Antonio Conte vince a Lecce e si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Stiamo giocando dall'inizio della stagione con tanti indisponibili e sembra che lo abbiano dimenticato tutti. Anzi, si dice perfino che qualche infortunio ci favorisca, è assurdo". Sulla partita: "Non era facile dopo la sfida all'Inter, dovevamo gestire meglio il finale. Lì si vede se hai la testa, che è l'aspetto più importante"

Una vittoria difficile, ma non scontata per Antonio Conte : "Queste partite non sono mai semplici, soprattutto dopo sfide in cui hai speso molto fisicamente e mentalmente come con l'Inter e altre in cui hai accumulato scorie negative come a Torino e a Eindhoven. Il Lecce è una buona squadra". Qualche rimprovero però c'è: " Avremmo dovuto gestire meglio il finale pur senza aver rischiato molto. Lì dimostri di avere la testa, che è la cosa più importante. Dopo vengono il cuore e le gambe. Nel primo tempo siamo stati bravi, avremmo dovuto attaccare meglio l’area in un paio di circostanze". Protagonista ancora Anguissa: " Giocatori come lui ce ne sono pochi, ha forza fisica, elasticità e tiro, fondamentale in cui può ancora migliorare. Mi piace allenare centrocampisti di inserimento come lo ero io . Nel finale mi invitava alla calma? Si fa presto a dirlo, lì ci vogliono gli attributi."

"Rigore? Spero che le lamentele non condizionino gli arbitri"

Per la trasferta leccese Conte aveva recuperato Hojlund e Rrhamani (non entrato), ma era ancora senza Meret, Lobotka, Lukaku e De Bruyne, infortunatosi molto seriamente contro l'Inter (starà fuori fino al 2026). Un aspetto che l'allenatore ci tiene a sottolineare: "Si dimentica in fretta questo inizio di stagione in cui stiamo giocando senza molti giocatori. Si parla tanto dei nostri rinforzi, ma bisogna star zitti perché le situazioni danno poi ragione a chi la vede più lunga e non a chi spara sentenze. Molti si chiedevano perché avevamo comprato Milinkovic, oggi abbiamo due portieri con fratture al piede e alla mano. Abbiamo perso giocatori come Lukaku, De Bruyne, Lobotka e nessuno dice nulla. Addirittura qualcuna osa dire che la situazione ci favorisca, assurdo. In estate invece grazie a Kevin si diceva che avevamo staccato la concorrenza". Le risposte dal resto della rosa però stanno arrivando: " Lang ha chiesto il cambio perché ha subito due colpi nello stesso punto, ma sono contento della sua partita. Dobbiamo trovare altre soluzioni, sono contento anche della partita di Gilmour ed Elmas". In conferenza arriva invece un'altra frecciatina: "Il rigore per il Lecce? Non è il caso di parlarne, restiamo sereni e fiduciosi sperando che certe lamentele non condizionino la classe arbitrale".