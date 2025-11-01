Rispetto a Bergamo tre i cambi di Max Allegri per il big match contro la Roma. Tra i rossoneri, Leao è recuperato e sarà disponibile: giocherà in coppia con Nkunku. Non c'è Loftus Cheek, ma Ricci. Da valutare le condizioni di Tomori ed Estupinan. Resta il dubbio a sinistra Estupinan/Bartesaghi. Soulé e Dybala alla guida dell'attacco dei giallorossi. Out Ferguson per una distorsione alla caviglia

