Milan, Gimenez: "Ho giocato per mesi con una lesione alla caviglia"

Santiago Gimenez continua a fare fatica con la maglia del Milan. L'attaccante messicano, finora, ha segnato 7 gol in 30 presenze in rossonero. In questa stagione, ha trovato il gol solamente in Coppa Italia, nel 3-0 contro il Lecce. Ora lo stesso Gimenez ha rivelato su Instagram di aver giocato per mesi con una caviglia dolorante e che ora è costretto a stare fuori per recuperare.

Le parole di Gimenez su Instagram

L'attaccante rossonero ha comunicato: "Nei mesi scorsi ho giocato con una lesione alla caviglia che non mi ha permesso di performare al 100%, nè di sentirmi a mio agio in campo." Gimenez aggiunge: "Con grande voglia di continuare ad aiutare la squadra, ho continuato a giocare, ma il dolore ha continuato a crescere ed è giunto il momento di fermarsi. Ora devo recuperare e prepararmi per tornare con voi il prima possibile. Grazie del supporto, ci vediamo presto".