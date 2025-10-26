Le partite di Serie A di oggi

La giornata dell'ottava giornata di campionato si conclude domenica 26 ottobre. Si inizia alle 12.30 con Torino-Genoa e si prosegue alle 15.00 con Sassuolo-Roma e Verona-Cagliari . Alle 18.00, su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, Fiorentina-Bologna . Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Lorenzo Minotti; inviati Vanessa Leonardi e Marco Nosotti. Chiude la domenica, alle 20.45, Lazio-Juventus .

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Fernando Orsi e Maurizio Compagnoni ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Massimo Gobbi e Marco Bucciantini. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti, Dario Massara e Angelo Carotenuto. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Alessandro Del Piero e Stefano De Grandis.