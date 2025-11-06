La presentazione dell’11^ giornata di Serie A

Offerte Sky
Serie A, 11^ giornata: orari, arbitri e squalificati

guida tv

L'11^ giornata di campionato, prima della pausa per le nazionali, si apre venerdì sera con Pisa-Cremonese, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, e si conclude domenica 9 novembre. Le partite, dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

L’undicesimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 7 a domenica 9 novembre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Pisa-Cremonese, Parma-Milan e Roma-Udinese. La giornata di campionato si apre venerdì sera, alle 20.45, con l’anticipo Pisa-Cremonese, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Il sabato invece doppo appuntamento alle 15.00 con Como-Cagliari e Lecce-Verona.Si prosegue alle 18.00 con Juventus-Torino. La sera, alle 20.45, è il momento di Parma-Milan, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono cinque gli appuntamenti della domenica. Si inizia alle 12.30 con Atalanta-Sassuolo per poi proseguire con due partite alle 15.00: Bologna-Napoli e Genoa-Fiorentina a. Alle 18.00 Roma-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica e la giornata di campionato si conclude alle 20.45 con Inter-Lazio.

 

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.

Serie A, la programmazione dell’11^ giornata

Venerdì 7 novembre

  • ore 20.45: Pisa-Cremonese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Marcenaro]

Sabato 8 novembre

  • ore 15.00: Como-Cagliari su DAZN 1– [Pezzuto]
  • ore 15.00: Lecce-Verona su DAZN 2 – [Abisso]
  • ore 18.00: Juventus-Torino su DAZN 1 – [Zufferli]
  • ore 20.45: Parma-Milan su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Di Bello]

Domenica 9 novembre

  • ore 12.30: Atalanta-Sassuolo su DAZN 1 – [Crezzini]
  • ore 15.00: Bologna-Napoli su DAZN 1 – [Chiffi]
  • ore 15.00: Genoa-Fiorentina su DAZN 2 – [Guida]
  • ore 18.00: Roma-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Collu]
  • ore 20.45: Inter-Lazio su DAZN 1 – [Manganiello] 

Squalificati Serie A, i giocatori che saltano l’11^ giornata

Sono due i giocatori squalificati per l’11^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A:

  • Malinovskyi (Genoa)
  • Ordonez (Parma)

