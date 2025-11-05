La Fiorentina continua a lavorare per trovare il profilo ideale per la panchina. Mentre in Conference League, contro il Mainz giovedì, sarà Galloppa a guidare i viola, il club vuole stringere per il nuovo allenatore già per la sfida salvezza contro il Genoa. Il nome che prende quota adesso è quello di Paolo Vanoli. L'ex Torino è ora favorito sugli altri nomi valutati dalla dirigenza del club vuola, tra cui Palladino e D'Aversa. Come detto, la società vuole stringere e non è detto che il nuovo allenatore arrivi durante la sosta, ma la decisione potrebbe arrivare prima della sfida di Marassi contro i rossoblu, concorrenti diretti in questo momento nelle zone basse della classifica.