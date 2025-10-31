Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Udinese-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
©Ansa

Sabato 1° novembre alle 15.00 l'Udinese ospita l'Atalanta per la decima giornata di Serie A. Runjaic conferma la difesa vista contro la Juventus, mentre a centrocampo c'è Zanoli a destra con Ekkelenkamp al fianco di Karlstrom e Atta. Davanti Bayo con Zaniolo. Diversi cambi, invece, per Juric rispetto al pareggio contro il Milan: in difesa c'è Djimsiti, mentre a sinistra Zalewski verso una maglia da titolare. Scamacca il centravanti, De Ketelaere e Lookman sulla trequarti

SERIE A, 10^ GIORNATA: GLI INDISPONIBILI

Probabili formazioni
Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
portiere
Udinese
Saba Goglichidze
Saba Goglichidze
difensore di destra
pubblicità
Udinese
Christian Kabasele
Christian Kabasele
difensore centrale
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
difensore di sinistra
pubblicità
Udinese
Alessandro Zanoli
Alessandro Zanoli
esterno destro
Udinese
Jurgen Ekkelenkamp
Jurgen Ekkelenkamp
mezzala destra
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
centrocampista centrale
Udinese
Arthur Atta
Arthur Atta
mezzala sinistra
pubblicità
Udinese
Hassane Kamara
Hassane Kamara
esterno sinistro
Udinese
Nicolò Zaniolo
Nicolò Zaniolo
attaccante
pubblicità
Udinese
Vakoun Bayo
Vakoun Bayo
attaccante

La probabile formazione

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Bayo. All. Kosta Runjaic

  • Runjaic conferma la difesa a tre vista contro la Juventus, composta da Goglichidze, Kabasele e Solet
  • A centrocampo c'è Zanoli a destra con Ekkelenkamp al fianco di Karlstrom e Atta
  • In attacco dovrebbe giocare Bayo insieme a Zaniolo
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
portiere
Atalanta
Berat Djimsiti
Berat Djimsiti
difensore di destra
pubblicità
Atalanta
Isak Hien
Isak Hien
difensore centrale
Atalanta
Honest Ahanor
Honest Ahanor
difensore di sinistra
pubblicità
Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
esterno destro
Atalanta
Mario Pasalic
Mario Pasalic
centrocampista centrale
Atalanta
Éderson José Éderson
Éderson José Éderson
centrocampista centrale
Atalanta
Nicola Zalewski
Nicola Zalewski
esterno sinistro
pubblicità
Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
trequartista
Atalanta
Ademola Lookman
Ademola Lookman
trequartista
pubblicità
Atalanta
Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca
centravanti

La probabile formazione

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Ivan Juric

  • In difesa c'è Djimsiti insieme a Hien e Ahanor
  • In mezzo al campo la coppia Pasalic-Ederson, con Zappacosta a destra e Zalewski a sinistra 
  • Scamacca sarà la punta centrale, supportato alle sue spalle da De Ketelaere e Lookman

Serie A: Altre Notizie

Spalletti: "Possiamo mettere a posto alcune cose"

live juventus

Il nuovo allenatore bianconero parla in conferenza stampa, occasione per presentare anche la...

Dove vedere Pisa-Lazio

guida tv

La partita Pisa-Lazio che chiude la 9^ giornata di Serie A, si gioca giovedì 30 ottobre alle ore...

Dove vedere Cagliari-Sassuolo

guida tv

La partita tra Cagliari e Sassuolo della 9^ giornata di Serie A si gioca giovedì 30 ottobre alle...

Le partite di Serie A di oggi

guida tv

Oggi, giovedì 30 ottobre si conclude la 9^ giornata di campionato. Alle 20.45 su Sky -...

Chivu: "Serve superare le difficoltà per sognare"

inter

L'allenatore dell'Inter commenta il successo netto sulla Fiorentina che consente ai nerazzurri di...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE