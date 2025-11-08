Offerte Sky
Bologna-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Appuntamento domenica 9 novembre alle 15 allo stadio Dall'Ara, dove Conte potrebbe riproporre la stessa formazione schierata contro l'Eintracht. C'è ancora Elmas nel tridente con Hojlund e Politano, fiducia anche a Gutierrez in difesa. Italiano rivoluziona la trequarti dopo il turnover in Europa League: ecco Orsolini, Odgaard e Rowe alle spalle di Castro in vantaggio su Dallinga. L'altro ballottaggio è tra Pobega e Moro a centrocampo

Probabili formazioni
Bologna
Lukasz Skorupski
Lukasz Skorupski
portiere
Bologna
Emil Holm
Emil Holm
terzino destro
Bologna
Torbjørn Heggem
Torbjørn Heggem
difensore centrale
Bologna
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
difensore centrale
Bologna
Charalampos Lykogiannis
Charalampos Lykogiannis
terzino sinistro
Bologna
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
centrocampista centrale
Bologna
Tommaso Pobega
Tommaso Pobega
centrocampista centrale
Bologna
Riccardo Orsolini
Riccardo Orsolini
ala destra
Bologna
Jens Odgaard
Jens Odgaard
trequartista
Bologna
Jonathan Rowe
Jonathan Rowe
ala sinistra
Bologna
Santiago Castro
Santiago Castro
attaccante

BOLOGNA (4-2-3-1) la probabile formazione

Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano

  • Trequarti rivoluzionata rispetto allo 0-0 col Brann in Europa League: riecco Orsolini, Odgaard e Rowe.
  • Castro è in vantaggio su Dallinga per il ruolo di centravanti.
  • L'altro ballottaggio è a centrocampo, dove Pobega potrebbe sostituire Moro per affiancare Ferguson.
  • Continuità in difesa, dove Lykogiannis (espulso giovedì dopo 23 minuti) dovrebbe essere riproposto dall'inizio con Miranda in panchina
Napoli
Vanja Milinkovic-Savic
Vanja Milinkovic-Savic
portiere
Napoli
Giovanni Di Lorenzo
Giovanni Di Lorenzo
terzino destro
Napoli
Amir Rrahmani
Amir Rrahmani
difensore centrale
Napoli
Alessandro Buongiorno
Alessandro Buongiorno
difensore centrale
Napoli
Miguel Gutiérrez
Miguel Gutiérrez
terzino sinistro
Napoli
Frank Anguissa
Frank Anguissa
mezzala destra
Napoli
Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka
centrocampista centrale
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
mezzala sinistra
Napoli
Matteo Politano
Matteo Politano
ala destra
Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
attaccante
Napoli
Eljif Elmas
Eljif Elmas
ala sinistra

NAPOLI (4-3-3) la probabile formazione

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte

  • Possibile riproposizione dell'undici schierato contro l'Eintracht Francoforte, formazione ancora priva degli infortunati De Bruyne, Gilmour, Meret e Lukaku.
  • C'è ancora Elmas (e non Neres né Lang) nel tridente con Hojlund e Politano.
  • In mezzo è ormai recuperato Lobotka, che ha giocato 73 minuti in Champions.
  • Fiducia confermata a Gutierrez, titolare a sinistra in difesa

CALCIO: SCELTI PER TE