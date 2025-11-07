Offerte Sky
Probabili formazioni del derby Juventus-Torino

Serie A

Grande attesa per il derby di sabato alle 18, dove Spalletti dovrebbe ricalcare le scelte viste contro lo Sporting. Davanti c'è ancora Vlahovic rifornito da Conceiçao e Yildiz; a centrocampo possibile ritorno di Kostic (con Cambiaso che scala a destra). Baroni col dubbio Ngonge-Adams. In porta non si cambia con Paleari

Probabili formazioni
Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
difensore di destra
Juventus
Federico Gatti
Federico Gatti
difensore centrale
Juventus
Teun Koopmeiners
Teun Koopmeiners
difensore di sinistra
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
esterno destro
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
centrocampista centrale
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
centrocampista centrale
Juventus
Filip Kostic
Filip Kostic
esterno sinistro
Juventus
Francisco Conceição
Francisco Conceição
trequartista
Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
trequartista
Juventus
Dusan Vlahovic
Dusan Vlahovic
attaccante

La probabile formazione

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti

  • Vlahovic è tornato a lavorare in gruppo e dovrebbe essere di nuovo titolare, rifornito da Conceiçao e Yildiz.
  • A centrocampo Thuram (non convocato dalla Francia) non è al meglio. Torna dall'inizio di Kostic, mossa che sposta Cambiaso a destra.
  • C'è ancora Koopmeiners in difesa con Gatti e Kalulu
Torino
Alberto Paleari
Alberto Paleari
portiere
Torino
Ardian Ismajli
Ardian Ismajli
difensore di destra
Torino
Guillermo Maripán
Guillermo Maripán
difensore centrale
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
difensore di sinistra
Torino
Marcus Pedersen
Marcus Pedersen
esterno destro
Torino
Ivan Ilic
Ivan Ilic
mezzala destra
Torino
Cesare Casadei
Cesare Casadei
centrocampista centrale
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
mezzala sinistra
Torino
Valentino Lazaro
Valentino Lazaro
esterno sinistro
Torino
Cyril Ngonge
Cyril Ngonge
attaccante
Torino
Giovanni Simeone
Giovanni Simeone
attaccante

La probabile formazione

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Ilic, Casadei, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Simeone. All. Baroni

  • In attacco Ngonge favorito su Adams per far coppia con Simeone.
  • Nkounkou recuperato per la panchina
  • Non si cambia tra i pali, dove c'è ancora Paleari

