Domenica 9 novembre l'Atalanta ospita il Sassuolo alle 12.30. Tra i nerazzurri scalpitano De Ketelaere e Lookman in attacco, dietro di loro dovrebbe esserci Pasalic. Bellanova e Zalewski sono in vantaggio su Zappacosta e Bernasconi. Nel Sassuolo l'unica sorpresa di formazione potrebbe essere Fadera esterno sinistro, ma al momento è ancora Laurienté il favorito. Indisponibile Volpato
ATALANTA (3-4-1-2) la probabile formazione
Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Zalewski; Pasalic; Lookman, De Ketelaere. All. Juric
- In mezzo potrebbe tornare de Roon con Pasalic avanzato trequartista
- Lookman e De Ketelaere destinati a formare la coppia d'attacco
- Bellanova e Zalewski sono in leggero vantaggio su Zappascosta e Bernasconi
SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione
Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Fabio Grosso
- In difesa i soliti Idzes e Muharemovic centrali con Doig e Walukiewicz sulle fasce
- Thorstvedt sembra aver ormai scalzato Vranckx nel ruolo di mezzala destra
- L'unica sorpresa di formazione potrebbe essere davanti con Fadera esterno sinistro, ma Laurienté resta in vantaggio. Indisponibile Volpato