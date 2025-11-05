"San Siro, ultimo stadio": il podcast

"San Siro, ultimo stadio" racconta come si è arrivati alla vendita di San Siro e dell’area limitrofa a Inter e Milan, tra dubbi e obiezioni che ancora resistono, tra dati e risposte che aiutano a far luce sulla strada tracciata verso un nuovo futuro

Il 5 novembre 2025, la "Scala del calcio" è ufficialmente diventata di proprietà dei due club di Milano. Cosa succederà ora e come sarà il progetto che promette di aprire una nuova frontiera ai due club di calcio e di riqualificare un quartiere di Milano? Costi e dettagli, per avvicinarci al domani senza dimenticare quel che è stato, quello che San Siro ha rappresentato e cosa resterà.