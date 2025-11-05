Milan, Gimenez: "Ho giocato per mesi con una lesione alla caviglia"Milan
Dopo un inizio di stagione complicato, Santiago Gimenez ha comunicato, attraverso un post su Instagram, di aver giocato per mesi con una lesione alla caviglia. L'attaccante del Milan: "Ora devo recuperare"
Santiago Gimenez continua a fare fatica con la maglia del Milan. L'attaccante messicano, finora, ha segnato 7 gol in 30 presenze in rossonero. In questa stagione, ha trovato il gol solamente in Coppa Italia, nel 3-0 contro il Lecce. Ora lo stesso Gimenez ha rivelato su Instagram di aver giocato per mesi con una caviglia dolorante e che ora è costretto a stare fuori per recuperare.
Le parole di Gimenez su Instagram
L'attaccante rossonero ha comunicato: "Nei mesi scorsi ho giocato con una lesione alla caviglia che non mi ha permesso di performare al 100%, nè di sentirmi a mio agio in campo." Gimenez aggiunge: "Con grande voglia di continuare ad aiutare la squadra, ho continuato a giocare, ma il dolore ha continuato a crescere ed è giunto il momento di fermarsi. Ora devo recuperare e prepararmi per tornare con voi il prima possibile. Grazie del supporto, ci vediamo presto".