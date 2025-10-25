Le partite di Serie A di oggi

Sono quattro gli appuntamenti del sabato dell'8^ giornata di campionato. Un doppio appuntamento alle 15.00 con Udinese-Lecce e Parma-Como . Si prosegue alle 18.00 con Napoli-Inter e alle 20.45 è il momento di Cremonese-Atalanta , in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara con il commento di Giancarlo Marocchi; inviati Massimiliano Nebuloni e Ilaria Alesso.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate.Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, con Mario Giunta insieme a Federico Zancan e Walter Zenga. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Faouzi Ghoulam.