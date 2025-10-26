Gasperini: "Non ho mai avuto dubbi su Dybala"

Sassuolo-Roma, Gasperini: "Mai avuto dubbi su Dybala. Ora torniamo a vincere all'Olimpico"ROMA
Ancora una vittoria in trasferta dei giallorossi, che agganciano il Napoli in vetta. Ne ha parlato Gian Piero Gasperini: "Sono soddisfatto della gara e della classifica, ottima reazione dopo due sconfitte. Dybala è un attaccante, Cristante come Pasalic? Aveva fatto il trequartista a Bergamo prima di lui... E Dovbyk è in una buona condizione fisica". L'obiettivo è tornare a fare punti all'Olimpico: "Dobbiamo essere più efficaci, sbattiamo contro un muro e poi prendiamo gol"
La Roma in trasferta sa solo vincere. Dopo le sconfitte contro Inter e Viktoria Plzen tra campionato ed Europa League, i giallorossi ripartono alla grande e vincono 1-0 sul campo del Sassuolo. Decisivo il primo gol in questa Serie A di Paulo Dybala, che si ripete dopo giovedì e che trascina i compagni a tre pesanti. Agganciato il Napoli in vetta, partita e classifica commentate nel post-partita da Gian Piero Gasperini: "Sono molto soddisfatto della posizione in classifica e della partita di oggi, che era difficile perché il Sassuolo sta facendo bene. L’abbiamo interpretata nel modo migliore, dopo due sconfitte c’è stata un’ottima reazione. Abbiamo vinto una partita importante". Applausi per Dybala e Cristante: "Non ho mai avuto dubbi su Paulo, è un giocatore straordinario e un attaccante ma non un attaccante esterno: può fare la prima o la seconda punta, può giocare ovunque. Cristante come Pasalic all'Atalanta? Pasalic ha fatto più di 50 gol in quel ruolo, ma Cristante arrivò prima di Mario a Bergamo e non ha perso quell’abitudine… È maturato sotto tutti gli aspetti e sta dando una grande mano".
"Ora torniamo a vincere all'Olimpico"
Gasperini ha proseguito la sua analisi parlando anche di Dovbyk: "Avevamo bisogno di tenere gli attaccanti più aperti per sfruttare gli inserimenti dei centrocampisti. Lui è entrato bene, è in una buona condizione fisica. Io lavoro su tutti e cerco di farli migliorare. Aveva dato anche una bella palla a Wesley… In attacco sto cercando di trovare delle soluzioni visto che è mancata prolificità, vogliamo migliorare ancora e facciamo esperimenti in gara: Dybala è stato fuori tanto, Bailey era alla prima da titolare. Cerchiamo soluzioni migliori e giocare tante partite aiuta". Infine una riflessione sulla differenza di rendimento tra casa e trasferta: "La priorità assoluta è tornare a vincere all'Olimpico, dispiace aver perso così tante volte davanti ai nostri tifosi. Vorremmo regalare loro partite belle e giocate bene. Non erano state tutte negative, penso ad esempio a quella contro l’Inter mentre quella di giovedì non andava persa. E la vittoria di oggi ci permette di recuperare un pochino. In casa abbiamo caratteristiche che a volte ci portano a picchiare contro il muro e poi prendiamo gol: dobbiamo essere più efficaci".