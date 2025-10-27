La presentazione della 9^ giornata di Serie A

Offerte Sky
Serie A, la presentazione del turno infrasettimanale: orari, arbitri e squalificati

Turno infrasettimanale di Serie A da martedì 28 a giovedì 30 ottobre. Mercoledì 29,  alle 20.45 Inter-Fiorentina, in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW.  Le partite della nona giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

Il nono turno di Serie A della stagione è infrasettimanale e si gioca da martedì 28 a giovedì 30 ottobre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Roma-Parma, Inter-Fiorentina e Pisa-Lazio. La giornata di campionato si apre con due anticipi di martedì 28 ottobre: Lecce-Napoli alle 18.30 e Atalanta-Milan alle 20.45. Sono sei gli appuntamenti del mercoledì sera con tre partite, alle 18.30: Roma-Parma, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW, Juventus-Udinese e Como-Verona. Alle 20.45 invece è il momento di Inter-Fiorentina, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, Bologna-Torino e Genoa-Cremonese. Giovedì 30 ottobre si chiude la giornata di campionato con, alle 18.30, Cagliari-Sassuolo e, alle 20.45, Pisa-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

 

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.

Serie A, la programmazione della 9^ giornata

Martedì 28 ottobre

  • ore 18.30: Lecce-Napoli su DAZN 1 – [Collu]
  • ore 20.45: Atalanta-Milan su DAZN 1 – [Dovero]

Mercoledì 29 ottobre

  • ore 18.30: Roma-Parma su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW – [Crezzini]
  • ore 18.30: Juventus-Udinese su DAZN 1 – [Di Bello]
  • ore 18.30: Como-Verona su DAZN 2– [Marcenaro]
  • ore 20.45: Inter-Fiorentina su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Sozza]
  • ore 20.45: Bologna-Torino su DAZN 1 – [Ayroldi]
  • ore 20.45: Genoa-Cremonese su DAZN 2 – [Abisso]

Giovedì 30 ottobre

  • ore 18.30: Cagliari-Sassuolo su DAZN 1 – [Pairetto]
  • ore 20.45: Pisa-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Massa]

Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 9^ giornata

È uno il giocatore squalificato per la 9^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A:

  • Emil Holm (Bologna)

CALCIO: SCELTI PER TE