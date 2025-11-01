Conte: "Dormo sereno, ho dei guerrieri"

Napoli-Como, Conte: "Posso dormire sereno perché ho dei guerrieri"napoli
L'allenatore del Napoli è soddisfatto della prestazione dei suoi nonostante il pareggio: "Mi è piaciuto lo spirito, se non avessimo giocato da squadra saremmo davvero andati in difficoltà. Per me il bicchiere è mezzo pieno perché ho visto la volontà di andare oltre l'ostacolo". Su Lukaku: "Sta lavorando, tornare nello spogliatoio gli fa bene, vedremo"
Nonostante il pareggio, Antonio Conte è soddisfatto della prestazione dei suoi: "Il Como è una realtà consolidata e chi pensa in maniera diversa sbaglia. Mi è piaciuto lo spirito di oggi e non mi faccio condizionare dal risultato - spiega - Se non fossimo stati squadra oggi avremmo avuto molte più difficoltà. Il bicchiere è mezzo pieno perché ho avuto risposte importanti dalla squadra, a livello di volontà di andare oltre l'ostacolo, io sono orgoglioso, perché quando vedi determinate cose puoi anche non vincere ma io dormo sereno perché significa che ho a disposizione dei guerrieri che hanno voglia di crescere".
"Gara di stampo europeo, ma nel secondo tempo meglio noi"
Rispetto all'andamento della gara: "Penso che alla fine la lettura è semplice. Il Como ha da recriminare il rigore sbagliato, poteva pendere la bilancia dal loro lato - spiega ancora - Nel secondo tempo c'è stato solo il Napoli in campo, non ricordo parate di Vanja. Per me è stata una bella partita, di stampo europeo. Due squadre che pressavano a tutto campo, le statistiche sono molto simili. Noi abbiamo tiri in più e il loro portiere ha parato un po' di più. Un portiere che ha i guanti per caso, perché è un giocatore che pressato rischia ma trova sempre la soluzione. Alla fine dicevo ai miei di non andarlo a pressare più".
"Mettere in campo subito Lobotka sarebbe stato rischioso"
Rispetto agli infortuni di Gilmour e Spinazzola: "Lobotka subito? Sarebbe stato molto rischioso. Ho un rapporto molto schietto con i ragazzi, ieri gli avevo chiesto il minutaggio e glielo ho richiesto di nuovo, ma non era il caso di rischiare - dice ancora - Oggi Elmas è stata una risorsa davvero importante, dove lo metti lo metti fa bene. Lo stesso Gutierrez, nella difficoltà abbiamo trovato altre due risorse. Bene anche Lang. Adesso bisogna riposare, abbiamo speso tante energie. Spina ha chiesto di essere cambiato, aveva già problemi prima della partita. Non è questione di affaticamento ma di problemi al pube, lo gestiremo. Vedremo anche come gestire Gilmour".