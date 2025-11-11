Palladino è arrivato a Zingonia, atteso l'annuncio

Raffaele Palladino è pronto a diventare il sostituto dell'esonerato Ivan Juric sulla panchina dell'Atalanta. L'ex allenatore della Fiorentina è arrivato a Zingonia insieme al suo vice Federico Peluso, presente anche l'amministratore delegato Luca Percassi e il direttore sportivo Tony D'Amico. L'annuncio ufficiale è sempre più vicino. Palladino firmerà un contratto fino al 30 giugno 2027. Qui tutti gli aggiornamenti in diretta

PERCHE' JURIC E' STATO ESONERATO