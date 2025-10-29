Juventus, Spalletti nuovo allenatore: firma nelle prossime ore. Le news
Tra l'ex Ct della Nazionale e la Juve la trattativa è ormai entrata nel vivo. E' Spalletti il prescelto come successore di Igor Tudor: la firma attesa ormai nelle prossime ore, con la presentazione che poi potrebbe essere fissata per giovedì. Qui su questo liveblog tutte le novità e le news in tempo reale di Sky Sport 24
Spalletti, ritorno in A dopo la Nazionale
Per l’allenatore toscano si tratta di un ritorno in Serie A dopo la vittoria del campionato alla guida del Napoli nella stagione 2022/2023, mentre l'avventura con la Nazionale italiana di Luciano Spalletti si è conclusa in meno di 24 mesi, tra settembre 2023 e giugno 2025, con un bilancio di 24 panchine, 12 vittorie, sei pareggi e sei sconfitte
Ieri incontro Spalletti-Comolli: come è andato
Attesa la firma tra la Juve e Spalletti, dopo l'incontro avvenuto ieri tra l'ex Ct dell'Italia e Damien Comolli, direttore generale della Juve
Costacurta: "Spalletti? Per un club è tra i migliori"
Ieri sera Alessandro Costacurta ha commentato così nello studio di Sky Sport le notizie che vedono Luciano Spalletti come prossimo allenatore bianconero: "Per un club è tra i migliori"
Spalletti-Juve, firma a ore: presentazione domani?
Entrata orma nel vivo la trattativa tra l’ex Ct della Nazionale italiana e la Juve: firma attesa nelle prossime ore con la presentazione di Luciano Spalletti che potrebbe poi essere domani, nella giornata di giovedì