka Modric
centrocampista centrale
Milan
Samuele Ricci
Samuele Ricci
mezzala sinistra
pubblicità
Milan
Davide Bartesaghi
Davide Bartesaghi
esterno sinistro
Milan
Santiago Giménez
Santiago Giménez
Attaccante
pubblicità
Milan
Rafael Leão
Rafael Leão
Attaccante

MILAN (3-5-2) la probabile formazione

Maignan, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi, Giménez, Leão. All. Massimiliano Allegri

  • Nel Milan, spazio a De Winter, con Tomori che dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo, riconfermato il trio Fofana-Modric-Ricci
  • Recupera Nkunku, che partirà dalla panchina. Non convocato invece Loftus-Cheek
Pisa
Adrian Semper
Adrian Semper
Portiere
Pisa
Simone Canestrelli
Simone Canestrelli
difensore centrale di destra
pubblicità
Pisa
Raul Albiol
Raul Albiol
difensore centrale
Pisa
Antonio Caracciolo
Antonio Caracciolo
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Pisa
Idrissa Touré
Idrissa Touré
esterno destro
Pisa
Isak Vural
Isak Vural
mezzala destra
Pisa
Michel Aebischer
Michel Aebischer
centrocampista centrale
Pisa
Marius Marin
Marius Marin
mezzala sinistra
pubblicità
Pisa
Samuele Angori
Samuele Angori
esterno sinistro
Pisa
Mattéo Tramoni
Mattéo Tramoni
Attaccante
pubblicità
Pisa
M'Bala Nzola
M'Bala Nzola
Attaccante

PISA (3-5-2) la probabile formazione

Semper, Canestrelli, Albiol, Caracciolo, Touré, Vural, Aebischer, Marin, Angori, Tramoni, Nzola. All. Alberto Gilardino

  • In casa Pisa potrebbe tornare titolare Tramoni, che è in leggero vantaggio su Moreo
  • Confermata la difesa a tre con Canestrelli, Albiol e Caracciolo. Sugli esterni, spazio ad Angori e Touré, che torna dalla squalifica
  • Accanto ad Aebischer sarà ballottaggio tra Vural e Akinsanmiro

Serie A: Altre Notizie

La presentazione dell’8^ giornata Serie A

guida tv

L'8^ giornata di Serie A si apre venerdì 24 ottobre con Milan-Pisa, in diretta su Sky - canali...

Allegri: "Servono 74 punti per la Champions"

MILAN

Il Milan, venerdì 24 ottobre, aprirà l'8^ giornata contro il Pisa (match in diretta alle 20.45 su...

Stop di 3 mesi a trasferte tifosi Pisa e Verona

da "la nazione"

Come riporta il quotidiano toscano il Viminale avrebbe deciso misure severe dopo gli scontri tra...

Mariani arbitra Napoli-Inter, Lazio-Juve a Colombo

Serie A

Sarà Maurizio Mariani ad arbitrare il big match della 8^ giornata di Serie A tra Napoli e Inter...

La Serie A sostiene la campagna Save the Children

8^ giornata

In occasione dell'8^ giornata di campionato la Serie A e l'Associazione Italiana Allenatori...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE