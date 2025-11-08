Appuntamento domenica 9 novembre alle 15 allo stadio Dall'Ara, dove Conte potrebbe riproporre la stessa formazione schierata contro l'Eintracht. C'è ancora Elmas nel tridente con Hojlund e Politano, fiducia anche a Gutierrez in difesa. Italiano rivoluziona la trequarti dopo il turnover in Europa League: ecco Orsolini, Odgaard e Rowe alle spalle di Castro in vantaggio su Dallinga. L'altro ballottaggio è tra Pobega e Moro a centrocampo
BOLOGNA (4-2-3-1) la probabile formazione
Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano
- Trequarti rivoluzionata rispetto allo 0-0 col Brann in Europa League: riecco Orsolini, Odgaard e Rowe.
- Castro è in vantaggio su Dallinga per il ruolo di centravanti.
- L'altro ballottaggio è a centrocampo, dove Pobega potrebbe sostituire Moro per affiancare Ferguson.
- Continuità in difesa, dove Lykogiannis (espulso giovedì dopo 23 minuti) dovrebbe essere riproposto dall'inizio con Miranda in panchina
NAPOLI (4-3-3) la probabile formazione
Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte
- Possibile riproposizione dell'undici schierato contro l'Eintracht Francoforte, formazione ancora priva degli infortunati De Bruyne, Gilmour, Meret e Lukaku.
- C'è ancora Elmas (e non Neres né Lang) nel tridente con Hojlund e Politano.
- In mezzo è ormai recuperato Lobotka, che ha giocato 73 minuti in Champions.
- Fiducia confermata a Gutierrez, titolare a sinistra in difesa