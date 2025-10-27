La presentazione della 9^ giornata di Serie A

Il nono turno di Serie A della stagione è infrasettimanale e si gioca da martedì 28 a giovedì 30 ottobre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Roma-Parma, Inter-Fiorentina e Pisa-Lazio. La giornata di campionato si apre con due anticipi di martedì 28 ottobre: Lecce-Napoli alle 18.30 e Atalanta-Milan alle 20.45. Sono sei gli appuntamenti del mercoledì sera con tre partite, alle 18.30: Roma-Parma, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW, Juventus-Udinese e Como-Verona. Alle 20.45 invece è il momento di Inter-Fiorentina, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, Bologna-Torino e Genoa-Cremonese. Giovedì 30 ottobre si chiude la giornata di campionato con, alle 18.30, Cagliari-Sassuolo e, alle 20.45, Pisa-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.