Probabili formazioni di Parma-Milan

Serie A

Allegri conferma ancora una volta la coppia Leao-Nkunku. Tomori non è al meglio e De Winter dovrebbe di nuovo partire dal 1'. Dubbio Bartezaghi-Estupiñán. Privo dello squalificato Ordonez, Cuesta punta sull'ex Cutrone accanto a Pellegrino e rilancia Hernani, Sorensen e Ndiaye. Parma-Milan è in diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Probabili formazioni
Parma
Zion Suzuki
Zion Suzuki
portiere
Parma
Enrico Del Prato
Enrico Del Prato
terzino destro
Parma
Abdoulaye N'Diaye
Abdoulaye N'Diaye
difensore centrale
Parma
Lautaro Valenti
Lautaro Valenti
difensore centrale
Parma
Sascha Britschgi
Sascha Britschgi
terzino sinistro
Parma
Adrián Bernabé
Adrián Bernabé
esterno destro
Parma
Hernani
Hernani
centrocampista centrale
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
centrocampista centrale
Parma
Oliver Sørensen
Oliver Sørensen
esterno sinistro
Parma
Patrick Cutrone
Patrick Cutrone
attaccante
Parma
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
attaccante

La probabile formazione

PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Ndiaye, Valenti, Britschgi; Bernabé, Hernani, Keita, Sorensen; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta

  • Privi dello squalificato Ordonez, i gialloblù hanno perso anche Estevez e Circati contro il Bologna.
  • Davanti torna Cutrone accanto a Pellegrino.
  • In mezzo si rivedono dall'inizio Hernani e Sorensen, dietro sarà Ndiaye a completare la difesa con Delprato e Valenti
Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
portiere
Milan
Koni De Winter
Koni De Winter
difensore di destra
Milan
Matteo Gabbia
Matteo Gabbia
difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic
difensore di sinistra
Milan
Alexis Saelemaekers
Alexis Saelemaekers
esterno destro
Milan
Youssouf Fofana
Youssouf Fofana
mezzala destra
Milan
Luka Modric
Luka Modric
centrocampista centrale
Milan
Samuele Ricci
Samuele Ricci
mezzala sinistra
Milan
Pervis Estupiñán
Pervis Estupiñán
esterno sinistro
Milan
Rafael Leão
Rafael Leão
attaccante
Milan
Christopher Nkunku
Christopher Nkunku
attaccante

La probabile formazione

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupiñán; Leao, Nkunku. All. Allegri

  • Tomori ancora non è al meglio e al momento De Winter è in netto vantaggio.
  • Pulisic è recuperato a differenza di Gimenez, ma davanti inizierà ancora la coppia Leao-Nkunku.
  • In mezzo ancora out Rabiot, Ricci preferito a Loftus Cheek
  • Sulla fascia ballottaggio Bartesaghi-Estupiñán, con il secondo leggermente in avanti ma deciderà alla fine

