Genoa-Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Serie A: infortunio per Kean

Serie A

Domenica 9 novembre il Genoa ospita la Fiorentina alle 15. Esordio per entrambi gli allenatori: debutto per Vanoli con i viola, debutto per De Rossi con i rossoblù (anche se quest'ultimo non sarà in panchina a causa di una squalifica). Il nuovo Genoa potrebbe ripartire da un 3-5-2 con Vitinha e Colombo in attacco. La Fiorentina perde Kean per infortunio: trauma alla tibia sinistra subito nella sconfitta contro il Mainz, al suo posto giocherà Dzeko

SERIE A: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA

Probabili formazioni
Genoa
Nicola Leali
Nicola Leali
portiere
Genoa
Alessandro Marcandalli
Alessandro Marcandalli
difensore centrale di destra
Genoa
Leo Østigård
Leo Østigård
difensore centrale
Genoa
Johan Vásquez
Johan Vásquez
difensore centrale di sinistra
Genoa
Brooke Norton-Cuffy
Brooke Norton-Cuffy
esterno destro
Genoa
Patrizio Masini
Patrizio Masini
mezzala destra
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
centrocampista centrale
Genoa
Morten Thorsby
Morten Thorsby
mezzala sinistra
Genoa
Aarón Martín
Aarón Martín
esterno sinistro
Genoa
Lorenzo Colombo
Lorenzo Colombo
Forward
Genoa
Vitinha
Vitinha
Forward

GENOA (3-5-2) la probabile formazione

Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Masini, Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha. All. Daniele De Rossi

  • L'idea di De Rossi (al debutto col Genoa) è quella di partire come modulo dal 3-5-2 che ha vinto a Reggio Emilia contro il Sassuolo
  • Niente Fiorentina per Malinovskyi, fermato dal Giudice Sportivo. Squalificato anche De Rossi, che preparerà la partita contro i viola, ma non sarà presente in panchina
  • Confermato titolare in difesa il 23enne Marcandalli
  • Colombo e Vitinha dovrebbe essere la coppia d'attacco
Fiorentina
David de Gea
David de Gea
portiere
Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
difensore centrale di destra
Fiorentina
Pablo Marí
Pablo Marí
difensore centrale
Fiorentina
Luca Ranieri
Luca Ranieri
difensore centrale di sinistra
Fiorentina
Domilson Dodô
Domilson Dodô
esterno destro
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
mezzala destra
Fiorentina
Hans Nicolussi Caviglia
Hans Nicolussi Caviglia
centrocampista centrale
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
mezzala sinistra
Fiorentina
Niccolò Fortini
Niccolò Fortini
esterno sinistro
Fiorentina
Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson
attaccante
Fiorentina
Edin Dzeko
Edin Dzeko
attaccante

FIORENTINA (3-5-2) la probabile formazione

de Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Fortini; Gudmundsson, Dzeko. All. Paolo Vanoli

  • Vanoli dovrebbe schierare la Fiorentina con il 3-5-2 per il suo debutto sulla panchina viola
  • Kean out a causa di un trauma alla tibia sinistra subito nella partita persa contro il Mainz
  • Al posto di Kean, il titolare in attacco sarà Dzeko, che giocherà insieme a Gudmundsson
  • Fortini dovrebbe prendere il posto di Parisi sulla fascia sinistra

