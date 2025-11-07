Offerte Sky
Probabili formazioni Serie A della 11^ giornata: ultime news dai campi

Serie A

Introduzione

Ultimo sforzo prima della sosta. Abbiamo ancora tre squadre senza vittorie e due che presenteranno un nuovo allenatore. E poi c’è una serratissima lotta là in alto per il predominio in classifica. Non mancano di certo gli spunti per questa 11^ giornata di Serie A che vivrà il derby di Torino ma non solo. Una ritrovata Lazio andrà a bussare alla porta dell’Inter. Il Napoli capolista dovrà vedersela con un Bologna trascinato da Santiago Castro

Due gli squalificati di giornata, tante le decisioni ancora da prendere. Come giocheranno Genoa e Fiorentina che hanno cambiato gestione tecnica e che curiosamente saranno l’una contro l’altra? Questi e molti altri gli interrogativi di giornata. Tifosi e fantallenatori vogliono sapere chi giocherà e chi invece perderà eventuali ballottaggi. Non ci resta che girare tutte le questioni alla squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team è sempre sul pezzo quando si tratta di fornire informazioni sulle probabili formazioni della 11^ giornata di Serie A

Quello che devi sapere

PISA-CREMONESE, venerdì ore 20:45 su Sky Sport

Pisa

  • Gilardino può cambiare qualcosa in attacco e in mediana. Il trio deitro invece resta composto da Calabresi, Caracciolo e Canestrelli
  • Difficile che il tecnico viri sul 3-4-2-1. Al momento in mediana Marin è favorito su Vural. A sinistra Leris in pole
  • Davanti quattro pretendenti per due maglie. Moreo non si discute mentre il ballottaggio Nzola-Meister vede in vantaggio il primo


Cremonese

  • Salvo ripensamenti, i grigiorossi dovrebbero ripartire più o meno dalla formazione vista nell'ultima uscita
  • Davanti ci saranno Vardy e Vazquez, una delle novità
  • Il trio Payero-Bondo-Vandeputte non teme la concorrenza così come il terzetto difensivo


Probabili Formazioni

PISA (3‑5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Marin, Aebischer, Leris; Moreo, Nzola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Stengs, Esteves, Mateus Lusuardi

CREMONESE (3‑5‑2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Faye; Vazquez, Vardy.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Collocolo, Moumbagna, Pezzella, Grassi, Zerbin, Sanabria

1/10

COMO-CAGLIARI, sabato ore 15

Como

  • L'artiglieria pesante là davanti non dovrebbe subire modifiche. Douvikas e Rodriguez sperano ma al momento paiono essere opzioni a gara in corso
  • In difesa ci potrebbe essere Vojvoda come esterno basso e la coppia Ramon-Diego Carlos in mezzo
  • Possibile rotazione anche in mediana: Da Cunha va verso una maglia da titolare. A scivolare in panchina sarebbe Perrone


Cagliari

  • Pisacane riflette soprattutto sull'attacco che però potrebbe anche modificare il sistema di gioco
  • Al momento c'è sempre Gaetano alle spalle delle due punte Esposito e Borrelli
  • In mediana ancora qualche assenza. Dietro Palestra favoritissimo su Zappa mentre a sinistra torna Obert dalla squalifica


Probabili Formazioni

COMO (4‑2‑3‑1): Butez; Vojvoda, Ramon, Diego Carlos, Valle: Da Cunha, Caqueret; Addai, Nico Paz, Diao; Morata

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dossena, Sergi Roberto

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo Prati, Folorunsho; Gaetano; Esposito; Borrelli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Deiola, Pintus, Rog, Belotti

2/10
LECCE-VERONA, sabato ore 15

Lecce

  • Dopo i tre punti pesanti conquistati contro la Fiorentina, difficile pensare che non ci sia una conferma in blocco
  • Dall'infermeria non arrivano notizie: Pierret non è ancora recuperato visto che ha proseguito con le sedute personalizzate
  • Davanti ci sono un paio di duelli: Banda-Pierotti e Stulic-Camarda ma anche il recuperato Sottil può sparigliare le carte


Verona

  • In casa gialloblù ci sono un paio di recuperi: in difesa Unai Nunez è pronto a riprendere posto nel tro arretrato
  • Monitorato da vicino capitan Serdar. Non dovesse dare le giuste garanzie, ecco Akpa Akpro. Al-Musrati torna in panchina
  • Pochi dubbi in attacco. Ancora una volta Giovane e Orban saranno lanciati dal primo minuto

Probabili Formazioni

LECCE (4‑3‑3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Stulic, Tete Morente

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Jean, Perez, Marchwinski, Pierret

VERONA (3‑5‑2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Bernede, Gagliardini, Akpa Akpro, Bradaric; Giovane, Orban

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Jean, Perez, Marchwinski, Pierret

3/10

JUVENTUS-TORINO, sabato ore 18

Juventus

  • Allarme rientrato per Dusan Vlahovic dopo che il serbo aveva accusato un problema al flessore. L'attaccante è regolarmente in gruppo
  • Spalletti conferma Koopmeiners in difesa dove però Gatti è in ballottaggio, ma in vantaggio su Rugani
  • Yildiz e (probabilmente) Conceicao saranno a supporto della punta 


Torino

  • Baroni pensa a un cambio in difesa con Ismajli titolare nel terzetto dietro. A scivolare in panchina sarebbe Tameze
  • Pedersen e Lazaro saranno ancora i cursori di fascia. Conferma anche per Ilic in mezzo con Asllani solo a gara in corso
  • Davanti attenzione a una possibile variazione. Niente coppia Adams-Simeone perché il primo dovrebbe essere rimpiazzato da Ngonge


Probabili Formazioni

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pinsoglio, Cabal, Bremer, Kelly

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Ilic, Casadei, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Simeone

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Schuurs, Savva, Aboukhlal

4/10
PARMA-MILAN, sabato ore 20:45 su Sky Sport

Parma

  • Cambi forzati nell'XI titolare di Cuesta viste le tre assenze dopo il derby con il Bologna. Out Circati, Estevez e lo squalificato Ordonez
  • Opzione difesa a 3 che non può essere esclusa anche se si va verso una linea a 4 con Ndiaye al fianco di Valenti
  • In mediana occhio alla possibile promozione di Hernani. Attacco affidato probabilmente alla coppia Pellegrino-Cutrone


Milan

  • Allegri in conferenza stampa ha fatto chiarezza su rentri e assenze: Pulisic a dispsizione. Assenti Rabiot e Gimenez
  • Lo statunitense, salvo sorprese, dovrebbe partire dalla panchina. In difesa possibile De Winter dal 1'
  • Estupinian sta ritrovando la condizione ma a Parma probabile una conferma per Bartesaghi. Davanti Leao e Nkunku


Probabili Formazioni

PARMA (4-3-1-2): Suzuki; Delprato, Valenti, Ndiaye, Britschgi; Keità, Hernani, Sorensen; Bernabé; Cutrone, Pellegrino

Squalificati: Ordonez

Indisponibili: Frigan, Ondrejka, Valeri, Oristanio, Circati, Estevez

MILAN (3‑5‑2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Loftus-Cheek, Bartesaghi; Leao, Nkunku

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Rabiot, Gimenez

5/10

ATALANTA-SASSUOLO, domenica ore 12:30

Atalanta

  • Juric come sempre ha ampia scelta tra esterni e trio d'attacco. In mezzo potrebbe tornare De Roon con Pasalic avanzato
  • Bellanova e Zalewski sono in leggero vantaggio su Zappascosta e Bernasconi ma i ballottaggi restano apertissimi
  • Davanti possibile che Krstovic la spunti. Dietro all'ex Lecce scalpitano Lookman e De Ketelaere


Sassuolo

  • Se Juric deve ancora scegliere in vari settori del campo, Grosso sembra più sicuro a livello di XI titolare
  • Dietro ci saranno i soliti Idzes e Muharemovic con Doig candidato principe per la corsia sinistra. Thorstvedt sembra aver preso posto in pianta stabile in mediana
  • Davanti l'unica sorpresa di formazione potrebbe essere Fadera come esterno sinistro ma Laurienté resta in vantaggio


Probabili Formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bakker, Scalvini

SASSUOLO (4‑3‑3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pieragnolo, Paz, Boloca, Romagna

6/10
BOLOGNA-NAPOLI, domenica ore 15

Bologna

  • Per il big match contro il Napoli, rossoblù che dovrebbero presentarsi in formazione tipo, al netto dell'assenza di Freuler
  • A sinistra Miranda, forte anche del gol al Parma, appare in vantaggio su Lykogiannis
  • Moro agirà al fianco di Ferguson (ma occhio anche a Pobega). Davanti Castro sarà supportato da Orsolini, Odgaard e Cambiaghi


Napoli

  • Assente Gilmour torna però Lobotka in mezzo al campo con Anguissa e McTominay. I possibili cambi di Conte? Difesa e attacco
  • Dietro infatti potremmo vedere a sinistra Gutierrez. Spinazzola è infatti alle prese con un'infiammazione
  • Davanti Politano e Hojlund sono praticamente certi. Per la terza maglia ballottaggio Elmas-Neres con il primo che però dovrebbe spuntarla


Probabili Formazioni

BOLOGNA (4‑2‑3‑1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Immobile, Freuler

NAPOLI (4‑3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lukaku, Meret, De Bruyne, GIlmour

7/10

GENOA-FIORENTINA, domenica ore 15

Genoa

  • Due squalificati in casa rossoblù tra campo e panchina. Niente Fiorentina per Ruslan Malinovskyi, fermato dal Giudice Sportivo. Squalificato anche De Rossi
  • Il nuovo Genoa potrebbe ripartire da quello della prima vittoria in campionato con un 3-5-2 con Vitinha e Colombo là davanti
  • In difesa ancora titolare Marcandalli, Thorsby agirà da interno di centrocampo con Norton-Cuffy e Martin cursori di fascia


Fiorentina

  • Anche in casa Viola, per ora, non si parla di stravolgimenti di formazione. Possibile una conferma del 3-5-2 o al massimo del 3-4-2-1
  • Da capire certi interpreti tra difesa, mediana e corsie esterne. Dodò c'è ma a sinistra Parisi scalpita
  • Dietro si candida Comuzzo mentre in mediana ci sono tre pretendenti per una maglia: Fazzini, Fagiole e Ndour


Probabili Formazioni

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Masini, Martin; Vitinha, Colombo

Squalificati: Malinovskyi

Indisponibili: nessuno

FIORENTINA (3‑5‑2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kouamé, Lamptey, Gosens

8/10
ROMA-UDINESE, domenica ore 18 su Sky Sport

Roma

  • Lo stop di Paulo Dybala impone a Gasperini un cambio obbligato di formazione con l'attacco che sarà sulle possenti spalle di Dovbyk
  • In difesa ci sarà nuovamente Hermoso con Celik cursore di fascia destra. Sull'altro versate conferma per Wesley
  • L'unico dubbio di formazione riguarda la trequarti: Soulé è sicuro di una maglia mentre Pellegrini deve difendersi dall'attacco di El Aynaoui


Udinese

  • Davis è in forte dubbio per Roma. L'attaccante, stando alle ultime, potrebbe recuperare al massimo per la panchina
  • Kosta Runjaic deve anche pensare alla gestione fisica di Zaniolo e quindi i dubbi in attacco aumentano. Il 10 però dovrebbe partire dall'inizio
  • Come alternativa a Davis ci sono Bayo e Buksa ma non solo: le possibili soprese possono essere Iker Bravo (molto diffiile vista la situazione interna) o Gueye


Probabili Formazioni

ROMA (3‑4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini, Dovbyk

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Angelino, Ferguson, Dybala, Bailey

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Bayo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kristensen

9/10

INTER-LAZIO, domenica ore 20:45

Inter

  • Chivu si presenterà domenica sera in formazione tipo, al netto dell'assenza in mezzo al campo di Mkhitaryan
  • Là davanti si ricompone dal primo minuto la ThuLa formato campionato. Dopo il rientro in Champions, Thuram è pronto a riprendere posto in attacco dal primo minuto
  • Dietro si torna all'antico. Dopo che Bisseck ha fatto il centrale per due gare, torna a scattare l'ora di Acerbi con Akanji e Bastoni ai suoi lati


Lazio

  • La vittoria contro il Cagliari ha dato tre punti in più alla Lazio ma un Romagnoli in meno. Il difensore, salvo recuperi lampo, alzerà bandiera bianca
  • Con Gila, spazio quindi a Provstgaard con Marusic e Lazzari confermati sulle corsie esterne
  • Davanti, nonostante le ultime uscite un po' sottotono, Sarri dovrebbe confermare Dia punta centrale con Pedro dalla panchina


Probabili Formazioni

INTER (3‑5‑2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Darmian, Di Gennaro, Mkhitaryan

LAZIO (4‑3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gigot, Dele-Bashiru, Rovella, Castellanos, Cancellieri

10/10
