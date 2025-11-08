Domenica 9 novembre l'Atalanta ospita il Sassuolo alle 12.30. Tra i nerazzurri scalpitano De Ketelaere e Lookman in attacco, dietro di loro dovrebbe esserci Pasalic. Bellanova e Zalewski sono in vantaggio su Zappacosta e Bernasconi. Nel Sassuolo l'unica sorpresa di formazione potrebbe essere Fadera esterno sinistro, ma al momento è ancora Laurienté il favorito. Indisponibile Volpato

