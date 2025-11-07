Allegri conferma ancora una volta la coppia Leao-Nkunku. Tomori non è al meglio e De Winter dovrebbe di nuovo partire dal 1'. Dubbio Bartezaghi-Estupiñán. Privo dello squalificato Ordonez, Cuesta punta sull'ex Cutrone accanto a Pellegrino e rilancia Hernani, Sorensen e Ndiaye. Parma-Milan è in diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
La probabile formazione
PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Ndiaye, Valenti, Britschgi; Bernabé, Hernani, Keita, Sorensen; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta
- Privi dello squalificato Ordonez, i gialloblù hanno perso anche Estevez e Circati contro il Bologna.
- Davanti torna Cutrone accanto a Pellegrino.
- In mezzo si rivedono dall'inizio Hernani e Sorensen, dietro sarà Ndiaye a completare la difesa con Delprato e Valenti
La probabile formazione
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupiñán; Leao, Nkunku. All. Allegri
- Tomori ancora non è al meglio e al momento De Winter è in netto vantaggio.
- Pulisic è recuperato a differenza di Gimenez, ma davanti inizierà ancora la coppia Leao-Nkunku.
- In mezzo ancora out Rabiot, Ricci preferito a Loftus Cheek
- Sulla fascia ballottaggio Bartesaghi-Estupiñán, con il secondo leggermente in avanti ma deciderà alla fine