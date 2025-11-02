Dove vedere Hellas Verona-Inter

La partita tra Hellas Verona e Inter della 10^ giornata di Serie A si gioca domenica 2 novembre alle 12.30 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Hellas Verona-Inter, valida per la 10^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 2 novembre alle ore 12.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky , la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Hellas Verona e Inter

L’Inter è rimasta imbattuta in tutte le ultime 28 partite di Serie A contro l’Hellas Verona (23V, 5N), solamente contro la Sampdoria (30 tra il 1961 e il 1977) ha registrato una serie di imbattibilità più lunga nella competizione. L'Hellas Verona ha subito almeno due gol in ciascuna delle ultime 13 partite casalinghe contro l'Inter in Serie A (37 gol in totale, 2.8 di media), già la serie più lunga di gare interne con almeno due reti incassate nella competizione per una squadra contro una singola avversaria.

L'Hellas Verona non ha ancora vinto in questo campionato (5N, 4P) e potrebbe rimanere a secco di successi nelle prime 10 gare stagionali di Serie A solo per la terza volta, dopo il 2015/16 (5N, 5P) e il 1989/90 (4N, 6P). Entrambe quelle stagioni si chiusero con la retrocessione in Serie B. L'Hellas Verona è tornata a segnare due reti in una gara casalinga di Serie A, dopo 16 partite interne in cui aveva realizzato al massimo un gol. L'ultimo pareggio dell'Inter in campionato risale allo scorso 18 maggio (2-2 contro la Lazio), da allora in 10 match di Serie A i nerazzurri hanno registrato sette vittorie e tre sconfitte. L'Inter ha perso cinque delle ultime 12 trasferte in Serie A (5V, 2N), tante sconfitte quante nelle precedenti 45 (31V, 9N). I nerazzurri, inoltre, non perdono due gare esterne di fila nella competizione da febbraio scorso (contro Fiorentina e Juventus).