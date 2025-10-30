Offerte Sky
Serie A: indisponibili, infortunati e squalificati che salteranno la 10^ giornata

Serie A
Introduzione

La gara di Evan Ferguson contro il Parma è durata solamente 7 minuti. L'attaccante ha dovuto abbandonare il campo per una distorsione alla caviglia destra che lo mette fuorigioco per la sfida contro il Milan. A proposito dei rossoneri: Leao è stato sostituito contro il Pisa per un'infiammazione all'anca.. "Rafa non è stato bene negli ultimi giorni e non riusciva più a scattare" aveva detto Allegri. Il portoghese quindi è sotto attenta osservazione e non è l'unico

Sorride invece Ivan Juric: gli esami a cui è stato sottoposto De Roon non hanno evidenziato lesioni. Il capitano dunque è recuperabile per la sfida contro l'Udinese. Pollice in sù anche per Conte che dovrebbe recuperare subito il suo metronomo di centrocampo: ci si attende infatti il rientro tra i convocati di Lobotka. Da valutare invece Noa Lang dopo la contusione rimediata nell'infrasettimanale. L'ultima giornata non ha visto i fratelli Thuram in distinta: uno può tornare mentre l'altro è ancora in forte dubbio

Il Giudice Sportivo ha fermato due giocatori: Viti della Fiorentina, dopo il rosso contro l'Inter e Obert del Cagliari che è il primo in questa stagione ad essere arrivato a quota 5 gialli rimediati, Ecco la situazione di indisponibili e recuperabili in vista della 10^ giornata di campionato

Quello che devi sapere

ATALANTA

10^ giornata Udinese-Atalanta
  

  • DE ROON - Problema muscolare. Esami negativi. Recuperabile per la 10^ giornata
  • SCALVINI - lesione di primo grado al flessore sinistro. Rientro previsto dopo la sosta di novembre
  • BAKKER - Rottura del crociato. Rientro previsto a gennaio 2026

BOLOGNA

10^ giornata Parma-Bologna su Sky Sport
 

  • IMMOBILE - Lesione del retto femorale. In forte dubbio la convocazione per la 10^ giornata

CAGLIARI

10^ giornata Lazio-Cagliari su Sky Sport
 

  • OBERT: squalificato un turno. Salta la Lazio
  • DEIOLA - Problema muscolare. In dubbio per la 10^ giornata
  • RADUNOVIC Lesione distrattiva di primo grado del soleo. Salta anche il Sassuolo
  • BELOTTI - a fine settembre ha riportato la lesione del legamento e crociato. Operazione riuscita, rientro non prima di aprile 2026

 

COMO

10^ giornata Napoli-Como
 

  • SERGI ROBERTO - Lesione al retto femorale della coscia. In forte dubbio per la 10^ giornata
  • DOSSENA - Lesione del crociato anteriore. In dubbio per la 10^ giornata

CREMONESE

10^ giornata Cremonese-Juventus su Sky Sport
 

  • SANABRIA - Problema al polpaccio. Recuperabile per la 10^ giornata
  • COLLOCOLO - Lesione muscolare del retto femorale sinistro. Rientro previsto a fine anno
  • PEZZELLA - Problema muscolare. Difficile che recuperi per la 10^ giornata
  • GRASSI - Noie muscolari. Dovrebbe saltare anche la Juventus
  • MOUMBAGNA – Lesione al flessore. Salta la Juventus

FIORENTINA

10^ giornata Fiorentina-Lecce
  

  • VITI: Squalificato un turno. Salta il Lecce
  • GOSENS - Risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra. In forte dubbio per il Lecce
  • LAMPTEY - lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione fatta e riuscita. Rientro in gruppo a gennaio

GENOA

10^ giornata Sassuolo-Genoa
 

  • Tutti a disposizione di Vieira

INTER

10^ giornata Verona-Inter
 

  • THURAM - Risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. Tornato in gruppo. Possibile rientro contro il Verona
  • MKHITARYAN - Risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. Rientro previsto a fine novembre
  • DI GENNARO - Frattura ad un polso, tempi di recupero da stabilire
  • DARMIAN - Risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra

JUVENTUS

10^ giornata Cremonese-Juventus su Sky Sport
 

  • BREMER - Operato per una lesione del menisco mediale. Dovrebbe rientrare a fine novembre
  • THURAM - Problema al polpaccio. In forte dubbio per la Cremonese
  • CABAL - Lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Possibile rientro dopo la sosta di novembre
  • PINSOGLIO - Lesione al polpaccio sinistro. Rientro previsto a fine novembre

LAZIO

10^ giornata Lazio-Cagliari su Sky Sport
 

  • NUNO TAVARES - Lesione muscolare al soleo sinistro. Rientro previsto entro la prima metà di novmebre
  • CASTELLANOS Lesione al retto femorale. Rientro a inizio dicembre
  • CANCELLIERI - Lesione miotendinea di media entità a carico degli hamstring della coscia sinistra. Rientro previsto nella seconda metà di novembre
  • ROVELLA - Sindrome retto-adduttoria. Per il momento nessuna operazione si valuta giorno per giorno
  • DELE-BASHIRU - Lesione muscolare a carico del bicipite femorale destro. E' fuori dalla lista del campionato
  • GIGOT - Operazione alla caviglia. E' fuori dalla lista per il campionato

LECCE

10^ giornata Fiorentina-Lecce
  

  • SOTTIL - Affaticamento muscolare. Recuperabile per la 10^ giornata
  • JEAN - Lesione del legamento crociato anteriore. In forte dubbio il suo rientro nella 10^ giornata
  • PEREZ - Problema alla coscia. Rientro dopo la sosta
  • MARCHWINSKI - Rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale. Rientro previsto a novembre

MILAN

10^ giornata Milan-Roma
  

  • LEAO - Infiammazione all'anca. In forte dubbio per la 10^ giornata
  • GIMENEZ - Problema alla caviglia. Dovrebbe recuperare per la Roma
  • TOMORI - Forte contusione al gioncchio. Poche possibilità di recupero in vista della Roma
  • PULISIC - lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Prova il recupero per la 10^ giornata
  • ESTUPINAN - Distorsione alla caviglia. Torna disponibile contro la Roma
  • RABIOT - lesione del soleo. Rientro previsto dopo la sosta di novembre
  • JASHARI - frattura composta del perone destro. Torna disponibile contro la Roma

NAPOLI

10^ giornata Napoli-Como
 

  • DE BRUYNE - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Rientro possibile a marzo 2026
  • POLITANO - Problema alla caviglia. Recuperabile per la gara contro il Como
  • MERET - frattura del secondo metatarso del piede destro. Possibile rientro a dicembre
  • LANG - Problema alla coscia sinistra. In dubbio per la 10^ giornata
  • LOBOTKA - Lesione distrattiva all'adduttore della coscia. Potrebbe tornare tra i convocati per la sfida contro il Como
  • CONTINI - Frattura del terzo metacarpo della mano destra. Rientro a novembre
  • LUKAKU - Lesione di alto grado del retto femorale. Rientro previsto non prima di dicembre

PARMA

10^ giornata Parma-Bologna su Sky Sport
 

  • KEITA - Contusione al ginocchio. In forte dubbio per la 10^ giornata
  • VALERI - Lesione alla caviglia. Rientro previsto a novembre
  • ORISTANIO - Lesione all'adduttore. Rientro previsto per la prima metà di novembre
  • ONDREJKA - Frattura del perone. Possibile rientro a metà dicembre
  • FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ipotesi di rientro a marzo 2026

PISA

10^ giornata Torino-Pisa
 

  • ESTEVES - Lesione all'adduttore. Rientro previsto a inizio dicembre
  • MATEUS LUSUARDI - Problema muscolare. Può rientrare dopo la sosta
  • STENGS – Distacco completo dall’osso del tendine del lungo adduttore sinistro. Intervento riuscito e avviato il percorso fisioterapico, rischia di stare fuori fino a fine 2025
  • RAUL ALBIOL: operazione alla mano dopo la frattura del quinto metacarpo della mano sinistra, dovrebbe saltare anche la gara contro il Torino

ROMA

10^ giornata Milan-Roma

  • FERGUSON - Distorsione alla caviglia. Ipotesi di rientro dopo la sosta
  • ANGELINO - Ricondizionamento atletico. Tempi di recupero da definire

SASSUOLO

10^ giornata Sassuolo-Genoa

  • BERARDI - Ha accusato giramenti di testa ma gli esami hanno dato esito negativo. Dovrebbe recuperare per la sfida contro il Genoa
  • ROMAGNA - Lesione di medio grado del muscolo soleo della gamba sinistra. Tempi di recupero da definire
  • BOLOCA - Riacutizzarsi di un vecchio problema fisico. Rientro a metà novembre
  • SKJELLERUP - Lesione di medio grado del retto femorale della gamba sinistra. Tempi di recupero da definire
  • PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Tempi di recupero non ancora definiti

TORINO

10^ giornata Torino-Pisa
  

  • ISRAEL - Trauma all'emicostato destro. In forte dubbio per la 10^ giornata
  • NKOUNKOU - distrazione dell'adduttore della coscia sinistra. Possibile rientro nella seconda metà di novembre
  • ANJORIN - Fascite plantare. Resta indisponibile anche per la 10^ giornata
  • SCHUURS - in fase di recupero da operazione al ginocchio. Non è ancora stata fissata una data per il suo rientro

UDINESE

10^ giornata Udinese-Atalanta
 

  • DAVIS - Problema muscolare. In dubbio per la 10^ giornata
  • EHIZIBUE - Problema al quadricipite. In forte dubbio per la sfida contro l'Atalanta
  • KRISTENSEN - Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Possibile rientro a metà dicembre

VERONA

10^ giornata Verona-Inter
 

  • UNAI NUNEZ: uscito per un problema alla spalla. In forte dubbio per la 10^ giornata
  • KASTANOS - Contusione a una caviglia. In dubbio per la 10^ giornata
  • OYEGOKE - Problema al piede. Ipotesi di rientro dopo la sosta
  • AL-MUSRATI - Problema muscolare. Rientro previsto nella seconda metà di novembre
  • SUSLOV - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rientro non prima di aprile 2026

