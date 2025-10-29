Chiellini: "Serviva cambiare. Su Spalletti..."

Prima della partita contro l’Udinese, Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato a Dazn del momento dei bianconeri e del cambio in panchina: "Igor Tudor va ringraziato perché ha fatto un lavoro importante. Non era scontato arrivare in Champions lo scorso anno. E' una decisone sofferta, ma se siamo arrivati a questa decisione è perché era necessario. C'è tempo per fare ancora molto bene. Mancano 30 partite, tutto è in gioco".