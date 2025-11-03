Offerte Sky
Lazio-Cagliari, dove vedere la partita in tv: gli orari

La partita Lazio-Cagliari della 10^ giornata di Serie A, si gioca lunedì 3 novembre alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Dove vedere Lazio-Cagliari in tv

La partita tra Lazio e Cagliari, valida per la 10^ giornata di campionato, si gioca lunedì 3 novembre alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Nando Orsi; a bordocampo Matteo Petrucci e Emanuele Baiocchini. Dalle 20 alle 21.15 e dalle 22.40 a mezzanotte, appuntamento con l’Originale: in studio Alessandro Bonan in compagnia di Veronica Baldaccini, Walter Zenga, Gianfranco Teotino, Luca Gotti e Gianluca Di Marzio in collegamento.

I numeri di Lazio e Cagliari

La Lazio ha vinto ben 11 delle ultime 12 sfide contro il Cagliari in Serie A, con un punteggio aggregato di 25-9; l'unica eccezione nel periodo è un pareggio per 2-2 il 19 settembre 2021, con le reti di Immobile e Cataldi per i biancocelesti, João Pedro e Keita Baldé per i rossoblù. Il Cagliari ha subito gol in ben 15 delle ultime 16 trasferte contro la Lazio in Serie A, per una media di 2,1 reti subite a incontro; l'unico clean sheet dei sardi contro questa avversaria nel parziale risale al 28 ottobre 2009, vittoria per 1-0 firmata Matri. La Lazio è imbattuta da 20 gare contro il Cagliari in Serie A (17V, 3N): è la serie più lunga senza sconfitte per i biancocelesti contro una singola avversaria nella competizione. Dopo il successo per 1-0 contro la Juventus nell'ultimo match all'Olimpico, la Lazio potrebbe vincere due gare casalinghe di fila in Serie A per la prima volta nel 2025. Il Cagliari è imbattuto da tre trasferte di campionato (1V, 2N), l'ultima volta che ha registrato quattro match fuori casa senza sconfitta in Serie A risale all'aprile-maggio 2021. La Lazio è rimasta imbattuta in sette delle ultime otto gare di Serie A disputate di lunedì, grazie a quattro successi e tre pareggi; due di queste vittorie nel parziale sono arrivate proprio contro il Cagliari, nel novembre 2024 e nel febbraio 2025. La Lazio ha mantenuto la porta inviolata in ognuna delle ultime tre gare di Serie A (contro Atalanta, Juventus e Pisa).

