San Siro, Sala: "Forse mercoledì il rogito"

Il rogito per la vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan potrebbe essere firmato "forse mercoledì". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di commemorazione dei defunti al Famedio del Cimitero Monumentale, dove sono state scoperte le lapidi dedicate ai nuovi Benemeriti. "Io sarò via per la riunione del C40 e rientrerò giovedì, però non sono preoccupato", ha spiegato Sala. "È chiaro che tutti noi vogliamo chiudere questa vicenda con il rogito, quindi stanno tutti lavorando anche durante il weekend".