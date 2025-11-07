Marotta: "L'accordo su San Siro un evento storico"

Al Football Business Forum, il presidente nerazzurro è tornato sul tema stadio, dopo il rogito: “E’ un accordo storico per Milano ma anche per tutta l’Italia. La modernità ha bisogno di cambiamento. È un primo passo, non una prima pietra: servirà ed è servita perseveranza, speriamo di aver uno stadio nuovo in 5 anni”

“Quello di lunedì è un accordo storico per Milano, per la Milano sportiva ma anche per tutta Italia” . Così Giuseppe Marotta , presidente dell’ Inter, al Football Business Forum . “La firma del rogito ha fornito l’acquisizione di una struttura iconica come San Siro -ha detto Marotta- Un contenitore di emozioni, valori che chiaramente vanno rispettati. Ma la modernità ha bisogno di cambiamento. Questo è un primo passo, non è una prima pietra . Il fascicolo della procura è stato aperto pochi minuti dopo la firma, questa è l’Italia . Servirà ed è servita perseveranza . Da parte del sindaco, della nostra proprietà, da parte del Milan nella persona di Scaroni per arrivare a questo primo passo di un percorso difficile che dovrebbe portarci, speriamo, ad avere uno stadio nuovo in 5 anni, così da inserire San Siro negli Europei del 2032 ”.

Marotta: “In 15 anni in Italia rifatti solo 3 stadi”

Marotta ha poi parlato della situazione stadi più in generale, e del confronto tra l’Italia e gli altri Paesi. “Immaginate in Europa che negli ultimi 15 anni sono stati costruiti 53 stadi, in Italia sono stati ammodernati/rifatti solo 3 stadi. Bisogna chiedersi perché. Il motivo principale non sono i fondi ma la lentezza burocratica, che blocca la possibilità ad aprirsi alla modernità. Una struttura nuova rappresenta un vantaggio per l’intera comunità. Milan e Inter hanno una proprietà straniera, il sistema Italia non è più in grado di sostenere lo sport d’élite. Lo stadio rappresenta un asset. L’Europa viaggia a velocità notevole, noi siamo in difficoltà. Qui c’è grande lentezza. Quello che è successo a Milano deve essere di stimolo per l’Italia”.