"San Siro, ultimo stadio": il podcast sulla vendita del Meazza a Milan e Inter

di Silvia Vallini in collaborazione con Alberto Pontara

"San Siro, ultimo stadio" racconta come si è arrivati alla vendita di San Siro e dell’area limitrofa a Inter e Milan, tra dubbi e obiezioni che ancora resistono, tra dati e risposte che aiutano a far luce sulla strada tracciata verso un nuovo futuro

SAN SIRO A MILAN E INTER: LA GIORNATA LIVE

Il 5 novembre 2025, la "Scala del calcio" è ufficialmente diventata di proprietà dei due club di Milano. Cosa succederà ora e come sarà il progetto che promette di aprire una nuova frontiera ai due club di calcio e di riqualificare un quartiere di Milano? Costi e dettagli, per avvicinarci al domani senza dimenticare quel che è stato, quello che San Siro ha rappresentato e cosa resterà. 

"San Siro, ultimo stadio": il podcast

"San Siro, ultimo stadio" racconta come si è arrivati alla vendita di San Siro e dell’area...

San Siro a Milan e Inter: la giornata LIVE

Dopo 90 anni lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro è stato ceduto dal Comune di Milano a Milan e...

