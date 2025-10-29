Per l’allenatore toscano si tratta di un ritorno in Serie A dopo la vittoria del campionato alla guida del Napoli nella stagione 2022/2023, mentre l'avventura con la Nazionale italiana di Luciano Spalletti si è conclusa in meno di 24 mesi, tra settembre 2023 e giugno 2025, con un bilancio di 24 panchine, 12 vittorie, sei pareggi e sei sconfitte