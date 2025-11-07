Allegri conferma ancora una volta la coppia Leao-Nkunku. Tomori non è al meglio e De Winter dovrebbe di nuovo partire dal 1'. Dubbio Bartezaghi-Estupiñán. Privo dello squalificato Ordonez, Cuesta punta sull'ex Cutrone accanto a Pellegrino e rilancia Hernani, Sorensen e Ndiaye. Parma-Milan è in diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW