Inter, infortunio Mkhitaryan: quali partite salterà tra Serie A e Champions League
L'Inter perde l'armeno a causa di un un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. Ne avrà per circa un mese e quasi sicuramente non farà in tempo a recuperare per il derby: ecco le partite che salterà tra campionato ed Europa
- Con una nota sul proprio sito ufficiale, l'Inter ha comunicato l'esito dell'infortunio occorso al giocatore armeno: "Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata la settimana prossima". Previsto lo stop di circa un mese per Mkhitaryan.
- Data: mercoledì 29 ottobre, ore 20.45
- Competizione: Serie A, 9^ giornata
- Data: domenica 2 novembre, ore 12.30
- Competizione: Serie A, 10^ giornata
- Data: mercoledì 5 novembre, ore 21
- Competizione: Champions League, 4^ giornata
- Data: domenica 9 novembre, ore 20.45
- Competizione: Serie A, 11^ giornata
- Data: domenica 23 novembre, ore 20.45
- Competizione: Serie A, 12^ giornata
- Data: mercoledì 26 novembre, ore 21
- Competizione: Champions League, 5^ giornata
- La sfida contro i Colchoneros arriverà a un mese dall'infortunio subito nella gara di Napoli. Difficile al momento ipotizzare un recupero per il derby post-sosta per le Nazionali, più ragionevole immaginare un rientro per la giornata successiva: ecco come proseguirà il calendario dei nerazzurri
- Pisa-Inter (13^ giornata Serie A - domenica 30 novembre, ore 15)
- Inter-Venezia (ottavi di finale Coppa Italia - mercoledì 3 dicembre, ore 21)
- Inter-Como (14^ giornata Serie A - sabato 6 dicembre, ore 18)