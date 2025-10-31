Confermata la fiducia al francese, che sarà in panchina col Sassuolo. Decisivo un colloquio tra il nuovo direttore sportivo rossoblù, Diego Lopez, e la squadra dopo l'incontro pre allenamento tra lo stesso ds e Vieira

Patrick Vieira resta l'allenatore del Genoa. Confermata la fiducia al francese, che guiderà dunque i rossoblù contro il Sassuolo lunedì 3 novembre. Il club ligure è ancora a caccia della prima vittoria in campionato e ha soli 3 punti racimolati nelle prime nove giornate. Vieira, dopo un incontro con il nuovo direttore sportivo Diego Lopez, ha diretto regolarmente l'allenamento nella giornata di venerdì 31 ottobre ed è stato confermato dopo un colloquio tra il ds e la squadra. Ora starà all'ex centrocampista di Inter e Juventus invertire la rotta a partire dal match di Reggio Emilia della 10^ giornata.