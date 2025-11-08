Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Atalanta-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Domenica 9 novembre l'Atalanta ospita il Sassuolo alle 12.30. Tra i nerazzurri scalpitano De Ketelaere e Lookman in attacco, dietro di loro dovrebbe esserci Pasalic. Bellanova e Zalewski sono in vantaggio su Zappacosta e Bernasconi. Nel Sassuolo l'unica sorpresa di formazione potrebbe essere Fadera esterno sinistro, ma al momento è ancora Laurienté il favorito. Indisponibile Volpato

SERIE A: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA

Probabili formazioni
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
portiere
Atalanta
Berat Djimsiti
Berat Djimsiti
difensore centrale di destra
pubblicità
Atalanta
Isak Hien
Isak Hien
difensore centrale
Atalanta
Honest Ahanor
Honest Ahanor
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Atalanta
Raoul Bellanova
Raoul Bellanova
esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
centrocampista centrale
Atalanta
Éderson José Éderson
Éderson José Éderson
centrocampista centrale
Atalanta
Nicola Zalewski
Nicola Zalewski
esterno sinistro
pubblicità
Atalanta
Mario Pasalic
Mario Pasalic
trequartista
Atalanta
Ademola Lookman
Ademola Lookman
attaccante
pubblicità
Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
attaccante

ATALANTA (3-4-1-2) la probabile formazione

Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Zalewski; Pasalic; Lookman, De Ketelaere. All. Juric

  • In mezzo potrebbe tornare de Roon con Pasalic avanzato trequartista
  • Lookman e De Ketelaere destinati a formare la coppia d'attacco
  • Bellanova e Zalewski sono in leggero vantaggio su Zappascosta e Bernasconi
Sassuolo
Arijanet Muric
Arijanet Muric
portiere
Sassuolo
Sebastian Walukiewicz
Sebastian Walukiewicz
terzino destro
pubblicità
Sassuolo
Jay Idzes
Jay Idzes
difensore centrale
Sassuolo
Tarik Muharemovic
Tarik Muharemovic
difensore centrale
pubblicità
Sassuolo
Josh Doig
Josh Doig
terzino sinistro
Sassuolo
Kristian Thorstvedt
Kristian Thorstvedt
mezzala destra
Sassuolo
Nemanja Matic
Nemanja Matic
centrocampista centrale
Sassuolo
Ismaël Koné
Ismaël Koné
mezzala sinistra
pubblicità
Sassuolo
Domenico Berardi
Domenico Berardi
esterno destro
Sassuolo
Andrea Pinamonti
Andrea Pinamonti
attaccante
pubblicità
Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
esterno sinistro

SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione

Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Fabio Grosso

  • In difesa i soliti Idzes e Muharemovic centrali con Doig e Walukiewicz sulle fasce
  • Thorstvedt sembra aver ormai scalzato Vranckx nel ruolo di mezzala destra
  • L'unica sorpresa di formazione potrebbe essere davanti con Fadera esterno sinistro, ma Laurienté resta in vantaggio. Indisponibile Volpato

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Parma-Milan

guida tv

La partita Parma-Milan dell'11^ giornata di Serie A, si gioca sabato 8 novembre alle ore 20.45 e...

Juric: "L'Atalanta è in ritardo, bisogna vincere"

Serie A

L'allenatore dell'Atalanta prima della partita col Sassuolo: "Siamo in ritardo, dobbiamo vincere,...

Dove vedere Juventus-Torino

guida tv

La partita tra Juve e Torino della 11^ giornata di Serie A si gioca sabato 8 novembre alle 18.00...

Sarri: "Servono 25 folli per fare risultato"

inter-lazio

Imbattuti da 6 turni, i biancocelesti affrontano la trasferta a San Siro introdotta da Maurizio...

Dove vedere Como-Cagliari

guida tv

La partita tra Como e Cagliari della 11^ giornata di Serie A si gioca sabato 8 novembre alle...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE