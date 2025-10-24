Introduzione

L’ultimo turno di campionato ha regalato un record negativo di gol messi a segno. La speranza è che il trend si possa invertire visto che molti fantallenatori sono “delusi” da una serie di top player. In più c’è stata la parentesi europea che ha portato con sé incertezze di formazione alla ripresa del campionato. Infine il solito sguardo alla situazione medica di alcuni protagonisti che potrebbero tornare tali nel lungo weekend calcistico. Insomma di carne al fuoco ne abbiamo



Il focus è chiaramente sul big match del Maradona. Napoli e Inter ci arrivano in situazioni diametralmente opposte. Alla sconfitta contro il Torino, Conte ha aggiunto il pesante ko contro il Psv mentre l’Inter, dopo aver vinto a Roma e in Belgio in Champions, vuole altri punti in trasferta in uno scontro diretto. Per tutte le informazioni che tifosi e fantallenatori anelano c’è pronto il team degli inviati di Sky Sport. La nostra squadra non dorme mai e gli aggiornamenti arrivano con frequenza. Ecco quindi il nostro classico sguardo sulle probabili formazioni dell’8^ giornata di campionato



