Probabili formazioni di Juventus-Udinese

Serie A

In attesa dell'ormai sempre più vicino arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, contro l'Udinese Brambilla non dovrebbe cambiare molto. Yildiz verso il ritorno dal 1', come Di Gregorio in porta. Thuram titolare in mezzo. Runjaic pensa invece solo a un paio di cambi rispetto alla vittoria col Lecce. Match in programma oggi alle 18.30

Probabili formazioni
Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
Portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
Difensore centrale di destra
Juventus
Federico Gatti
Federico Gatti
Difensore centrale
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
Difensore centrale di sinistra
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
Esterno destro
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
Centrocampista centrale
Juventus
Khéphren Thuram
Khéphren Thuram
Centrocampista centrale
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
Esterno sinistro
Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
Trequartista
Juventus
Dusan Vlahovic
Dusan Vlahovic
Attaccanti
Juventus
Jonathan David
Jonathan David
Attaccante

La probabile formazione della Juve

(3‑4‑2‑1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Vlahovic; David

  • In attesa del sempre più vicino arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, contro l'Udinese Brambilla non dovrebbe modificare l'assetto
  • Yildiz verso il rientro dal 1', così come Michele Di Gregorio in porta
  • In mediana riecco Thuram
Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
Portiere
Udinese
Saba Goglichidze
Saba Goglichidze
Difensore centrale di destra
Udinese
Christian Kabasele
Christian Kabasele
Difensore centrale
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
Difensore centrale di sinistra
Udinese
Alessandro Zanoli
Alessandro Zanoli
Esterno destro
Udinese
Jakub Piotrowski
Jakub Piotrowski
Mezzala destra
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
Centrocampista centrale
Udinese
Arthur Atta
Arthur Atta
Mezzala sinistra
Udinese
Jordan Zemura
Jordan Zemura
Esterno sinistro
Udinese
Nicolò Zaniolo
Nicolò Zaniolo
Attaccante
Udinese
Keinan Davis
Keinan Davis
Attaccante

La probabile formazione dell'Udinese

(3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

  • Runjaic pare intenzionato a cambiare solo un paio di elementi
  • Davanti resta titolare Davis con Zaniolo, conferme anche in difesa
  • Tre i  ballottaggi con Davis in vantaggio su Buksa, Zanoli su Ehizibue e Solet su Kamara

Serie A: Altre Notizie

Allegri: "Troppi errori, Leao? Non stava bene"

Serie A

L'allenatore del Milan analizza con lucidità il pareggio di Bergamo in un match difficile contro...

De Roon out dopo 20': contrattura al flessore

atalanta

Juric perde il suo capitano per un infortunio muscolare: sostituito dopo 20’ di gara contro il...

Conte: "Le lamentele non condizionino gli arbitri"

NAPOLI

Antonio Conte vince a Lecce e si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Stiamo giocando...

Dove vedere Atalanta-Milan

guida tv

La partita tra Atalanta e Milan della 9^ giornata di Serie A si gioca martedì 28 ottobre alle...

Rocchi: "Rigore Napoli non c'era. L'assistente..."

l'episodio

Il designatore a 'Open Var' di Dazn: "Il rigore Mkhitaryan-Di Lorenzo è sbagliato e presenta un...
