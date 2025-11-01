Napoli-Como, Gilmour out per un problema muscolare

Offerte Sky
Napoli-Como, Gilmour esce per infortunio al 38': le news

Serie A

Un altro infortunio muscolare per la squadra di Antonio Conte: al 38' della sfida contro il Como è Gilmour a dover abbandonare il campo per un affaticamento muscolare, stesso problema anche per Spinazzola

NAPOLI-COMO LIVE

Il Napoli pareggia contro il Como a Maradona, con Milinkovic-Savic protagonista con un rigore, il secondo di fila in questa stagione, parato a Morata. Problemi però per Gilmour, costretto a uscire al 38' per un affaticamento muscolare. Nelle prossime ore il centrocampista si sottoporrà ai controlli per capire l'entità del problema. Affaticamento anche per Spinazzola, sostituito a inizio secondo tempo. Anche per lui esami nelle prossime ore, con in vista l'importante impegno di Champions contro l'Eintracht.

