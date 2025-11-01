Conte: "Dormo sereno, ho dei guerrieri"

L'allenatore del Napoli è soddisfatto della prestazione dei suoi nonostante il pareggio: "Mi è piaciuto lo spirito, se non avessimo giocato da squadra saremmo davvero andati in difficoltà. Per me il bicchiere è mezzo pieno perché ho visto la volontà di andare oltre l'ostacolo". Su Lukaku: "Sta lavorando, tornare nello spogliatoio gli fa bene, vedremo" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Nonostante il pareggio, Antonio Conte è soddisfatto della prestazione dei suoi: "Il Como è una realtà consolidata e chi pensa in maniera diversa sbaglia. Mi è piaciuto lo spirito di oggi e non mi faccio condizionare dal risultato - spiega - Se non fossimo stati squadra oggi avremmo avuto molte più difficoltà. Il bicchiere è mezzo pieno perché ho avuto risposte importanti dalla squadra, a livello di volontà di andare oltre l'ostacolo, io sono orgoglioso, perché quando vedi determinate cose puoi anche non vincere ma io dormo sereno perché significa che ho a disposizione dei guerrieri che hanno voglia di crescere".





"Gara di stampo europeo, ma nel secondo tempo meglio noi" Rispetto all'andamento della gara: "Penso che alla fine la lettura è semplice. Il Como ha da recriminare il rigore sbagliato, poteva pendere la bilancia dal loro lato - spiega ancora - Nel secondo tempo c'è stato solo il Napoli in campo, non ricordo parate di Vanja. Per me è stata una bella partita, di stampo europeo. Due squadre che pressavano a tutto campo, le statistiche sono molto simili. Noi abbiamo tiri in più e il loro portiere ha parato un po' di più. Un portiere che ha i guanti per caso, perché è un giocatore che pressato rischia ma trova sempre la soluzione. Alla fine dicevo ai miei di non andarlo a pressare più".