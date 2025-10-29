Chiellini: "Serviva cambiare. Su Spalletti..."

Juventus, Chiellini: "Serviva cambiare. Spalletti? Non c'è ancora niente di firmato"juventus
Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato a Dazn del cambio sulla panchina bianconera: "Tudor va ringraziato, è stata una decisione sofferta. Spalletti? E' un grande allenatore ma non c'è ancora niente di firmato"
Prima della partita contro l’Udinese, Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato a Dazn del momento dei bianconeri e del cambio in panchina: "Igor Tudor va ringraziato perché ha fatto un lavoro importante. Non era scontato arrivare in Champions lo scorso anno. E' una decisone sofferta, ma se siamo arrivati a questa decisione è perché era necessario. C'è tempo per fare ancora molto bene. Mancano 30 partite, tutto è in gioco".
"Spalletti grande allenatore ma aspettiamo"
Chiellini ha parlato anche di Luciano Spalletti che sta per diventare il prossimo allenatore della Juventus: "Spalletti? E' un grande allenatore, ha esperienza, fa un calcio moderno. Ma prima di parlare preferirei aspettare. Non c'è ancora niente di firmato. Intanto voglio rivolgere un grazie a Brambilla per aver guidato la squadra in questi giorni".