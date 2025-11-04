Serie A, squadre senza vittorie alla 10^ giornata di campionato: i precedenti
Tre squadre ancora senza vittorie in campionato dopo le prime 10 giornate: non era mai successo prima, nella storia della Serie A (e non solo…). Esistono invece diversi precedenti di squadre arrivate alla decima giornata senza aver ancora vinto: da quando il campionato è a 20 squadre i casi sono 15, e solo 4 di queste si sono salvate a fine stagione
- Dopo la vittoria del Genoa sul Sassuolo, la prima dei rossoblù in questo campionato, ci sono ancora tre squadre che non hanno ancora mai vinto dopo le prime 10 giornate
- Fiorentina, Verona e Pisa: nella storia della Serie A non era mai successo che ben tre squadre nello stesso campionato fossero ancora senza vittorie alla 10^
- Gli unici punti raccolti fin qui da Fiorentina, Verona e Pisa vengono quindi dai pareggi di cui si sono rese protagoniste: ben 6 nel caso dei nerazzurri, che al momento bastano per tenerli fuori dalla zona retrocessione (dove c’è invece il Genoa, nonostante abbia una vittoria). Ecco la situazione attuale in classifica:
- 16. Parma: 7 punti (1 V, 5 N, 4 P)
- 17. Pisa: 6 punti (0 V, 6 N, 4 P)
- 18. Genoa: 6 punti (0 V, 6 N, 4 P)
- 19. Verona: 5 punti (0 V, 5 N, 5 P)
- 20. Fiorentina: 4 punti (0 V, 4 N, 6 P)
- Lo spettro della retrocessione – nonostante siamo solo alla decima giornata – inizia ad aleggiare, soprattutto se si vanno a interpellare le statistiche e i precedenti. Da quando il campionato è a 20 squadre (2004/05) sono 15 i casi di squadre arrivate alla 10^ giornata senza aver ancora vinto. Solo 4 di queste a fine campionato si sono salvate…
- Campionato 2005/06 (allenatori: Tesser, Arrigori, Ballardini, Sonetti)
- Dopo 10 giornate: 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi, 6 sconfitte)
- Prima vittoria alla 13^ giornata (Cagliari-Sampdoria 2-0)
- Posizione finale: 16° (salvo), con 39 punti
- Vittorie a fine campionato: 8
- Campionato 2007/08 (allenatori: Ficcadenti, Ulivieri, Orlandi)
- Dopo 10 giornate: 5 punti (0 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte)
- Prima vittoria alla 12^ giornata (Reggina-Genoa 2-0)
- Posizione finale: 16° (salvo), con 40 punti
- Vittorie a fine campionato:9
- Campionato 2016/17 (allenatore: Nicola)
- Dopo 10 giornate: 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi, 8 sconfitte)
- Prima vittoria alla 11^ giornata (Crotone-Chievo 2-0)
- Posizione finale: 17° (salvo), con 34 punti
- Vittorie a fine campionato:9
- Campionato 2023/24 (allenatori: Sottil, Cioffi, Cannavaro)
- Dopo 10 giornate: 7 punti (0 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte)
- Prima vittoria alla 11^ giornata (Milan-Udinese 0-1)
- Posizione finale: 15° (salvo), con 37 punti
- Vittorie a fine campionato:6
- Considerando anche i campionati con i 2 punti per vittoria, si aggiunge il caso della Reggiana nel 1993-1994, stagione che gli emiliani conclusero... a pari punti con l'Inter! E' la famosa annata infatti in cui i nerazzurri sfiorarono la retrocessione (31 punti finali, uno in più del Piacenza retrocesso) ma vinsero la Coppa Uefa (qualificandosi dunque per l'edizione successiva)
- Dopo 10 giornate: 6 punti (0 vittorie, 6 pareggi, 4 sconfitte)
- Posizione finale: 14° (salvo), con 31 punti
- Vittorie a fine campionato: 10
- Atalanta 2004-05: 6 punti dopo le prime 10 giornate
- Ascoli 2006/07: 4 pt
- Chievo 2006/07: 7 pt
- Cesena 2011/12: 3 pt
- Verona 2015/16: 5 pt
- Benevento 2017/18: 0 pt
- Chievo 2018/19: 2 pt
- Crotone 2020/21: 2 pt
- Cremonese 2022/23: 4 pt
- Sampdoria 2022/23: 3 pt
- Salernitana 2023/24: 4 pt
- E negli altri top campionati d’Europa? Tre squadre a 0 vittorie dopo le prime 10 giornate è una cosa che non si è mai vista nemmeno in Spagna, Inghilterra e Germania
- In Francia, invece, è già successo in ben tre occasioni, nelle stagioni 1992-1993, 1993-1994 e 1996-1997