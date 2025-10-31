Genoa, Marco Ottolini non è più il direttore sportivo. Ipotesi Juventus per il futurogenoa
Arriva la risoluzione contrattuale tra il Genoa e Marco Ottolini, che non sarà più il direttore sportivo del club. Il suo nome resta sempre in cima alla lista dei candidati a nuovo direttore sportivo della Juventus. Nella giornata di oggi, venerdì 31 ottobre, in casa rossoblu l'incontro tra il nuovo ds Lopez e Patrick Vieira per decidere il futuro dell'allenatore
Marco Ottolini non è più il direttore sportivo del Genoa. L'ufficialità della risoluzione contrattuale è arrivata quest'oggi, venerdì 31 ottobre, con un comunicato diffuso sui canali ufficiali del club: "Genoa CFC comunica la conclusione del rapporto di lavoro con il direttore sportivo Marco Ottolini. Dal suo insediamento Ottolini ha contribuito alla promozione nel massimo campionato, rivestendo un ruolo centrale nello sviluppo dei piani operativi, atti al raggiungimento degli obiettivi prefissati per le stagioni 2023/24 e 2024/2025". Confermato l'addio di Ottolini, il prossimo ds del Grifone sarà Diego Lopez, ex Lens. In giornata, poi, l'incontro tra il nuovo ds e Patrick Vieira per decidere il futuro dell'allenatore che, nel frattempo, dirige la seduta di allenamento odierna. In campo anche l'amministratore delegato Blasquez, con l'obiettivo di comprendere se, al momento, la squadra è con il tecnico francese.
Comolli: "Ricerca nuovo ds? Stiamo raggiungendo l'obiettivo"
Ottolini resta in cima alla lista dei candidati per il ruolo di Direttore sportivo della Juventus. E in occasione della conferenza stampa di presentazione di Luciano Spalletti, Damien Comolli, direttore generale della Juventus, ha parlato così della ricerca di un nuovo direttore sportivo per i bianconeri, con anche il nome di Ottolini in lizza: "La ricerca è ancora in corso, ma siamo ancora in una fase di short list. Stiamo raggiungendo il nostro obiettivo".