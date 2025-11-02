Dove vedere Torino-Pisa

La partita Torino-Pisa, valida per la 10^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 2 novembre alle ore 15.00 in diretta s ull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Torino e Pisa

Il Pisa ha vinto quattro delle 14 sfide contro il Torino in Serie A (5N, 5P), contro nessuna squadra i toscani hanno ottenuto più successi nel massimo campionato (al pari del Cesena). Il Torino ha vinto l'ultimo match contro il Pisa in Serie A (1-0 il 21 aprile 1991 con gol di Cravero); i granata non hanno mai ottenuto due successi di fila contro i toscani nel massimo campionato. Il Torino è rimasto imbattuto in sei delle sette partite casalinghe contro il Pisa in Serie A (4V, 2N), l'unico successo dei nerazzurri fuori casa contro i granata nel torneo risale all'8 maggio 1983 (2-0). Considerando da sempre tre punti a vittoria, il Pisa - con cinque punti raccolti nelle prime nove gare giocate - ha eguagliato la sua peggior partenza in Serie A, registrata anche nel 1988/89 (cinque punti dopo nove incontri). In generale, la formazione toscana non ha mai ottenuto meno di sette punti dopo le prime 10 partite in una stagione del massimo campionato. Il Torino ha vinto le ultime due gare casalinghe in campionato (contro Napoli e Genoa), negli ultimi quattro campionati (dal 2022/23) solo una volta i granata hanno ottenuto tre successi interni di fila in Serie A: tra novembre e dicembre 2023. Il Pisa ha pareggiato l'ultima trasferta di campionato (2-2 contro il Milan) e non registra due pareggi esterni di fila tra Serie A e Serie B dal settembre-ottobre 2023, in Serie B con Aquilani allenatore. Nonostante le 14 reti al passivo, il Torino ha tenuto la porta inviolata in quattro delle nove gare di questo campionato.