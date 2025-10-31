Arriva la risoluzione contrattuale tra il Genoa e Marco Ottolini, che non sarà più il direttore sportivo del club. Il suo nome resta sempre in cima alla lista dei candidati a nuovo direttore sportivo della Juventus. Nella giornata di oggi, venerdì 31 ottobre, in casa rossoblu l'incontro tra il nuovo ds Lopez e Patrick Vieira per decidere il futuro dell'allenatore

Marco Ottolini non è più il direttore sportivo del Genoa. L'ufficialità della risoluzione contrattuale è arrivata quest'oggi, venerdì 31 ottobre, con un comunicato diffuso sui canali ufficiali del club: "Genoa CFC comunica la conclusione del rapporto di lavoro con il direttore sportivo Marco Ottolini. Dal suo insediamento Ottolini ha contribuito alla promozione nel massimo campionato, rivestendo un ruolo centrale nello sviluppo dei piani operativi, atti al raggiungimento degli obiettivi prefissati per le stagioni 2023/24 e 2024/2025". Confermato l'addio di Ottolini, il prossimo ds del Grifone sarà Diego Lopez, ex Lens. In giornata, poi, l'incontro tra il nuovo ds e Patrick Vieira per decidere il futuro dell'allenatore che, nel frattempo, dirige la seduta di allenamento odierna. In campo anche l'amministratore delegato Blasquez, con l'obiettivo di comprendere se, al momento, la squadra è con il tecnico francese.