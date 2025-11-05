Fiorentina, Vanoli il favorito per la panchina: le news sul nuovo allenatorefiorentina
Mentre Galloppa guiderà la squadra contro il Mainz in Conference League, il club viola lavora per chiudere il casting sul nuovo allenatore. Prende quota il nome di Paolo Vanoli: l'ex allenatore del Torino adesso è il favorito. Le ultime news
La Fiorentina continua a lavorare per trovare il profilo ideale per la panchina. Mentre in Conference League, contro il Mainz giovedì, sarà Galloppa a guidare i viola, il club vuole stringere per il nuovo allenatore già per la sfida salvezza contro il Genoa. Il nome che prende quota adesso è quello di Paolo Vanoli. L'ex Torino è ora favorito sugli altri nomi valutati dalla dirigenza del club vuola, tra cui Palladino e D'Aversa. Come detto, la società vuole stringere e non è detto che il nuovo allenatore arrivi durante la sosta, ma la decisione potrebbe arrivare prima della sfida di Marassi contro i rossoblu, concorrenti diretti in questo momento nelle zone basse della classifica.