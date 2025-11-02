Dove vedere Fiorentina-Lecce

La partita Fiorentina-Lecce, valida per la 10^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 2 novembre alle ore 15.00 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Fiorentina e Lecce

La Fiorentina ha vinto le ultime due partite contro il Lecce in Serie A e non è mai arrivata a tre successi consecutivi contro i salentini nella competizione; i viola hanno tenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide contro il Lecce, tante volte quante nelle precedenti 12 nel massimo campionato. Il Lecce ha vinto quattro delle 17 trasferte contro la Fiorentina in Serie A (4N, 9P), record di successi fuori casa per i salentini nel massimo campionato. Per la prima volta nella sua storia in Serie A la Fiorentina ha sia registrato zero successi sia raccolto meno di cinque punti nelle prime nove partite stagionali nel torneo, considerando tre punti a vittoria da sempre: quattro nel 2025/26. La Fiorentina ha ottenuto un solo punto nelle prime quattro partite casalinghe di questa Serie A. Il Lecce ha vinto solo una delle prime nove partite di questa Serie A (1V 3N 5P). Il Lecce ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque trasferte di Serie A, subendo però sette gol in totale nelle restanti due; sono tanti clean sheet esterni quanti nelle precedenti 18. La Fiorentina è una delle due formazioni ad aver subito più gol in questa stagione di Serie A (15, al pari dell'Udinese), subito dietro c'è il Lecce (14, al pari di Hellas Verona e Torino).