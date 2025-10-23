La presentazione dell’8^ giornata Serie A

L’ottavo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 24 a domenica 26 ottobre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Milan-Pisa, Cremonese-Udinese e Fiorentina-Bologna. La giornata di campionato si apre venerdì con sabato con Milan-Pisa, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 251 e in streaming su NOW. Sono quattro gli appuntamenti del sabato con, alle 15.00, Udinese-Lecce e Parma-Como. Si prosegue alle 18.00 con Napoli-Inter e alle 20.45 è il momento di Cremonese-Atalanta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La giornata di campionato si conclude domenica. Si inizia alle 12.30 con Torino-Genoa e si prosegue alle 15.00 con Sassuolo-Roma e Verona-Cagliari. Alle 18.00, su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, Fiorentina-Bologna. Chiude la domenica, alle 20.45, Lazio-Juventus.

