Dove vedere Atalanta-Milan

I numeri di Atalanta e Milan

L'Atalanta ha vinto entrambe le sfide stagionali contro il Milan nello scorso campionato (2-1 all'andata in casa, 1-0 al ritorno in trasferta) e nella sua storia solo una volta ha battuto i rossoneri per tre match di fila in Serie A: tra il 1940 e il 1941. Il Milan ha perso le ultime due trasferte contro l'Atalanta in campionato e non ha mai incassato tre sconfitte consecutive sul campo del Dea in Serie A; i rossoneri, tuttavia, hanno segnato in 16 delle ultime 17 gare fuori casa contro i nerazzurri nel torneo, ad eccezione del ko per 5-0 del 22 dicembre 2019. L'Atalanta (2V, 6N) è una delle uniche due squadre imbattute in questa stagione nei Big-5 campionati europei, insieme al Bayern Monaco (otto vittorie su otto); la Dea potrebbe rimanere imbattuta in tutte le prime nove gare stagionali di Serie A solo per la seconda volta nella sua storia, dopo il 2022/23 (arrivò a 10). L'Atalanta ha pareggiato le ultime quattro partite tra tutte le competizioni, la Dea non registra più pareggi consecutivi in gare ufficiali dal periodo tra novembre e dicembre 2011 (cinque in quel caso con Stefano Colantuono alla guida). L'Atalanta ha pareggiato le ultime tre gare ufficiali alla New Balance Arena (contro Como, Lazio e Slavia Praga), delle quali le due più recenti per 0-0; la Dea non registra più pareggi casalinghi di fila tra tutte le competizioni dal periodo tra gennaio e aprile 2007, cinque in quel caso con Colantuono allenatore, mentre non chiude sullo 0-0 tre incontri casalinghi consecutivi, sempre in tutte le competizioni, da novembre-dicembre 1982 (quattro in quella occasione, con Ottavio Bianchi). Il Milan è l'unica squadra a non avere ancora subito gol fuori casa nei Big-5 campionati europei 2025/26; i rossoneri potrebbero collezionare quattro 'clean sheet' nelle prime quattro trasferte stagionali di Serie A per la prima volta nella loro storia. Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime otto sfide giocate in tutte le competizioni (6V, 2N), i rossoneri potrebbero restare senza sconfitte per più gare ufficiali consecutive per la prima volta da aprile-maggio 2023 (nove in quel caso, con Stefano Pioli come allenatore).