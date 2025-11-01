Offerte Sky
Milan-Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Rispetto a Bergamo tre i cambi di Max Allegri per il big match contro la Roma. Tra i rossoneri, Leao è recuperato e sarà disponibile: giocherà in coppia con Nkunku. Non c'è Loftus Cheek, ma Ricci. Da valutare le condizioni di Tomori ed Estupinan. Resta il dubbio a sinistra Estupinan/Bartesaghi. Soulé e Dybala alla guida dell'attacco dei giallorossi. Out Ferguson per una distorsione alla caviglia

LA CONFERENZA DI GASPERINI LIVELE PROBABILI FORMAZIONI DI SERIE A

Probabili formazioni
Milan
Mike Maignan
portiere
Milan
Koni De Winter
difensore centrale di destra
Milan
Matteo Gabbia
difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
difensore centrale di sinistra
Milan
Alexis Saelemaekers
esterno destro
Milan
Youssouf Fofana
mezzala destra
Milan
Luka Modric
centrocampista centrale
Milan
Samuele Ricci
mezzala sinistra
Milan
Pervis Estupiñán
esterno sinistro
Milan
Rafael Leão
attaccante
Milan
Christopher Nkunku
attaccante

MILAN (3-5-2) la probabile formazione

Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupiñán; Leao, Nkunku. All. Massimiliano Allegri

  • Rispetto alla partita di martedì a Bergamo Max Allegri va verso tre cambi: De Winter, Estupinan (resta però in dubbio con Bartesaghi) e Nkunku
  • Cambierà quindi la coppia d'attacco: accanto al recuperato Leao non ci sarà infatti Gimenez che andrà valutato per un problema fisico (così come Tomori)
Roma
Mile Svilar
portiere
Roma
Mario Hermoso
difensore centrale di destra
Roma
Gianluca Mancini
difensore centrale
Roma
Evan Ndicka
difensore centrale di sinistra
Roma
Zeki Çelik
esterno destro
Roma
Neil El Aynaoui
mezzala destra
Roma
Bryan Cristante
centrocampista centrale
Roma
Manu Koné
mezzala sinistra
Roma
Wesley Vinícius Wesley
esterno sinistro
Roma
Matías Soulé
attaccante
Roma
Paulo Dybala
attaccante

ROMA (3-5-2) la probabile formazione

Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Çelik, El Aynaoui, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala. All. Gian Piero Gasperini

  • Niente Milan per Furguson a causa di una distorsione alla caviglia
  • Soulé e Dybala alla guida dell'attacco
  • Hermoso, Mancini, Ndicka nel terzetto difensivo

