La presentazione dell’11^ giornata di Serie A

Serie A, 11^ giornata: orari, arbitri e squalificatiguida tv
L'11^ giornata di campionato, prima della pausa per le nazionali, si apre venerdì sera con Pisa-Cremonese, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, e si conclude domenica 9 novembre. Le partite, dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati
L’undicesimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 7 a domenica 9 novembre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Pisa-Cremonese, Parma-Milan e Roma-Udinese. La giornata di campionato si apre venerdì sera, alle 20.45, con l’anticipo Pisa-Cremonese, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Il sabato invece doppo appuntamento alle 15.00 con Como-Cagliari e Lecce-Verona.Si prosegue alle 18.00 con Juventus-Torino. La sera, alle 20.45, è il momento di Parma-Milan, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono cinque gli appuntamenti della domenica. Si inizia alle 12.30 con Atalanta-Sassuolo per poi proseguire con due partite alle 15.00: Bologna-Napoli e Genoa-Fiorentina a. Alle 18.00 Roma-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica e la giornata di campionato si conclude alle 20.45 con Inter-Lazio.
Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.
Serie A, la programmazione dell’11^ giornata
Venerdì 7 novembre
- ore 20.45: Pisa-Cremonese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Marcenaro]
Sabato 8 novembre
- ore 15.00: Como-Cagliari su DAZN 1– [Pezzuto]
- ore 15.00: Lecce-Verona su DAZN 2 – [Abisso]
- ore 18.00: Juventus-Torino su DAZN 1 – [Zufferli]
- ore 20.45: Parma-Milan su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Di Bello]
Domenica 9 novembre
- ore 12.30: Atalanta-Sassuolo su DAZN 1 – [Crezzini]
- ore 15.00: Bologna-Napoli su DAZN 1 – [Chiffi]
- ore 15.00: Genoa-Fiorentina su DAZN 2 – [Guida]
- ore 18.00: Roma-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Collu]
- ore 20.45: Inter-Lazio su DAZN 1 – [Manganiello]
Squalificati Serie A, i giocatori che saltano l’11^ giornata
Sono due i giocatori squalificati per l’11^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A:
- Malinovskyi (Genoa)
- Ordonez (Parma)