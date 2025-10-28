L'allenatore del Milan analizza con lucidità il pareggio di Bergamo in un match difficile contro l'Atalanta: "Ho detto ai ragazzi che devono essere contenti e che serve mantenere equilibrio". Sulla sostituzione di Leao: "Non stava benissimo, ma Nkunku e Loftus Cheek hanno fatto bene". Su Gimenez: "Deve lavorare e i gol arriveranno". Da migliorare: "Prendere meno gol e fare meglio davanti"

Vede il bicchiere mezzo pieno Massimiliano Allegri che nonostante il secondo pareggio consecutivo con il suo Milan allunga la striscia di risultati utili consecutivi dopo il pareggio di Bergamo con l'Atalanta per 1-1: " Abbiamo sbagliato un po' tecnicamente sia per stanchezza che per la forza dell'Atalanta - spiega - Ciò ha portato ad un primo tempo abbastanza sottotono dove abbiamo preso un gol evitabile. Nella ripresa siamo molto migliorati, abbiamo avuto delle situazioni abbastanza favorevoli. Ho detto ai ragazzi che serve mantenere l'equilibrio , noi dobbiamo andare avanti come abbiamo sempre fatto nonostante le difficoltà che si possono incontrare. Ora serve recuperare le energie, ma i ragazzi stasera devono essere contenti".

"Rafa non stava benissimo, bravi Nkunku e Loftus Cheek"

Ha un po' sorpreso la sostituzione di Leao con Nkunku all'intervallo: "Rafa aveva avuto un problema all'anca contro il Pisa. Stasera non stava benissimo e chi è subentrato davanti ha fatto molto bene - dice ancora Allegri - Vincere le partite è sempre complicato, ma sono soddisfatto dello spirito del gruppo. Giocare con umiltà e rispetto". Qualche gol subito di troppo e qualcuno in meno fatto: "Dobbiamo pensare a subire meno gol così come serve migliorare anche davanti". Allegri ha avuto risposte incoraggianti anche dai subentrati, specialmente Nkunku e Loftus Cheek: "Hanno portato sicuramente molto e si sono viste delle occasioni molto importanti che potevamo sfruttare meglio. Sono molto soddisfatto non solo di loro, ma anche di tutta la squadra". Infine su Gimenez, ancora a secco: "Lui è un giocatore importante per il Milan. Ci sta dando una grossa mano in fase difensiva. Sono convinto che lui deve pensare a lavorare e i gol poi arriveranno. Insieme si può solo andare avanti".