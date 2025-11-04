Tre squadre ancora senza vittorie in campionato dopo le prime 10 giornate: non era mai successo prima, nella storia della Serie A (e non solo…). Esistono invece diversi precedenti di squadre arrivate alla decima giornata senza aver ancora vinto: da quando il campionato è a 20 squadre i casi sono 15, e solo 4 di queste si sono salvate a fine stagione

