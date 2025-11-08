Appuntamento domenica 9 novembre alle 15 allo stadio Dall'Ara, dove Conte potrebbe riproporre la stessa formazione schierata contro l'Eintracht. C'è ancora Elmas nel tridente con Hojlund e Politano, fiducia anche a Gutierrez in difesa. Italiano rivoluziona la trequarti dopo il turnover in Europa League: ecco Orsolini, Odgaard e Rowe alle spalle di Castro in vantaggio su Dallinga. L'altro ballottaggio è tra Pobega e Moro a centrocampo

