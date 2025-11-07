Grande attesa per il derby di sabato alle 18, dove Spalletti dovrebbe ricalcare le scelte viste contro lo Sporting. Davanti c'è ancora Vlahovic rifornito da Conceiçao e Yildiz; a centrocampo possibile ritorno di Kostic (con Cambiaso che scala a destra). Baroni col dubbio Ngonge-Adams. In porta non si cambia con Paleari
La probabile formazione
JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti
- Vlahovic è tornato a lavorare in gruppo e dovrebbe essere di nuovo titolare, rifornito da Conceiçao e Yildiz.
- A centrocampo Thuram (non convocato dalla Francia) non è al meglio. Torna dall'inizio di Kostic, mossa che sposta Cambiaso a destra.
- C'è ancora Koopmeiners in difesa con Gatti e Kalulu
La probabile formazione
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Ilic, Casadei, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Simeone. All. Baroni
- In attacco Ngonge favorito su Adams per far coppia con Simeone.
- Nkounkou recuperato per la panchina
- Non si cambia tra i pali, dove c'è ancora Paleari