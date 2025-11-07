Marotta: "L'accordo su San Siro un evento storico"

Marotta (Inter): "Acquisto stadio San Siro evento storico per Milano e l'Italia"nuovo stadio
Al Football Business Forum, il presidente nerazzurro è tornato sul tema stadio, dopo il rogito: “E’ un accordo storico per Milano ma anche per tutta l’Italia. La modernità ha bisogno di cambiamento. È un primo passo, non una prima pietra: servirà ed è servita perseveranza, speriamo di aver uno stadio nuovo in 5 anni”
“Quello di lunedì è un accordo storico per Milano, per la Milano sportiva ma anche per tutta Italia”. Così Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, al Football Business Forum. “La firma del rogito ha fornito l’acquisizione di una struttura iconica come San Siro -ha detto Marotta- Un contenitore di emozioni, valori che chiaramente vanno rispettati. Ma la modernità ha bisogno di cambiamento. Questo è un primo passo, non è una prima pietra. Il fascicolo della procura è stato aperto pochi minuti dopo la firma, questa è l’Italia. Servirà ed è servita perseveranza. Da parte del sindaco, della nostra proprietà, da parte del Milan nella persona di Scaroni per arrivare a questo primo passo di un percorso difficile che dovrebbe portarci, speriamo, ad avere uno stadio nuovo in 5 anni, così da inserire San Siro negli Europei del 2032”.
Marotta: “In 15 anni in Italia rifatti solo 3 stadi”
Marotta ha poi parlato della situazione stadi più in generale, e del confronto tra l’Italia e gli altri Paesi. “Immaginate in Europa che negli ultimi 15 anni sono stati costruiti 53 stadi, in Italia sono stati ammodernati/rifatti solo 3 stadi. Bisogna chiedersi perché. Il motivo principale non sono i fondi ma la lentezza burocratica, che blocca la possibilità ad aprirsi alla modernità. Una struttura nuova rappresenta un vantaggio per l’intera comunità. Milan e Inter hanno una proprietà straniera, il sistema Italia non è più in grado di sostenere lo sport d’élite. Lo stadio rappresenta un asset. L’Europa viaggia a velocità notevole, noi siamo in difficoltà. Qui c’è grande lentezza. Quello che è successo a Milano deve essere di stimolo per l’Italia”.