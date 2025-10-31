Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Genoa, Vieira in panchina contro il Sassuolo. Le news sull'allenatore

Serie A

Confermata la fiducia al francese, che sarà in panchina col Sassuolo. Decisivo un colloquio tra il nuovo direttore sportivo rossoblù, Diego Lopez, e la squadra dopo l'incontro pre allenamento tra lo stesso ds e Vieira

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 10^ GIORNATA

Patrick Vieira resta l'allenatore del Genoa. Confermata la fiducia al francese, che guiderà dunque i rossoblù contro il Sassuolo lunedì 3 novembre. Il club ligure è ancora a caccia della prima vittoria in campionato e ha soli 3 punti racimolati nelle prime nove giornate. Vieira, dopo un incontro con il nuovo direttore sportivo Diego Lopez, ha diretto regolarmente l'allenamento nella giornata di venerdì 31 ottobre ed è stato confermato dopo un colloquio tra il ds e la squadra. Ora starà all'ex centrocampista di Inter e Juventus invertire la rotta a partire dal match di Reggio Emilia della 10^ giornata.

Ufficiale la separazione con Ottolini

Intanto il Genoa ha salutato l'ormai ex ds Marco Ottolini: "Genoa CFC comunica la conclusione del rapporto di lavoro con il direttore sportivo Marco Ottolini - si legge nel comunicato -. Dal suo insediamento Ottolini ha contribuito alla promozione nel massimo campionato, rivestendo un ruolo centrale nello sviluppo dei piani operativi, atti al raggiungimento degli obiettivi prefissati per le stagioni 2023/24 e 2024/25. La società ringrazia Marco Ottolini per l’impegno e la dedizione augurandogli il meglio in vista delle sfide professionali che lo attendono".

Serie A: Altre Notizie

Il Genoa conferma Vieira: in panchina col Sassuolo

Serie A

Confermata la fiducia al francese, che sarà in panchina col Sassuolo. Decisivo un colloquio tra...

Juric: "Ho rosicato per il pareggio col Milan"

Serie A

L'allenatore croato ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di sabato 1°...

Guida dirigerà Milan-Roma, Cremonese-Juve a Chiffi

le designazioni

Sarà Chiffi il direttore di gara di Cremonese-Juventus, match d'esordio per Luciano Spalletti...

La presentazione della 10^ giornata di Serie A

guida tv

La Serie A torna in campo, concluso il turno infrassetimanale, sabato 1^ novembre. Alle...

Il ds Ottolini via dal Genoa. Ora la Juventus?

genoa

Arriva la risoluzione contrattuale tra il Genoa e Marco Ottolini, che non sarà più il direttore...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE