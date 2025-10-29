Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Juventus, Spalletti nuovo allenatore: firma nelle prossime ore. Le news

live juventus

Tra l'ex Ct della Nazionale e la Juve la trattativa è ormai entrata nel vivo. E' Spalletti il prescelto come successore di Igor Tudor: la firma attesa ormai nelle prossime ore, con la presentazione che poi potrebbe essere fissata per giovedì. Qui su questo liveblog tutte le novità e le news in tempo reale di Sky Sport 24

SPALLETTI A SKY. VIDEO 

LIVE

Spalletti, ritorno in A dopo la Nazionale

Per l’allenatore toscano si tratta di un ritorno in Serie A dopo la vittoria del campionato alla guida del Napoli nella stagione 2022/2023, mentre l'avventura con la Nazionale italiana di Luciano Spalletti si è conclusa in meno di 24 mesi, tra settembre 2023 e giugno 2025, con un bilancio di 24 panchine, 12 vittorie, sei pareggi e sei sconfitte

Ieri incontro Spalletti-Comolli: come è andato

Attesa la firma tra la Juve e Spalletti, dopo l'incontro avvenuto ieri tra l'ex Ct dell'Italia e Damien Comolli, direttore generale della Juve

Costacurta: "Spalletti? Per un club è tra i migliori"

Ieri sera Alessandro Costacurta ha commentato così nello studio di Sky Sport le notizie che vedono Luciano Spalletti come prossimo allenatore bianconero: "Per un club è tra i migliori"

Spalletti-Juve, firma a ore: presentazione domani?

Entrata orma nel vivo la trattativa tra l’ex Ct della Nazionale italiana e la Juve: firma attesa nelle prossime ore con la presentazione di Luciano Spalletti che potrebbe poi essere domani, nella giornata di giovedì

Calciomercato: Altre Notizie

Percassi: "Patto con Lookman era cessione estera"

Calciomercato

A margine della conferenza stampa di presentazione di Sportiello, l'amministratore delegato...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...

Luuk De Jong al Porto: presentazione a sorpresa

Calciomercato

Dopo la fine del suo contratto con il Psv, Luuk De Jong riparte dal Porto. Il club portoghese ha...

Lookman: "Ho chiesto ufficialmente la cessione"

Calciomercato

Comunicato sui social dell'attaccante nigeriano, che rompe definitivamente con l'Atalanta: "Ho...

Udinese, in arrivo Saba Goglichidze dall'Empoli

Calciomercato

Nuovo acquisto per l'Udinese in difesa: in arrivo dall'Empoli Saba Goglichidze. Il difensore si...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE