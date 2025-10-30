Introduzione

La gara di Evan Ferguson contro il Parma è durata solamente 7 minuti. L'attaccante ha dovuto abbandonare il campo per una distorsione alla caviglia destra che lo mette fuorigioco per la sfida contro il Milan. A proposito dei rossoneri: Leao è stato sostituito contro il Pisa per un'infiammazione all'anca.. "Rafa non è stato bene negli ultimi giorni e non riusciva più a scattare" aveva detto Allegri. Il portoghese quindi è sotto attenta osservazione e non è l'unico



Sorride invece Ivan Juric: gli esami a cui è stato sottoposto De Roon non hanno evidenziato lesioni. Il capitano dunque è recuperabile per la sfida contro l'Udinese. Pollice in sù anche per Conte che dovrebbe recuperare subito il suo metronomo di centrocampo: ci si attende infatti il rientro tra i convocati di Lobotka. Da valutare invece Noa Lang dopo la contusione rimediata nell'infrasettimanale. L'ultima giornata non ha visto i fratelli Thuram in distinta: uno può tornare mentre l'altro è ancora in forte dubbio



Il Giudice Sportivo ha fermato due giocatori: Viti della Fiorentina, dopo il rosso contro l'Inter e Obert del Cagliari che è il primo in questa stagione ad essere arrivato a quota 5 gialli rimediati, Ecco la situazione di indisponibili e recuperabili in vista della 10^ giornata di campionato