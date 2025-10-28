Il calendario della 9^ giornata di Serie A

Da martedì 28 a giovedì 30 ottobre la Serie A, su Sky e in streaming su NOW , la nona giornata con 3 gare in co-esclusiva: Roma-Parma, Inter-Fiorentina e Pisa-Lazio. Pre e postpartita live per ogni singolo match, inviati su tutti i campi, le rubriche e gli studi di Sky Sport, aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, video, podcast e gli SkyLights di tutti i match

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big. Da martedì 28 a giovedì 30 ottobre, appuntamento con il primo turno infrasettimanale della stagione, valido per la nona giornata di campionato. Mercoledì alle 18.30 si gioca Roma-Parma su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K; mentre alle 20.45 sarà il momento di Inter-Fiorentina su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Giovedì alle 20.45 in campo Pisa-Lazio su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Per l’intera stagione gli SkyLights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill . Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.

Gli studi di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Martedì pomeriggio si parte dalle 17.30 con La Casa dello Sport - Day, con Mario Giunta insieme a Maurizio Compagnoni e Stefano De Grandis. Alle 20.00 appuntamento con Speciale Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Maurizio Compagnoni, Federico Zancan, Luca Marchetti, Alessandro Costacurta e Luca Tommasini. Mercoledì alle 17.30 e alle 20.00 Wednesday Night condotto da Giorgia Cenni, con Paolo Condò, Giancarlo Marocchi e Stefano Borghi ospiti in studio. Postpartita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini. Giovedì sera sarà il momento de L’Originale dalle 20.00 e dalle 22.40. Alessandro Bonan sarà in compagnia di Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Walter Zenga e Gianfranco Teotino.