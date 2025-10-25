Le partite di Serie A di oggi

Offerte Sky
Partite Serie A oggi, il calendario e gli orari dell'8^ giornata

guida tv

Oggi, sabato 25 ottobre, si scende in campo per l'ottava giornata di Serie A. La sera, alle 20.45, Cremonese-Atalanta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del sabato di campionato

Sono quattro gli appuntamenti del sabato dell'8^ giornata di campionato. Un doppio appuntamento alle 15.00 con Udinese-Lecce e Parma-Como. Si prosegue alle 18.00 con Napoli-Inter e alle 20.45 è il momento di Cremonese-Atalanta, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara con il commento di Giancarlo Marocchi; inviati Massimiliano Nebuloni e Ilaria Alesso.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate.Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, con Mario Giunta insieme a Federico Zancan e Walter Zenga. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Faouzi Ghoulam. 

Serie A, la programmazione di oggi su Sky e NOW

Sabato 25 ottobre

  • Dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Federico Zancan e Walter Zenga
  • ore 15.00: Udinese-Lecce su DAZN 1
  • ore 15.00: Parma-Como su DAZN 2
  • ore 18.00: Napoli-Inter su DAZN 1
  • dalle 20 e dalle 22.40: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Faouzi Ghoulam
  • alle 20.45: CREMONESE-ATALANTA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, commento Giancarlo Marocchi; inviati Massimiliano Nebuloni e Ilaria Alesso

