Probabili formazioni Serie A della 10^ giornata: ultime news dai campi

Serie A

Introduzione

Scontri diretti là in alto, voglia di trovare i primi 3 punti sul fondo della classifica e c'è da smaltire la stanchezza accumulata nel turno infrasettimanale. Tanti spunti interessanti in questo decimo turno a partire dalla prima di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus (contro la Cremonese sabato sera, in diretta su Sky e in streaming su NOW) fino ai big match di San Siro e del Maradona.

 

Tra acciacchi, stanchezza, nuovi infortunati e possibili recuperi c'è, come al solito, tanto da dire in vista del weekend. Serve chiamare nuovamente in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team è costantemente al lavoro e le prime notizie sono arrivate. Tanti i dubbi e i ballottaggi: l'intento per tifosi e fantallenatori è quello di dare più certezze possibili. Ecco quindi la situazione, in costante aggiornamento, sulle probabili formazioni della 10^ giornata di Serie A

LE PRIME PAROLE DI LUCIANO SPALLETTI

Quello che devi sapere

Udinese-Atalanta, sabato ore 15

Udinese

  • Fari puntati sull'attacco bianconero visto che Davis ha avuto un problema al flessore e Zaniolo ha accusato un indurimento muscolare. Da stabilire poi se Iker Bravo avrà terminato la "punizione"
  • Salvo sorprese toccherà a Buksa partire dal primo minuto. Udinese che dovrebbe anche riaffidarsi a Zanoli sulla corsia destra
  • In difesa si candida Bertola al fianco di Kabasele. In mezzo al campo invece Ekkelenkamp reclama posto


Atalanta

  • Sospiro di sollievo per Juric che non perde capitan De Roon. Possibile però che l'olandese non venga rischiato dall'inizio
  • Difesa con Ahanor a sinistra. In mediana arretra Pasalic al fianco di Ederson con Zappacosta a destra
  • Davanti la scelta dovrebbe ricadere su Gianluca Scamacca con Lookman e De Ketelaere alle spalle dell'azzurro


Probabili Formazioni


UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Buksa, Zaniolo


Squalificati: nessuno


Indisponibili: Nunziante, Kristensen, Davis


ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Éderson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca


Squalificati: nessuno


Indisponibili: Bakker, Scalvini

Napoli-Como, sabato ore 18

Napoli

  • Conte deve scegliere la posizione di Spinazzola che sarà sicuramente titolare. Resta da capire se in difesa o nel tridente d'attacco dove però c'è anche Neres quale candidato
  • In cabina di regia resta Gilmour. Lobotka è pronto a tornare, vedremo se già contro il Como o al prossimo impegno
  • In difesa ci sono tre pretendenti per due maglie. Conte deciderà a breve sull'eventuale rientro dal primo minuto di Rrhamani


Como

  • Fabregas deve risolvere un po' di ballottaggi ma partiamo dalle "sicurezze" come quella relativa a Perrone che salvo sorprese, tornerà in mediana
  • Dietro testa a testa tra Posch e Smolcic ma non solo. Kempf contende una maglia a Ramon
  • Diao spera di ritrovare la titolraità ma probabile che a destra giochi uno tra Vojvoda (leggermente favorito) e Kuhn. Davanti va verso la conferma Douvikas


Probabili Formazioni


NAPOLI (4‑3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres


Squalificati: nessuno


Indisponibili: Lukaku, Meret, De Bruyne


COMO (4‑2‑3‑1): Butez; Posch, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas


Squalificati: nessuno


Indisponibili: Dossena, Sergi Roberto

Cremonese-Juventus, sabato ore 20:45 su Sky Sport

Cremonese

  • C'è da fare il punto sualla stachezza di qualche singolo perché quanto a entusiasmo sarebbero tutti titolari. In difesa si va verso i soliti tre
  • Attenzione alle corsie esterne: se a destra Barbieri può restare nella formazione di partenza, sull'altro versante la sorpresa potrebbe essere rappresentata da Faye
  • Davanti Bonazzoli non si discute mentre Vardy va verificato dopo le 3 gare da 90 minuti giocate


Juventus

  • Per scoprire quale sarà la prima Juventus di Spalletti serve attendere ancora qualche ora. Il nuovo allenatore si è appena presentato e, nei due allenamenti prima della Cremonese (questo venerdì e la rifinitura di sabato mattina) se ne saprà di più sulle sue scelte
  • La difesa a 3 sembra una senzazione che traspare dalle sue parole in conferenza
  • Come 11, al momento frutto solo di sensazioni e non di informazioni, ripartiamo dalla squadra vista a Udine


Probabili Formazioni


CREMONESE (3‑5‑2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Faye; Bonazzoli, Vardy


Squalificati: nessuno


Indisponibili: Collocolo, Moumbagna, Pezzella, Grassi


JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners, Kostic; Conceicao, Vlahovic, Yildiz.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pinsoglio, Cabal, Bremer, Thuram

Verona-Inter, domenica ore 12:30

Verona

  • Nella formazione di Zanetti c'è il dubbio legato ad Akpa Akpro che si era fermato nel riscaldamento dell'infrasettimanale
  • In mediana quindi potrebbe restare Bernede mentre sulla sinistra c'è la cadidatura di Bradaric
  • Davanti soliti dubbi legati al turnover di uno tra Giovane ed Orban. Non impossibile che Zanetti sorprenda con Sarr o Mosquera


Inter

  • Chivu prepara Carlos Augusto. Resta da capire se in difesa, dove potrebbe riposare Bastoni, o in corsia con turnover per Dimarco
  • Davanti Lautaro ci sarà ma al suo fianco dovrebbe tornare Bonny con Pio Esposito pronto a subentrare. Thuram è arruolabile dalla panchina
  • In difesa, dopo aver visto Bisseck al centro contro la Fiorentina, Chivu deve scegliere tra Acerbi e de Vrij


Probabili Formazioni


VERONA (3‑5‑2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban


Squalificati: nessuno


Indisponibili: Suslov, Oyegoke, Al-Musrati, Unai Nunez, Kastanos


INTER (3‑5‑2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Bonny


Squalificati: nessuno


Indisponibili: Darmian, Di Gennaro, Mkhitaryan

Fiorentina-Lecce, domenica ore 15

Fiorentina

  • Pioli è con le spalle al muro. Squalificato Viti, dopo il rosso contro l'Inter. Torna la linea con dietro con Pongracic
  • Attenzione a Gosens che ha accusato un risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra
  • Sulla sinistra quindi toccherà a Parisi. Kean-Gudmundsson in attacco mentre al centro dovrebbe tornare dall'inizio Nicolussi-Caviglia


Lecce

  • Di Francesco recupera Sottil, ex di turno, che però dovrebbe partire dalla panchina
  • In attacco Stulic è in pole e nel trio di trequartisti dovremmo vedere Tete Morente, più "equilibratore" rispetto a Banda
  • Salvo stanchezza eccessiva di qualche elemento, non dovrebbero esserci cambi tra difesa e coppia mediana


Probabili Formazioni


FIORENTINA (3‑5‑2): de Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Parisi; Gudmundsson, Kean


Squalificati: Viti


Indisponibili: Kouamé, Lamptey


LECCE (4‑2-3‑1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Berisha; Pierotti, Coulibaly, Tete Morente; Stulic


Squalificati: nessuno


Indisponibili: Jean, Perez, Marchwinski

Torino-Pisa, domenica ore 15

Torino

  • Probabile ritorno di Israel tra i convocati ma Paleari, dopo le ottime prove nelle ultime due giornate, resta favorito
  • In mezzo al campo Ilic spera nella conferma ma i turni di riposo di Asllani dovrebbero essere limitati a uno. L'ex Inter è quindi pronto a riprendere posto al centro
  • Sulle corsie esterne Pedersen balla tra destra e sinistra. Nel primo caso ci sarebbe Biraghi sull'out mancino, nel secondo Lazaro su quello destro


Pisa

  • Gilardino deve fare il punto dopo il match contro la Lazio. Pioggia e stanchezza non hanno giocato a favore di alcuni elementi
  • Calabresi e Bonfanti si candidano per un posto nel trio difensivo così come Moreo in attacco al fianco di Nzola
  • In mediana quasi scontato il ritorno di Akinsanmiro mentre Cuadrado potrebbe tornare ad essere un'arma da utilizzare a gara in corso


Probabili Formazioni


TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Coco, Maripan; Pedersen, Casadei, Asllani, Biraghi; Vlasic; Adams, Simeone


Squalificati: nessuno


Indisponibili: Schuurs, Savva, Nkounkou


PISA (3‑5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Tourè, Akinsanmiro, Marin, Aebischer, Leris; Moreo; Nzola


Squalificati: nessuno


Indisponibili: Stengs, Esteves, Mateus Lusuardi, Albiol

Parma-Bologna, domenica ore 18 su Sky Sport

Parma

  • Nelle ultime tre sfide casalinghe, nel tabellino dei marcatori è finito il solo Pellegrino. Cuesta deve far svoltare il proprio attacco
  • Resta in dubbio la titolarità di Keita, alle prese con una contusione al ginocchio. Difficile che in mezzo al campo il tecnico sorprenda
  • Dietro c'è da risolvere il ballottaggio tra Valenti e Ndiaye anche se il primo sembra aver superato nella gerarchia il secondo


Bologna

  • Nel turno infrasettimanale molti "titolarissimi" erano partiti dalla panchina ma, in vista del derby, Orsolini e soci sono pronti a riprendere posto nell'XI di partenza
  • Immobile spera di avere l'ok per tornare almeno tra i convocati. Come più volte detto, nessuno vuole rischiare
  • Nel trio di trequartisti si candida Fabbian ma non solo: Rowe dovrebbe giocarne una dall'inizio tra Parma e Brann


Probabili Formazioni


PARMA (4-3-1-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Ordonez, Estevez, Sorensen; Bernabè; Cutrone, PellegrinoA


Squalificati: nessuno


Indisponibili: Frigan, Ondrejka, Valeri, Oristanio


BOLOGNA (4‑2‑3‑1): Skorupski; Holm; Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro


Squalificati:


Indisponibili: Immobile

Milan-Roma, domanica ore 20:45

Milan

  • A Milanello si attendono con ansia notizie dall'infermeria. Allegri dovrà cambiare in difesa visto che Tomori, salvo recuperi inaspettati, salta la Roma
  • C'è però anche da stabilire la reale condizione di Leao, Gimenez e Pulisic. Tutti e tre potrebbero stringere i denti ma partire dalla panchina
  • In attacco quindi possibile assetto con Loftus-Cheek a supporto di Nkunku. Tornano a disposizione Estupinian e Jashari


Roma

  • L'infrasettimanale di Ferguson è durato pochissimi giri di orologio. L'attaccante ha rimediato una distorsione alla caviglia. Niente Milan per lui
  • Avendo un solo centravanti a disposizione (Dovbyk), possibile che Gasperini non lo rischi dal 1'. Anche perché Dybala falso nove di solito è la soluzione ideale nelle gare in trasferta dove aumentano gli spazi

Probabili Formazioni


MILAN (3‑5‑1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Loftus Cheek; Nkunku


Squalificati: nessuno

Indisponibili: Rabiot, Tomori


ROMA (3‑5‑2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Dybala


Squalificati: nessuno


Indisponibili: Angelino, Ferguson

Sassuolo-Genoa, lunedì ore 18:30

Sassuolo

  • Di rientro (in tarda notte) dal successo in quel di Cagliari, Grosso ha già pensato a come impostare i neroverdi per la gara contro il Genoa
  • Berardi, salvo complicazioni, va per il ritorno nell'XI titolare con Laurienté e Pinamonti
  • In difesa dovremmo rivedere sia Muharemovic che Doig con il primo che rientra da un problema


Genoa

  • Altro allenatore che non può sbagliare è Vieira. Il suo Genoa è un rebus dalla soluzione complicata. Sabelli è un'opzione a destra
  • A quel punto Norton-Cuffy dovrebbe agire da esterno alto con Vitinha che può essere schierato a sinistra di Malinovskyi
  • Resta in piedi anche l'ipotesi Thorsby. Davanti potrebbe (ri)toccare a Colombo


Probabili Formazioni


SASSUOLO (4‑3‑3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté


Squalificati: nessuno


Indisponibili: Pieragnolo, Paz, Boloca, Romagna


GENOA (4‑2‑3‑1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Ellertson; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo


Squalificati: nessuno


Indisponibili: nessuno

Lazio-Cagliari, lunedì ore 20:45

Lazio

  • Allarme rientrato per Mario Gila che era stato costretto a uscire contro il Pisa. Per il difensore "solo" problemi di stomaco e maglia assicurata contro il Cagliari
  • Sarri può cambiare dietro: Lazzari si candida per una maglia a destra con Marusic che traslocherà sull'altro versante
  • In attacco restano in orbita titolarità sia Zaccagni che Isaksen mentre potrebbe cambiare il terminale al centro. Pedro infatti è in pole su Dia


Cagliari

  • Cambio forzato nell'XI di Pisacane vista la squalifica di Obert, arrivato a 5 gialli in questa stagione. 
  • Rossoblù che però dovrebbero recuperare Mina, pedina fondamentale per la difesa. A sinistra dovremmo vedere Idrissi
  • Felici si candida per un posto: l'azzurro può ricoprire un bel po' di ruoli e quindi sono in tanti a rischiare la maglia da titolare



Probabili Formazioni

LAZIO (4‑3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Zaccagni, Pedro, Isaksen


Squalificati: nessuno


Indisponibili: Gigot, Dele-Bashiru, Rovella, Castellanos, Cancellieri, Nuno Tavares


CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Idrissi; Esposito, BorrelliA


Squalificati: Obert


Indisponibili: Deiola, Di Pardo, Pintus, Radunovic, Belotti

