Il 26 ottobre 2025, l'allenatore dell'Inter compie 45 anni. E in questi 45 anni ha vissuto tante vite diverse, ma con un filo che le lega tutte: dall'addio al papà poco prima di giocare, alla paura di non poter tornare in campo, da quel casco protettivo buttato dentro la Champions League, alla sua esperienza di allenatore tra alti e bassi da cui ripartire sempre: come per la sconfitta di Napoli. Una storia di immagini, parole e fatti che lo rendono non solo protagonista, ma esempio