Sabato 1° novembre alle 15.00 l'Udinese ospita l'Atalanta per la decima giornata di Serie A. Runjaic conferma la difesa vista contro la Juventus, mentre a centrocampo c'è Zanoli a destra con Ekkelenkamp al fianco di Karlstrom e Atta. Davanti Bayo con Zaniolo. Diversi cambi, invece, per Juric rispetto al pareggio contro il Milan: in difesa c'è Djimsiti, mentre a sinistra Zalewski verso una maglia da titolare. Scamacca il centravanti, De Ketelaere e Lookman sulla trequarti
La probabile formazione
UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Bayo. All. Kosta Runjaic
- Runjaic conferma la difesa a tre vista contro la Juventus, composta da Goglichidze, Kabasele e Solet
- A centrocampo c'è Zanoli a destra con Ekkelenkamp al fianco di Karlstrom e Atta
- In attacco dovrebbe giocare Bayo insieme a Zaniolo
La probabile formazione
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Ivan Juric
- In difesa c'è Djimsiti insieme a Hien e Ahanor
- In mezzo al campo la coppia Pasalic-Ederson, con Zappacosta a destra e Zalewski a sinistra
- Scamacca sarà la punta centrale, supportato alle sue spalle da De Ketelaere e Lookman