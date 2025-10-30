Spalletti alla Juventus: le foto del primo giorno alla Continassa e il saluto ai giocatori
Dopo l’ufficialità come nuovo allenatore della Juventus, ecco le prime foto di Luciano Spalletti al centro sportivo bianconero e i primi scatti con i suoi nuovi giocatori, a partire da Bremer. L’allenatore verrà presentato domani alle 12 in conferenza stampa (diretta su Sky Sport 24). Sabato alle 20.45 la prima partita sulla sua nuova panchina, in trasferta contro la Cremonese: match in diretta su Sky Sport. Ecco le prime foto della sua nuova avventura alla Juve
- Arrivato a metà mattinata alla Continassa, Luciano Spalletti ha iniziato oggi la sua nuova avventura da allenatore della Juventus
- Al J Medical, Spalletti non si è sottratto alle tante richieste di foto da parte dei suoi nuovi tifosi
- Nel tardo pomeriggio, è arrivata l'ufficialità della firma con la Juve: per Spalletti un contratto di 8 mesi con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions
- Qui la stretta di mano con il direttore generale Damien Comolli
- Le prime immagini di Spalletti all'interno della sua nuova casa, il centro sportivo della Continassa
- "Head Coach": ecco l'ufficio di Luciano Spalletti nuovo allenatore della Juve
- Insieme a Spalletti, in questo primo giorno alla Juve, ecco Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy del club, e il direttore tecnico François Modesto
- Dopo la firma e l'ufficialità, per Spalletti è già tempo di iniziare a lavorare: il nuovo allenatore ha già incontrato alcuni calciatori alla Continassa, tra questi uno dei primi è stato Juan Cabal
- La stretta di mano con Mattia Perin
- Insieme al suo secondo Marco Domenichini, Spalletti nello spogliatoio ha incontrato anche Gleison Bremer. Domani per il nuovo allenatore conferenza stampa di presentazione alle 12 allo Stadium: sabato l'esordio, in casa della Cremonese. Il match sarà in diretta alle 20.45 su Sky Sport