Rispetto a Bergamo tre i cambi di Max Allegri per il big match contro la Roma. Tra i rossoneri, Leao è recuperato e sarà disponibile: giocherà in coppia con Nkunku. Non c'è Loftus Cheek, ma Ricci. Da valutare le condizioni di Tomori ed Estupinan. Resta il dubbio a sinistra Estupinan/Bartesaghi. Soulé e Dybala alla guida dell'attacco dei giallorossi. Out Ferguson per una distorsione alla caviglia
LA CONFERENZA DI GASPERINI LIVE - LE PROBABILI FORMAZIONI DI SERIE A
MILAN (3-5-2) la probabile formazione
Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupiñán; Leao, Nkunku. All. Massimiliano Allegri
- Rispetto alla partita di martedì a Bergamo Max Allegri va verso tre cambi: De Winter, Estupinan (resta però in dubbio con Bartesaghi) e Nkunku
- Cambierà quindi la coppia d'attacco: accanto al recuperato Leao non ci sarà infatti Gimenez che andrà valutato per un problema fisico (così come Tomori)
ROMA (3-5-2) la probabile formazione
Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Çelik, El Aynaoui, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala. All. Gian Piero Gasperini
- Niente Milan per Furguson a causa di una distorsione alla caviglia
- Soulé e Dybala alla guida dell'attacco
- Hermoso, Mancini, Ndicka nel terzetto difensivo