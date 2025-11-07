Introduzione

Ultimo sforzo prima della sosta. Abbiamo ancora tre squadre senza vittorie e due che presenteranno un nuovo allenatore. E poi c’è una serratissima lotta là in alto per il predominio in classifica. Non mancano di certo gli spunti per questa 11^ giornata di Serie A che vivrà il derby di Torino ma non solo. Una ritrovata Lazio andrà a bussare alla porta dell’Inter. Il Napoli capolista dovrà vedersela con un Bologna trascinato da Santiago Castro



Due gli squalificati di giornata, tante le decisioni ancora da prendere. Come giocheranno Genoa e Fiorentina che hanno cambiato gestione tecnica e che curiosamente saranno l’una contro l’altra? Questi e molti altri gli interrogativi di giornata. Tifosi e fantallenatori vogliono sapere chi giocherà e chi invece perderà eventuali ballottaggi. Non ci resta che girare tutte le questioni alla squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team è sempre sul pezzo quando si tratta di fornire informazioni sulle probabili formazioni della 11^ giornata di Serie A