Le partite di Serie A di oggi

Partite Serie A oggi, il calendario e gli orari dell'8^ giornata

Ogi, domenica 26 ottobre, si scende in campo per l'8^ giornata di Serie A. Alle 18.00 Fiorentina-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato

La giornata dell'ottava giornata di campionato si conclude domenica 26 ottobre. Si inizia alle 12.30 con Torino-Genoa e si prosegue alle 15.00 con Sassuolo-Roma Verona-Cagliari. Alle 18.00, su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, Fiorentina-Bologna. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Lorenzo Minotti; inviati Vanessa Leonardi e Marco Nosotti. Chiude la domenica, alle 20.45, Lazio-Juventus.

 

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Fernando Orsi e Maurizio Compagnoni ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Massimo Gobbi e Marco Bucciantini. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti, Dario Massara e Angelo Carotenuto. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Alessandro Del Piero e Stefano De Grandis.

Serie A, la programmazione di oggi su Sky e NOW

Domenica 26 ottobre

  • Dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Fernando Orsi e Maurizio Compagnoni
  • ore 12.30: Torino-Genoa su DAZN 1
  • ore 15.00: Sassuolo-Roma su DAZN 1
  • ore 15.00: Verona-Cagliari su DAZN 2
  • dalle 15.30: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Massimo Gobbi e Marco Bucciantini
  • alle 18.00: FIORENTINA-BOLOGNA su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile; commento Lorenzo Minotti; inviati Vanessa Leonardi e Marco Nosotti
  • dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Alessandro Del Piero, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Stefano De Grandis
  • ore 20.45: Lazio-Juventus su DAZN 1
  • dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Dario Massara, Luca Marchetti e Angelo Carotenuto

Le partite di Serie A di oggi

guida tv

Ogi, domenica 26 ottobre, si scende in campo per l'8^ giornata di Serie A. Alle...

