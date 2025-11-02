Dove vedere Parma-Bologna

La partita Parma-Bologna della 10^ giornata di Serie A, si gioca domenica 2 novembre alle ore 18.00 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

La partita tra Parma-Bologna, valida per la 10^ giornata di campionato, si gioca domenica 2 novembre alle ore 18.00 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Daniele Barone, commento Lorenzo Minotti; a bordocampo Marco Nosotti e Marina Presello. Appuntamento con Sunday Football dalle 15.30 alle 17.55 con Leo Di Bello in compagnia di Michele Padovano, Marco Bucciantini.

I numeri di Parma e Bologna

Il Bologna è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide contro il Parma in Serie A (4V, 6N), l'unico successo dei crociati nel periodo è però arrivato nel confronto più recente (2-0 lo scorso 22 febbraio al Tardini); i ducali non ottengono due successi di fila contro i felsinei nel massimo campionato dal periodo tra maggio e dicembre 2012.

Dopo il 2-0 dello scorso 22 febbraio, il Parma potrebbe vincere due sfide casalinghe di fila contro il Bologna solo per la seconda volta in Serie A, dopo il periodo tra maggio e ottobre 1997 con Carlo Ancelotti allenatore. Negli ultimi sei match tra squadre dell'Emilia-Romagna in Serie A la formazione casalinga è sempre rimasta imbattuta (3V, 3N), dopo che nelle 14 sfide precedenti aveva perso ben 10 volte (1V, 3N). Il Parma è rimasto imbattuto in otto delle ultime 10 partite casalinghe di campionato (3V, 5N), pareggiando 0-0 quella più recente contro il Como. Il Bologna ha vinto solo una delle ultime nove trasferte di campionato (3N, 5P): 2-0 contro il Cagliari il 19 ottobre. Dallo scorso aprile infatti nessuna squadra ha sia perso (cinque, come Hellas Verona, Torino e Udinese) che subito più gol (14, al pari di Fiorentina, Hellas Verona, Torino e Udinese) del Bologna fuori casa in Serie A. Il Parma ha vinto solo una delle nove gare di questo campionato, a fronte di quattro pareggi e quattro sconfitte, totalizzando sette punti: in due sole occasioni ha ottenuto meno di otto punti nelle prime 10 gare stagionali in Serie A: nel 2005/06 e nel 2014/15 (sei in entrambi i casi).