Gasperini: "Non ho mai avuto dubbi su Dybala"

Ancora una vittoria in trasferta dei giallorossi, che agganciano il Napoli in vetta. Ne ha parlato Gian Piero Gasperini: "Sono soddisfatto della gara e della classifica, ottima reazione dopo due sconfitte. Dybala è un attaccante, Cristante come Pasalic? Aveva fatto il trequartista a Bergamo prima di lui... E Dovbyk è in una buona condizione fisica". L'obiettivo è tornare a fare punti all'Olimpico: "Dobbiamo essere più efficaci, sbattiamo contro un muro e poi prendiamo gol"

La Roma in trasferta sa solo vincere. Dopo le sconfitte contro Inter e Viktoria Plzen tra campionato ed Europa League, i giallorossi ripartono alla grande e vincono 1-0 sul campo del Sassuolo. Decisivo il primo gol in questa Serie A di Paulo Dybala, che si ripete dopo giovedì e che trascina i compagni a tre pesanti. Agganciato il Napoli in vetta, partita e classifica commentate nel post-partita da Gian Piero Gasperini: "Sono molto soddisfatto della posizione in classifica e della partita di oggi, che era difficile perché il Sassuolo sta facendo bene. L’abbiamo interpretata nel modo migliore, dopo due sconfitte c’è stata un’ottima reazione. Abbiamo vinto una partita importante". Applausi per Dybala e Cristante: "Non ho mai avuto dubbi su Paulo, è un giocatore straordinario e un attaccante ma non un attaccante esterno: può fare la prima o la seconda punta, può giocare ovunque. Cristante come Pasalic all'Atalanta? Pasalic ha fatto più di 50 gol in quel ruolo, ma Cristante arrivò prima di Mario a Bergamo e non ha perso quell’abitudine… È maturato sotto tutti gli aspetti e sta dando una grande mano".