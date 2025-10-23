La presentazione dell’8^ giornata Serie A

Serie A, la presentazione dell’8^ giornata: orari, arbitri e squalificatiguida tv
L'8^ giornata di Serie A si apre venerdì 24 ottobre con Milan-Pisa, in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Si conclude poi domenica 26 ottobre. Le partite dell’ottava giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati
L’ottavo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 24 a domenica 26 ottobre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Milan-Pisa, Cremonese-Udinese e Fiorentina-Bologna. La giornata di campionato si apre venerdì con sabato con Milan-Pisa, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 251 e in streaming su NOW. Sono quattro gli appuntamenti del sabato con, alle 15.00, Udinese-Lecce e Parma-Como. Si prosegue alle 18.00 con Napoli-Inter e alle 20.45 è il momento di Cremonese-Atalanta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La giornata di campionato si conclude domenica. Si inizia alle 12.30 con Torino-Genoa e si prosegue alle 15.00 con Sassuolo-Roma e Verona-Cagliari. Alle 18.00, su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, Fiorentina-Bologna. Chiude la domenica, alle 20.45, Lazio-Juventus.
Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.
Serie A, la programmazione della 8^ giornata
Venerdì 24 ottobre
- ore 20.45: Milan-Pisa su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251e in streaming su NOW – [Zufferli]
Sabato 25 ottobre
- ore 15.00: Udinese-Lecce su DAZN 1– [Feliciani]
- ore 15.00: Parma-Como su DAZN 2– [Chiffi]
- ore 18.00: Napoli-Inter su DAZN 1– [Mariani]
- ore 20.45: Cremonese-Atalanta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 su DAZN 1 – [Arena]
Domenica 26 ottobre
- ore 12.30: Torino-Genoa su DAZN 1 – [Bonacina]
- ore 15.00: Sassuolo-Roma su DAZN 1 – [Manganiello]
- ore 15.00: Verona-Cagliari su DAZN 2 – [Dionisi]
- ore 18.00: Fiorentina-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 – [La Penna]
- ore 20.45: Lazio-Juventus su DAZN 1 – [Colombo]
Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 8^ giornata
Sono due i giocatori squalificati per la 8^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A:
- Jesus Rodriguez (Como)
- Abdoulaye Ndiaye (Parma)