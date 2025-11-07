Introduzione
Ultimo sforzo prima della sosta. Abbiamo ancora tre squadre senza vittorie e due che presenteranno un nuovo allenatore. E poi c’è una serratissima lotta là in alto per il predominio in classifica. Non mancano di certo gli spunti per questa 11^ giornata di Serie A che vivrà il derby di Torino ma non solo. Una ritrovata Lazio andrà a bussare alla porta dell’Inter. Il Napoli capolista dovrà vedersela con un Bologna trascinato da Santiago Castro
Due gli squalificati di giornata, tante le decisioni ancora da prendere. Come giocheranno Genoa e Fiorentina che hanno cambiato gestione tecnica e che curiosamente saranno l’una contro l’altra? Questi e molti altri gli interrogativi di giornata. Tifosi e fantallenatori vogliono sapere chi giocherà e chi invece perderà eventuali ballottaggi. Non ci resta che girare tutte le questioni alla squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team è sempre sul pezzo quando si tratta di fornire informazioni sulle probabili formazioni della 11^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
PISA-CREMONESE, venerdì ore 20:45 su Sky Sport
Pisa
- Gilardino può cambiare qualcosa in attacco e in mediana. Il trio deitro invece resta composto da Calabresi, Caracciolo e Canestrelli
- Difficile che il tecnico viri sul 3-4-2-1. Al momento in mediana Marin è favorito su Vural. A sinistra Leris in pole
- Davanti quattro pretendenti per due maglie. Moreo non si discute mentre il ballottaggio Nzola-Meister vede in vantaggio il primo
Cremonese
- Salvo ripensamenti, i grigiorossi dovrebbero ripartire più o meno dalla formazione vista nell'ultima uscita
- Davanti ci saranno Vardy e Vazquez, una delle novità
- Il trio Payero-Bondo-Vandeputte non teme la concorrenza così come il terzetto difensivo
Probabili Formazioni
PISA (3‑5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Marin, Aebischer, Leris; Moreo, Nzola
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Stengs, Esteves, Mateus Lusuardi
CREMONESE (3‑5‑2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Faye; Vazquez, Vardy.
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Collocolo, Moumbagna, Pezzella, Grassi, Zerbin, Sanabria
COMO-CAGLIARI, sabato ore 15
Como
- L'artiglieria pesante là davanti non dovrebbe subire modifiche. Douvikas e Rodriguez sperano ma al momento paiono essere opzioni a gara in corso
- In difesa ci potrebbe essere Vojvoda come esterno basso e la coppia Ramon-Diego Carlos in mezzo
- Possibile rotazione anche in mediana: Da Cunha va verso una maglia da titolare. A scivolare in panchina sarebbe Perrone
Cagliari
- Pisacane riflette soprattutto sull'attacco che però potrebbe anche modificare il sistema di gioco
- Al momento c'è sempre Gaetano alle spalle delle due punte Esposito e Borrelli
- In mediana ancora qualche assenza. Dietro Palestra favoritissimo su Zappa mentre a sinistra torna Obert dalla squalifica
Probabili Formazioni
COMO (4‑2‑3‑1): Butez; Vojvoda, Ramon, Diego Carlos, Valle: Da Cunha, Caqueret; Addai, Nico Paz, Diao; Morata
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Dossena, Sergi Roberto
CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo Prati, Folorunsho; Gaetano; Esposito; Borrelli
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Deiola, Pintus, Rog, Belotti
LECCE-VERONA, sabato ore 15
Lecce
- Dopo i tre punti pesanti conquistati contro la Fiorentina, difficile pensare che non ci sia una conferma in blocco
- Dall'infermeria non arrivano notizie: Pierret non è ancora recuperato visto che ha proseguito con le sedute personalizzate
- Davanti ci sono un paio di duelli: Banda-Pierotti e Stulic-Camarda ma anche il recuperato Sottil può sparigliare le carte
Verona
- In casa gialloblù ci sono un paio di recuperi: in difesa Unai Nunez è pronto a riprendere posto nel tro arretrato
- Monitorato da vicino capitan Serdar. Non dovesse dare le giuste garanzie, ecco Akpa Akpro. Al-Musrati torna in panchina
- Pochi dubbi in attacco. Ancora una volta Giovane e Orban saranno lanciati dal primo minuto
Probabili Formazioni
LECCE (4‑3‑3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Stulic, Tete Morente
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Jean, Perez, Marchwinski, Pierret
VERONA (3‑5‑2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Bernede, Gagliardini, Akpa Akpro, Bradaric; Giovane, Orban
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Jean, Perez, Marchwinski, Pierret
JUVENTUS-TORINO, sabato ore 18
Juventus
- Allarme rientrato per Dusan Vlahovic dopo che il serbo aveva accusato un problema al flessore. L'attaccante è regolarmente in gruppo
- Spalletti conferma Koopmeiners in difesa dove però Gatti è in ballottaggio, ma in vantaggio su Rugani
- Yildiz e (probabilmente) Conceicao saranno a supporto della punta
Torino
- Baroni pensa a un cambio in difesa con Ismajli titolare nel terzetto dietro. A scivolare in panchina sarebbe Tameze
- Pedersen e Lazaro saranno ancora i cursori di fascia. Conferma anche per Ilic in mezzo con Asllani solo a gara in corso
- Davanti attenzione a una possibile variazione. Niente coppia Adams-Simeone perché il primo dovrebbe essere rimpiazzato da Ngonge
Probabili Formazioni
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pinsoglio, Cabal, Bremer, Kelly
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Ilic, Casadei, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Simeone
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Schuurs, Savva, Aboukhlal
PARMA-MILAN, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Parma
- Cambi forzati nell'XI titolare di Cuesta viste le tre assenze dopo il derby con il Bologna. Out Circati, Estevez e lo squalificato Ordonez
- Opzione difesa a 3 che non può essere esclusa anche se si va verso una linea a 4 con Ndiaye al fianco di Valenti
- In mediana occhio alla possibile promozione di Hernani. Attacco affidato probabilmente alla coppia Pellegrino-Cutrone
Milan
- Allegri in conferenza stampa ha fatto chiarezza su rentri e assenze: Pulisic a dispsizione. Assenti Rabiot e Gimenez
- Lo statunitense, salvo sorprese, dovrebbe partire dalla panchina. In difesa possibile De Winter dal 1'
- Estupinian sta ritrovando la condizione ma a Parma probabile una conferma per Bartesaghi. Davanti Leao e Nkunku
Probabili Formazioni
PARMA (4-3-1-2): Suzuki; Delprato, Valenti, Ndiaye, Britschgi; Keità, Hernani, Sorensen; Bernabé; Cutrone, Pellegrino
Squalificati: Ordonez
Indisponibili: Frigan, Ondrejka, Valeri, Oristanio, Circati, Estevez
MILAN (3‑5‑2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Loftus-Cheek, Bartesaghi; Leao, Nkunku
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Rabiot, Gimenez
ATALANTA-SASSUOLO, domenica ore 12:30
Atalanta
- Juric come sempre ha ampia scelta tra esterni e trio d'attacco. In mezzo potrebbe tornare De Roon con Pasalic avanzato
- Bellanova e Zalewski sono in leggero vantaggio su Zappascosta e Bernasconi ma i ballottaggi restano apertissimi
- Davanti possibile che Krstovic la spunti. Dietro all'ex Lecce scalpitano Lookman e De Ketelaere
Sassuolo
- Se Juric deve ancora scegliere in vari settori del campo, Grosso sembra più sicuro a livello di XI titolare
- Dietro ci saranno i soliti Idzes e Muharemovic con Doig candidato principe per la corsia sinistra. Thorstvedt sembra aver preso posto in pianta stabile in mediana
- Davanti l'unica sorpresa di formazione potrebbe essere Fadera come esterno sinistro ma Laurienté resta in vantaggio
Probabili Formazioni
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Bakker, Scalvini
SASSUOLO (4‑3‑3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pieragnolo, Paz, Boloca, Romagna
BOLOGNA-NAPOLI, domenica ore 15
Bologna
- Per il big match contro il Napoli, rossoblù che dovrebbero presentarsi in formazione tipo, al netto dell'assenza di Freuler
- A sinistra Miranda, forte anche del gol al Parma, appare in vantaggio su Lykogiannis
- Moro agirà al fianco di Ferguson (ma occhio anche a Pobega). Davanti Castro sarà supportato da Orsolini, Odgaard e Cambiaghi
Napoli
- Assente Gilmour torna però Lobotka in mezzo al campo con Anguissa e McTominay. I possibili cambi di Conte? Difesa e attacco
- Dietro infatti potremmo vedere a sinistra Gutierrez. Spinazzola è infatti alle prese con un'infiammazione
- Davanti Politano e Hojlund sono praticamente certi. Per la terza maglia ballottaggio Elmas-Neres con il primo che però dovrebbe spuntarla
Probabili Formazioni
BOLOGNA (4‑2‑3‑1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Immobile, Freuler
NAPOLI (4‑3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Lukaku, Meret, De Bruyne, GIlmour
GENOA-FIORENTINA, domenica ore 15
Genoa
- Due squalificati in casa rossoblù tra campo e panchina. Niente Fiorentina per Ruslan Malinovskyi, fermato dal Giudice Sportivo. Squalificato anche De Rossi
- Il nuovo Genoa potrebbe ripartire da quello della prima vittoria in campionato con un 3-5-2 con Vitinha e Colombo là davanti
- In difesa ancora titolare Marcandalli, Thorsby agirà da interno di centrocampo con Norton-Cuffy e Martin cursori di fascia
Fiorentina
- Anche in casa Viola, per ora, non si parla di stravolgimenti di formazione. Possibile una conferma del 3-5-2 o al massimo del 3-4-2-1
- Da capire certi interpreti tra difesa, mediana e corsie esterne. Dodò c'è ma a sinistra Parisi scalpita
- Dietro si candida Comuzzo mentre in mediana ci sono tre pretendenti per una maglia: Fazzini, Fagiole e Ndour
Probabili Formazioni
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Masini, Martin; Vitinha, Colombo
Squalificati: Malinovskyi
Indisponibili: nessuno
FIORENTINA (3‑5‑2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Kouamé, Lamptey, Gosens
ROMA-UDINESE, domenica ore 18 su Sky Sport
Roma
- Lo stop di Paulo Dybala impone a Gasperini un cambio obbligato di formazione con l'attacco che sarà sulle possenti spalle di Dovbyk
- In difesa ci sarà nuovamente Hermoso con Celik cursore di fascia destra. Sull'altro versate conferma per Wesley
- L'unico dubbio di formazione riguarda la trequarti: Soulé è sicuro di una maglia mentre Pellegrini deve difendersi dall'attacco di El Aynaoui
Udinese
- Davis è in forte dubbio per Roma. L'attaccante, stando alle ultime, potrebbe recuperare al massimo per la panchina
- Kosta Runjaic deve anche pensare alla gestione fisica di Zaniolo e quindi i dubbi in attacco aumentano. Il 10 però dovrebbe partire dall'inizio
- Come alternativa a Davis ci sono Bayo e Buksa ma non solo: le possibili soprese possono essere Iker Bravo (molto diffiile vista la situazione interna) o Gueye
Probabili Formazioni
ROMA (3‑4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini, Dovbyk
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Angelino, Ferguson, Dybala, Bailey
UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Bayo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Kristensen
INTER-LAZIO, domenica ore 20:45
Inter
- Chivu si presenterà domenica sera in formazione tipo, al netto dell'assenza in mezzo al campo di Mkhitaryan
- Là davanti si ricompone dal primo minuto la ThuLa formato campionato. Dopo il rientro in Champions, Thuram è pronto a riprendere posto in attacco dal primo minuto
- Dietro si torna all'antico. Dopo che Bisseck ha fatto il centrale per due gare, torna a scattare l'ora di Acerbi con Akanji e Bastoni ai suoi lati
Lazio
- La vittoria contro il Cagliari ha dato tre punti in più alla Lazio ma un Romagnoli in meno. Il difensore, salvo recuperi lampo, alzerà bandiera bianca
- Con Gila, spazio quindi a Provstgaard con Marusic e Lazzari confermati sulle corsie esterne
- Davanti, nonostante le ultime uscite un po' sottotono, Sarri dovrebbe confermare Dia punta centrale con Pedro dalla panchina
Probabili Formazioni
INTER (3‑5‑2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Darmian, Di Gennaro, Mkhitaryan
LAZIO (4‑3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gigot, Dele-Bashiru, Rovella, Castellanos, Cancellieri