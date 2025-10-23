Milan-Pisa aprirà la 8^ giornata di Serie A. Chance dal primo minuto per De Winter al posto di Tomori. Nei rossoneri torna tra i convocati Nkunku, che partirà dalla panchina. Ancora non è a disposizione Loftus-Cheek. Nel Pisa torna Touré dopo la squalifica. Tramoni dovrebbe partire dal primo minuto accanto ad Nzola. A centrocampo, ballottaggio tra Vural e Akinsanmiro
MILAN (3-5-2) la probabile formazione
Maignan, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi, Giménez, Leão. All. Massimiliano Allegri
- Nel Milan, spazio a De Winter, con Tomori che dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo, riconfermato il trio Fofana-Modric-Ricci
- Recupera Nkunku, che partirà dalla panchina. Non convocato invece Loftus-Cheek
PISA (3-5-2) la probabile formazione
Semper, Canestrelli, Albiol, Caracciolo, Touré, Vural, Aebischer, Marin, Angori, Tramoni, Nzola. All. Alberto Gilardino
- In casa Pisa potrebbe tornare titolare Tramoni, che è in leggero vantaggio su Moreo
- Confermata la difesa a tre con Canestrelli, Albiol e Caracciolo. Sugli esterni, spazio ad Angori e Touré, che torna dalla squalifica
- Accanto ad Aebischer sarà ballottaggio tra Vural e Akinsanmiro