Inter, infortunio Mkhitaryan: quali partite salterà tra Serie A e Champions League

Serie A fotogallery
9 foto

L'Inter perde l'armeno a causa di un un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. Ne avrà per circa un mese e quasi sicuramente non farà in tempo a recuperare per il derby: ecco le partite che salterà tra campionato ed Europa

GLI INDISPONIBILI DELLA 9^ GIORNATA

    Serie A: Ultime Notizie

    De Bruyne, stop di 3-4 mesi: ipotesi operazione

    napoli

    Il centrocampista belga si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione...

    Juric verso Atalanta-Milan: "Ci manca solo il gol"

    ATALANTA

    Vigilia della sfida a Bergamo in programma martedì alle 20.45, match introdotto in conferenza...

    La presentazione della 9^ giornata di Serie A

    guida tv

    Turno infrasettimanale di Serie A da martedì 28 a giovedì 30 ottobre. Mercoledì 29,  alle...