In attesa dell'ormai sempre più vicino arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, contro l'Udinese Brambilla non dovrebbe cambiare molto. Yildiz verso il ritorno dal 1', come Di Gregorio in porta. Thuram titolare in mezzo. Runjaic pensa invece solo a un paio di cambi rispetto alla vittoria col Lecce. Match in programma oggi alle 18.30
La probabile formazione della Juve
(3‑4‑2‑1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Vlahovic; David
- In attesa del sempre più vicino arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, contro l'Udinese Brambilla non dovrebbe modificare l'assetto
- Yildiz verso il rientro dal 1', così come Michele Di Gregorio in porta
- In mediana riecco Thuram
La probabile formazione dell'Udinese
(3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis. All. Runjaic
- Runjaic pare intenzionato a cambiare solo un paio di elementi
- Davanti resta titolare Davis con Zaniolo, conferme anche in difesa
- Tre i ballottaggi con Davis in vantaggio su Buksa, Zanoli su Ehizibue e Solet su Kamara