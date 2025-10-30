Introduzione
La gara di Evan Ferguson contro il Parma è durata solamente 7 minuti. L'attaccante ha dovuto abbandonare il campo per una distorsione alla caviglia destra che lo mette fuorigioco per la sfida contro il Milan. A proposito dei rossoneri: Leao è stato sostituito contro il Pisa per un'infiammazione all'anca.. "Rafa non è stato bene negli ultimi giorni e non riusciva più a scattare" aveva detto Allegri. Il portoghese quindi è sotto attenta osservazione e non è l'unico
Sorride invece Ivan Juric: gli esami a cui è stato sottoposto De Roon non hanno evidenziato lesioni. Il capitano dunque è recuperabile per la sfida contro l'Udinese. Pollice in sù anche per Conte che dovrebbe recuperare subito il suo metronomo di centrocampo: ci si attende infatti il rientro tra i convocati di Lobotka. Da valutare invece Noa Lang dopo la contusione rimediata nell'infrasettimanale. L'ultima giornata non ha visto i fratelli Thuram in distinta: uno può tornare mentre l'altro è ancora in forte dubbio
Il Giudice Sportivo ha fermato due giocatori: Viti della Fiorentina, dopo il rosso contro l'Inter e Obert del Cagliari che è il primo in questa stagione ad essere arrivato a quota 5 gialli rimediati, Ecco la situazione di indisponibili e recuperabili in vista della 10^ giornata di campionato
ATALANTA
10^ giornata Udinese-Atalanta
- DE ROON - Problema muscolare. Esami negativi. Recuperabile per la 10^ giornata
- SCALVINI - lesione di primo grado al flessore sinistro. Rientro previsto dopo la sosta di novembre
- BAKKER - Rottura del crociato. Rientro previsto a gennaio 2026
BOLOGNA
10^ giornata Parma-Bologna su Sky Sport
- IMMOBILE - Lesione del retto femorale. In forte dubbio la convocazione per la 10^ giornata
CAGLIARI
10^ giornata Lazio-Cagliari su Sky Sport
- OBERT: squalificato un turno. Salta la Lazio
- DEIOLA - Problema muscolare. In dubbio per la 10^ giornata
- RADUNOVIC - Lesione distrattiva di primo grado del soleo. Salta anche il Sassuolo
- BELOTTI - a fine settembre ha riportato la lesione del legamento e crociato. Operazione riuscita, rientro non prima di aprile 2026
COMO
10^ giornata Napoli-Como
- SERGI ROBERTO - Lesione al retto femorale della coscia. In forte dubbio per la 10^ giornata
- DOSSENA - Lesione del crociato anteriore. In dubbio per la 10^ giornata
CREMONESE
10^ giornata Cremonese-Juventus su Sky Sport
- SANABRIA - Problema al polpaccio. Recuperabile per la 10^ giornata
- COLLOCOLO - Lesione muscolare del retto femorale sinistro. Rientro previsto a fine anno
- PEZZELLA - Problema muscolare. Difficile che recuperi per la 10^ giornata
- GRASSI - Noie muscolari. Dovrebbe saltare anche la Juventus
- MOUMBAGNA – Lesione al flessore. Salta la Juventus
FIORENTINA
10^ giornata Fiorentina-Lecce
- VITI: Squalificato un turno. Salta il Lecce
- GOSENS - Risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra. In forte dubbio per il Lecce
- LAMPTEY - lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione fatta e riuscita. Rientro in gruppo a gennaio
GENOA
10^ giornata Sassuolo-Genoa
- Tutti a disposizione di Vieira
INTER
10^ giornata Verona-Inter
- THURAM - Risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. Tornato in gruppo. Possibile rientro contro il Verona
- MKHITARYAN - Risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. Rientro previsto a fine novembre
- DI GENNARO - Frattura ad un polso, tempi di recupero da stabilire
- DARMIAN - Risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra.
JUVENTUS
10^ giornata Cremonese-Juventus su Sky Sport
- BREMER - Operato per una lesione del menisco mediale. Dovrebbe rientrare a fine novembre
- THURAM - Problema al polpaccio. In forte dubbio per la Cremonese
- CABAL - Lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Possibile rientro dopo la sosta di novembre
- PINSOGLIO - Lesione al polpaccio sinistro. Rientro previsto a fine novembre
LAZIO
10^ giornata Lazio-Cagliari su Sky Sport
- NUNO TAVARES - Lesione muscolare al soleo sinistro. Rientro previsto entro la prima metà di novmebre
- CASTELLANOS Lesione al retto femorale. Rientro a inizio dicembre
- CANCELLIERI - Lesione miotendinea di media entità a carico degli hamstring della coscia sinistra. Rientro previsto nella seconda metà di novembre
- ROVELLA - Sindrome retto-adduttoria. Per il momento nessuna operazione si valuta giorno per giorno
- DELE-BASHIRU - Lesione muscolare a carico del bicipite femorale destro. E' fuori dalla lista del campionato
- GIGOT - Operazione alla caviglia. E' fuori dalla lista per il campionato
LECCE
10^ giornata Fiorentina-Lecce
- SOTTIL - Affaticamento muscolare. Recuperabile per la 10^ giornata
- JEAN - Lesione del legamento crociato anteriore. In forte dubbio il suo rientro nella 10^ giornata
- PEREZ - Problema alla coscia. Rientro dopo la sosta
- MARCHWINSKI - Rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale. Rientro previsto a novembre
MILAN
10^ giornata Milan-Roma
- LEAO - Infiammazione all'anca. In forte dubbio per la 10^ giornata
- GIMENEZ - Problema alla caviglia. Dovrebbe recuperare per la Roma
- TOMORI - Forte contusione al gioncchio. Poche possibilità di recupero in vista della Roma
- PULISIC - lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Prova il recupero per la 10^ giornata
- ESTUPINAN - Distorsione alla caviglia. Torna disponibile contro la Roma
- RABIOT - lesione del soleo. Rientro previsto dopo la sosta di novembre
- JASHARI - frattura composta del perone destro. Torna disponibile contro la Roma
NAPOLI
10^ giornata Napoli-Como
- DE BRUYNE - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Rientro possibile a marzo 2026
- POLITANO - Problema alla caviglia. Recuperabile per la gara contro il Como
- MERET - frattura del secondo metatarso del piede destro. Possibile rientro a dicembre
- LANG - Problema alla coscia sinistra. In dubbio per la 10^ giornata
- LOBOTKA - Lesione distrattiva all'adduttore della coscia. Potrebbe tornare tra i convocati per la sfida contro il Como
- CONTINI - Frattura del terzo metacarpo della mano destra. Rientro a novembre
- LUKAKU - Lesione di alto grado del retto femorale. Rientro previsto non prima di dicembre
PARMA
10^ giornata Parma-Bologna su Sky Sport
- KEITA - Contusione al ginocchio. In forte dubbio per la 10^ giornata
- VALERI - Lesione alla caviglia. Rientro previsto a novembre
- ORISTANIO - Lesione all'adduttore. Rientro previsto per la prima metà di novembre
- ONDREJKA - Frattura del perone. Possibile rientro a metà dicembre
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ipotesi di rientro a marzo 2026
PISA
10^ giornata Torino-Pisa
- ESTEVES - Lesione all'adduttore. Rientro previsto a inizio dicembre
- MATEUS LUSUARDI - Problema muscolare. Può rientrare dopo la sosta
- STENGS – Distacco completo dall’osso del tendine del lungo adduttore sinistro. Intervento riuscito e avviato il percorso fisioterapico, rischia di stare fuori fino a fine 2025
- RAUL ALBIOL: operazione alla mano dopo la frattura del quinto metacarpo della mano sinistra, dovrebbe saltare anche la gara contro il Torino
ROMA
10^ giornata Milan-Roma
- FERGUSON - Distorsione alla caviglia. Ipotesi di rientro dopo la sosta
- ANGELINO - Ricondizionamento atletico. Tempi di recupero da definire
SASSUOLO
10^ giornata Sassuolo-Genoa
- BERARDI - Ha accusato giramenti di testa ma gli esami hanno dato esito negativo. Dovrebbe recuperare per la sfida contro il Genoa
- ROMAGNA - Lesione di medio grado del muscolo soleo della gamba sinistra. Tempi di recupero da definire
- BOLOCA - Riacutizzarsi di un vecchio problema fisico. Rientro a metà novembre
- SKJELLERUP - Lesione di medio grado del retto femorale della gamba sinistra. Tempi di recupero da definire
- PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Tempi di recupero non ancora definiti
TORINO
10^ giornata Torino-Pisa
- ISRAEL - Trauma all'emicostato destro. In forte dubbio per la 10^ giornata
- NKOUNKOU - distrazione dell'adduttore della coscia sinistra. Possibile rientro nella seconda metà di novembre
- ANJORIN - Fascite plantare. Resta indisponibile anche per la 10^ giornata
- SCHUURS - in fase di recupero da operazione al ginocchio. Non è ancora stata fissata una data per il suo rientro
UDINESE
10^ giornata Udinese-Atalanta
- DAVIS - Problema muscolare. In dubbio per la 10^ giornata
- EHIZIBUE - Problema al quadricipite. In forte dubbio per la sfida contro l'Atalanta
- KRISTENSEN - Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Possibile rientro a metà dicembre
VERONA
10^ giornata Verona-Inter
- UNAI NUNEZ: uscito per un problema alla spalla. In forte dubbio per la 10^ giornata
- KASTANOS - Contusione a una caviglia. In dubbio per la 10^ giornata
- OYEGOKE - Problema al piede. Ipotesi di rientro dopo la sosta
- AL-MUSRATI - Problema muscolare. Rientro previsto nella seconda metà di novembre
- SUSLOV - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rientro non prima di aprile 2026