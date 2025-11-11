Palladino è arrivato a Zingonia, atteso l'annuncio

Offerte Black Friday
Atalanta, Palladino pronto a diventare il nuovo allenatore: le news di oggi LIVE

live atalanta

Raffaele Palladino è pronto a diventare il sostituto dell'esonerato Ivan Juric sulla panchina dell'Atalanta. L'ex allenatore della Fiorentina è arrivato a Zingonia insieme al suo vice Federico Peluso, presente anche l'amministratore delegato Luca Percassi e il direttore sportivo Tony D'Amico. L'annuncio ufficiale è sempre più vicino. Palladino firmerà un contratto fino al 30 giugno 2027. Qui tutti gli aggiornamenti in diretta

PERCHE' JURIC E' STATO ESONERATO

LIVE

Palladino, il programma del primo giorno a Zingonia

  • Ore 10.30: arrivo a Zingonia
  • Ore 11: prima presa di contatto con il mondo Atalanta, confronto con proprietà, dirigenza e staff
  • Ore 12.30/13: pranzo con la dirigenza
  • Ore 15/16: firma sul contratto
  • L'ufficialità è attesa nel tardo pomeriggio

Palladino a Zingonia insieme al suo staff, c'è anche Peluso

Raffaele Palladino è accompagnato a Zingonia dal suo staff. Presente anche il suo vice Federico Peluso, che ha giocato all'Atalanta come difensore dal 2009 al 2013 (111 presenze e 4 gol)

L'arrivo di Palladino a Zingonia

Mezz'ora dopo l'arrivo di Luca Percassi e Tony D'Amico, alle 10.30 anche Raffaele Palladino è arrivato a Zingonia, pronto per diventare il nuovo allenatore dell'Atalanta

Luca Percassi e Tony D'Amico sono arrivati a Zingonia

L'amministratore delegato Luca Percassi e il direttore sportivo Tony D'Amico sono arrivati intorno alle 10 a Zingonia, un segnale che conferma come l'annuncio di Palladino all'Atalanta sia sempre più vicino

Atalanta a -9 dalla zona Champions

Juric lascia l'Atalanta al 13° posto in classifica, con 13 punti raccolti in 11 giornate di campionato. I nerazzurri sono distanti 9 punti dal 4° posto (occupato dal Napoli) valido per l'accesso in Champions League

La classifica della Serie A

La classifica della Serie A

Palladino, pronto un contratto da un anno e mezzo

Con Massimiliano Nebuloni ripercorriamo le ultime ore dell'Atalanta, dopo la sconfitta per 3-0 contro il Sassuolo e la successiva decisione di esonerare Ivan Juric. Il club nerazzurro è pronto a ufficializzare Raffaele Palladino con un contratto di un anno e mezzo: l'ufficialità dovrebbe arrivare oggi (martedì 11 novembre)

Atalanta, Palladino pronto a prendere il posto di Juric | Video Sky - Sky Sport

Atalanta, Palladino pronto a prendere il posto di Juric | Video Sky - Sky Sport

Il crollo dell'Atalanta rispetto alla scorsa stagione

Qui di seguito il confronto tra l'attuale classifica della Serie A e quella dell'anno scorso allo stesso punto della stagione. Per l'Atalanta 9 punti in meno, peggio ha fatto solo la Fiorentina

Serie A, la classifica a confronto con un anno fa

Serie A, la classifica a confronto con un anno fa

Per Juric è il 5° esonero in Serie A

Considerando soltanto le sue esperienze in Serie A, per Ivan Juric si tratta del 5° esonero in carriera: tre esoneri al Genoa, uno alla Roma e infine adesso uno all'Atalanta. Il croato, suo malgrado, è tra gli allenatori con più esoneri nel campionato italiano dal 2000 a oggi

Gli allenatori più esonerati in Serie A

Gli allenatori più esonerati in Serie A

Insieme a Juric salutano anche i "suoi più stretti collaboratori"

Ieri (lunedì 10 novembre) è arrivata l'ufficialità dell'esonero di Ivan Juric. Questo il comunicato del club nerazzurro: "Atalanta BC comunica che Ivan Juric è stato sollevato dall'incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojic e Michele Orecchio. Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro".

Perché Juric è stato esonerato

Il nostro inviato Massimiliano Nebuloni spiega su Sky Sport Insider i motivi che hanno portato l'Atalanta a decidere per l'esonero di Ivan Juric: non solo i risultati hanno inciso sulla scelta

Non solo risultati: perché Juric è stato esonerato

Non solo risultati: perché Juric è stato esonerato

Atalanta, attesa l'ufficialità di Palladino

Nella giornata di oggi (martedì 11 novembre) Raffaele Palladino verrà ufficializzato come nuovo allenatore dell'Atalanta. Il club sta sistemando gli ultimi dettagli, per l'ex allenatore della Fiorentina pronto un contratto da un anno e mezzo

