Introduzione

Scontri diretti là in alto, voglia di trovare i primi 3 punti sul fondo della classifica e c'è da smaltire la stanchezza accumulata nel turno infrasettimanale. Tanti spunti interessanti in questo decimo turno a partire dalla prima di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus (contro la Cremonese sabato sera, in diretta su Sky e in streaming su NOW) fino ai big match di San Siro e del Maradona.

Tra acciacchi, stanchezza, nuovi infortunati e possibili recuperi c'è, come al solito, tanto da dire in vista del weekend. Serve chiamare nuovamente in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team è costantemente al lavoro e le prime notizie sono arrivate. Tanti i dubbi e i ballottaggi: l'intento per tifosi e fantallenatori è quello di dare più certezze possibili. Ecco quindi la situazione, in costante aggiornamento, sulle probabili formazioni della 10^ giornata di Serie A



LE PRIME PAROLE DI LUCIANO SPALLETTI