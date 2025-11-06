La presentazione dell’11^ giornata di Serie A

L’undicesimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 7 a domenica 9 novembre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Pisa-Cremonese, Parma-Milan e Roma-Udinese. La giornata di campionato si apre venerdì sera, alle 20.45, con l’anticipo Pisa-Cremonese, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Il sabato invece doppo appuntamento alle 15.00 con Como-Cagliari e Lecce-Verona.Si prosegue alle 18.00 con Juventus-Torino. La sera, alle 20.45, è il momento di Parma-Milan, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono cinque gli appuntamenti della domenica. Si inizia alle 12.30 con Atalanta-Sassuolo per poi proseguire con due partite alle 15.00: Bologna-Napoli e Genoa-Fiorentina a. Alle 18.00 Roma-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica e la giornata di campionato si conclude alle 20.45 con Inter-Lazio.

