Dove vedere Genoa-Cremonese

I numeri di Genoa e Cremonese

La Cremonese ha vinto tre delle ultime cinque sfide contro il Genoa in Serie A (1N, 1P), dopo che aveva perso tutte le prime cinque. Tuttavia, le due formazioni torneranno ad affrontarsi nel massimo campionato per la prima volta dal dal 23 aprile 1995: 4-1 per i grigiorossi, grazie alle doppiette di Enrico Chiesa e Andrea Tentoni. Il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime tre sfide contro la Cremonese in campionato (2V, 1N in Serie B), dopo che era stato sconfitto nelle tre precedenti tra Serie B (una) e Serie A (due). Il Genoa ha vinto quattro delle cinque gare interne contro la Cremonese in Serie A, perdendo tuttavia la più recente di queste, il 27 novembre 1994 (0-1). Genoa e Cremonese si affronteranno in un match di Serie A in un giorno della settimana diverso dalla domenica per la prima volta nella loro storia. In particolare la Cremonese ha raccolto appena un punto (1N, 4P) nelle ultime cinque partite del massimo campionato disputate di mercoledì. La Cremonese è rimasta imbattuta in tre delle quattro trasferte giocate in questo campionato, grazie a una vittoria e due pareggi; solo tre volte nelle precedenti 11 partecipazioni al torneo, i grigiorossi hanno ottenuto più di un successo esterno in un’intera stagione di Serie A: due nel 1929/30 e nel 1993/94 e tre nel 1994/95. Il Genoa non ha segnato neanche una rete nei primi quattro incontri casalinghi di questo campionato e, fino ad ora, solo una squadra nell'era dei tre punti a vittoria non ha realizzato alcun gol nelle prime cinque gare interne stagionali: l'Empoli 2024/25 (0/4 anche per il Pisa nel torneo in corso). Questa è la peggior partenza per il Genoa in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (mai solo tre punti nelle prime otto partite giocate) ed è solo la seconda volta che il Grifone non ottiene nemmeno un successo a questo punto di un massimo campionato (l'altra nel 1976/77, quattro pareggi e quattro ko nelle prime 8).