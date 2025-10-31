Introduzione
Scontri diretti là in alto, voglia di trovare i primi 3 punti sul fondo della classifica e c'è da smaltire la stanchezza accumulata nel turno infrasettimanale. Tanti spunti interessanti in questo decimo turno a partire dalla prima di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus (contro la Cremonese sabato sera, in diretta su Sky e in streaming su NOW) fino ai big match di San Siro e del Maradona.
Tra acciacchi, stanchezza, nuovi infortunati e possibili recuperi c'è, come al solito, tanto da dire in vista del weekend. Serve chiamare nuovamente in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team è costantemente al lavoro e le prime notizie sono arrivate. Tanti i dubbi e i ballottaggi: l'intento per tifosi e fantallenatori è quello di dare più certezze possibili. Ecco quindi la situazione, in costante aggiornamento, sulle probabili formazioni della 10^ giornata di Serie A
LE PRIME PAROLE DI LUCIANO SPALLETTI
Quello che devi sapere
Udinese-Atalanta, sabato ore 15
Udinese
- Fari puntati sull'attacco bianconero visto che Davis ha avuto un problema al flessore e Zaniolo ha accusato un indurimento muscolare. Da stabilire poi se Iker Bravo avrà terminato la "punizione"
- Salvo sorprese toccherà a Buksa partire dal primo minuto. Udinese che dovrebbe anche riaffidarsi a Zanoli sulla corsia destra
- In difesa si candida Bertola al fianco di Kabasele. In mezzo al campo invece Ekkelenkamp reclama posto
Atalanta
- Sospiro di sollievo per Juric che non perde capitan De Roon. Possibile però che l'olandese non venga rischiato dall'inizio
- Difesa con Ahanor a sinistra. In mediana arretra Pasalic al fianco di Ederson con Zappacosta a destra
- Davanti la scelta dovrebbe ricadere su Gianluca Scamacca con Lookman e De Ketelaere alle spalle dell'azzurro
Probabili Formazioni
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Buksa, Zaniolo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Nunziante, Kristensen, Davis
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Éderson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Bakker, Scalvini
Napoli-Como, sabato ore 18
Napoli
- Conte deve scegliere la posizione di Spinazzola che sarà sicuramente titolare. Resta da capire se in difesa o nel tridente d'attacco dove però c'è anche Neres quale candidato
- In cabina di regia resta Gilmour. Lobotka è pronto a tornare, vedremo se già contro il Como o al prossimo impegno
- In difesa ci sono tre pretendenti per due maglie. Conte deciderà a breve sull'eventuale rientro dal primo minuto di Rrhamani
Como
- Fabregas deve risolvere un po' di ballottaggi ma partiamo dalle "sicurezze" come quella relativa a Perrone che salvo sorprese, tornerà in mediana
- Dietro testa a testa tra Posch e Smolcic ma non solo. Kempf contende una maglia a Ramon
- Diao spera di ritrovare la titolraità ma probabile che a destra giochi uno tra Vojvoda (leggermente favorito) e Kuhn. Davanti va verso la conferma Douvikas
Probabili Formazioni
NAPOLI (4‑3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Lukaku, Meret, De Bruyne
COMO (4‑2‑3‑1): Butez; Posch, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Dossena, Sergi Roberto
Cremonese-Juventus, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Cremonese
- C'è da fare il punto sualla stachezza di qualche singolo perché quanto a entusiasmo sarebbero tutti titolari. In difesa si va verso i soliti tre
- Attenzione alle corsie esterne: se a destra Barbieri può restare nella formazione di partenza, sull'altro versante la sorpresa potrebbe essere rappresentata da Faye
- Davanti Bonazzoli non si discute mentre Vardy va verificato dopo le 3 gare da 90 minuti giocate
Juventus
- Per scoprire quale sarà la prima Juventus di Spalletti serve attendere ancora qualche ora. Il nuovo allenatore si è appena presentato e, nei due allenamenti prima della Cremonese (questo venerdì e la rifinitura di sabato mattina) se ne saprà di più sulle sue scelte
- La difesa a 3 sembra una senzazione che traspare dalle sue parole in conferenza
- Come 11, al momento frutto solo di sensazioni e non di informazioni, ripartiamo dalla squadra vista a Udine
Probabili Formazioni
CREMONESE (3‑5‑2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Faye; Bonazzoli, Vardy
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Collocolo, Moumbagna, Pezzella, Grassi
JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners, Kostic; Conceicao, Vlahovic, Yildiz.
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pinsoglio, Cabal, Bremer, Thuram
Verona-Inter, domenica ore 12:30
Verona
- Nella formazione di Zanetti c'è il dubbio legato ad Akpa Akpro che si era fermato nel riscaldamento dell'infrasettimanale
- In mediana quindi potrebbe restare Bernede mentre sulla sinistra c'è la cadidatura di Bradaric
- Davanti soliti dubbi legati al turnover di uno tra Giovane ed Orban. Non impossibile che Zanetti sorprenda con Sarr o Mosquera
Inter
- Chivu prepara Carlos Augusto. Resta da capire se in difesa, dove potrebbe riposare Bastoni, o in corsia con turnover per Dimarco
- Davanti Lautaro ci sarà ma al suo fianco dovrebbe tornare Bonny con Pio Esposito pronto a subentrare. Thuram è arruolabile dalla panchina
- In difesa, dopo aver visto Bisseck al centro contro la Fiorentina, Chivu deve scegliere tra Acerbi e de Vrij
Probabili Formazioni
VERONA (3‑5‑2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Suslov, Oyegoke, Al-Musrati, Unai Nunez, Kastanos
INTER (3‑5‑2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Bonny
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Darmian, Di Gennaro, Mkhitaryan
Fiorentina-Lecce, domenica ore 15
Fiorentina
- Pioli è con le spalle al muro. Squalificato Viti, dopo il rosso contro l'Inter. Torna la linea con dietro con Pongracic
- Attenzione a Gosens che ha accusato un risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra
- Sulla sinistra quindi toccherà a Parisi. Kean-Gudmundsson in attacco mentre al centro dovrebbe tornare dall'inizio Nicolussi-Caviglia
Lecce
- Di Francesco recupera Sottil, ex di turno, che però dovrebbe partire dalla panchina
- In attacco Stulic è in pole e nel trio di trequartisti dovremmo vedere Tete Morente, più "equilibratore" rispetto a Banda
- Salvo stanchezza eccessiva di qualche elemento, non dovrebbero esserci cambi tra difesa e coppia mediana
Probabili Formazioni
FIORENTINA (3‑5‑2): de Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Parisi; Gudmundsson, Kean
Squalificati: Viti
Indisponibili: Kouamé, Lamptey
LECCE (4‑2-3‑1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Berisha; Pierotti, Coulibaly, Tete Morente; Stulic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Jean, Perez, Marchwinski
Torino-Pisa, domenica ore 15
Torino
- Probabile ritorno di Israel tra i convocati ma Paleari, dopo le ottime prove nelle ultime due giornate, resta favorito
- In mezzo al campo Ilic spera nella conferma ma i turni di riposo di Asllani dovrebbero essere limitati a uno. L'ex Inter è quindi pronto a riprendere posto al centro
- Sulle corsie esterne Pedersen balla tra destra e sinistra. Nel primo caso ci sarebbe Biraghi sull'out mancino, nel secondo Lazaro su quello destro
Pisa
- Gilardino deve fare il punto dopo il match contro la Lazio. Pioggia e stanchezza non hanno giocato a favore di alcuni elementi
- Calabresi e Bonfanti si candidano per un posto nel trio difensivo così come Moreo in attacco al fianco di Nzola
- In mediana quasi scontato il ritorno di Akinsanmiro mentre Cuadrado potrebbe tornare ad essere un'arma da utilizzare a gara in corso
Probabili Formazioni
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Coco, Maripan; Pedersen, Casadei, Asllani, Biraghi; Vlasic; Adams, Simeone
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Schuurs, Savva, Nkounkou
PISA (3‑5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Tourè, Akinsanmiro, Marin, Aebischer, Leris; Moreo; Nzola
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Stengs, Esteves, Mateus Lusuardi, Albiol
Parma-Bologna, domenica ore 18 su Sky Sport
Parma
- Nelle ultime tre sfide casalinghe, nel tabellino dei marcatori è finito il solo Pellegrino. Cuesta deve far svoltare il proprio attacco
- Resta in dubbio la titolarità di Keita, alle prese con una contusione al ginocchio. Difficile che in mezzo al campo il tecnico sorprenda
- Dietro c'è da risolvere il ballottaggio tra Valenti e Ndiaye anche se il primo sembra aver superato nella gerarchia il secondo
Bologna
- Nel turno infrasettimanale molti "titolarissimi" erano partiti dalla panchina ma, in vista del derby, Orsolini e soci sono pronti a riprendere posto nell'XI di partenza
- Immobile spera di avere l'ok per tornare almeno tra i convocati. Come più volte detto, nessuno vuole rischiare
- Nel trio di trequartisti si candida Fabbian ma non solo: Rowe dovrebbe giocarne una dall'inizio tra Parma e Brann
Probabili Formazioni
PARMA (4-3-1-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Ordonez, Estevez, Sorensen; Bernabè; Cutrone, PellegrinoA
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Frigan, Ondrejka, Valeri, Oristanio
BOLOGNA (4‑2‑3‑1): Skorupski; Holm; Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro
Squalificati:
Indisponibili: Immobile
Milan-Roma, domanica ore 20:45
Milan
- A Milanello si attendono con ansia notizie dall'infermeria. Allegri dovrà cambiare in difesa visto che Tomori, salvo recuperi inaspettati, salta la Roma
- C'è però anche da stabilire la reale condizione di Leao, Gimenez e Pulisic. Tutti e tre potrebbero stringere i denti ma partire dalla panchina
- In attacco quindi possibile assetto con Loftus-Cheek a supporto di Nkunku. Tornano a disposizione Estupinian e Jashari
Roma
- L'infrasettimanale di Ferguson è durato pochissimi giri di orologio. L'attaccante ha rimediato una distorsione alla caviglia. Niente Milan per lui
- Avendo un solo centravanti a disposizione (Dovbyk), possibile che Gasperini non lo rischi dal 1'. Anche perché Dybala falso nove di solito è la soluzione ideale nelle gare in trasferta dove aumentano gli spazi
Probabili Formazioni
MILAN (3‑5‑1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Loftus Cheek; Nkunku
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Rabiot, Tomori
ROMA (3‑5‑2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Dybala
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Angelino, Ferguson
Sassuolo-Genoa, lunedì ore 18:30
Sassuolo
- Di rientro (in tarda notte) dal successo in quel di Cagliari, Grosso ha già pensato a come impostare i neroverdi per la gara contro il Genoa
- Berardi, salvo complicazioni, va per il ritorno nell'XI titolare con Laurienté e Pinamonti
- In difesa dovremmo rivedere sia Muharemovic che Doig con il primo che rientra da un problema
Genoa
- Altro allenatore che non può sbagliare è Vieira. Il suo Genoa è un rebus dalla soluzione complicata. Sabelli è un'opzione a destra
- A quel punto Norton-Cuffy dovrebbe agire da esterno alto con Vitinha che può essere schierato a sinistra di Malinovskyi
- Resta in piedi anche l'ipotesi Thorsby. Davanti potrebbe (ri)toccare a Colombo
Probabili Formazioni
SASSUOLO (4‑3‑3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pieragnolo, Paz, Boloca, Romagna
GENOA (4‑2‑3‑1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Ellertson; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
Lazio-Cagliari, lunedì ore 20:45
Lazio
- Allarme rientrato per Mario Gila che era stato costretto a uscire contro il Pisa. Per il difensore "solo" problemi di stomaco e maglia assicurata contro il Cagliari
- Sarri può cambiare dietro: Lazzari si candida per una maglia a destra con Marusic che traslocherà sull'altro versante
- In attacco restano in orbita titolarità sia Zaccagni che Isaksen mentre potrebbe cambiare il terminale al centro. Pedro infatti è in pole su Dia
Cagliari
- Cambio forzato nell'XI di Pisacane vista la squalifica di Obert, arrivato a 5 gialli in questa stagione.
- Rossoblù che però dovrebbero recuperare Mina, pedina fondamentale per la difesa. A sinistra dovremmo vedere Idrissi
- Felici si candida per un posto: l'azzurro può ricoprire un bel po' di ruoli e quindi sono in tanti a rischiare la maglia da titolare
Probabili Formazioni
LAZIO (4‑3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Zaccagni, Pedro, Isaksen
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gigot, Dele-Bashiru, Rovella, Castellanos, Cancellieri, Nuno Tavares
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Idrissi; Esposito, BorrelliA
Squalificati: Obert
Indisponibili: Deiola, Di Pardo, Pintus, Radunovic, Belotti