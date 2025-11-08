Domenica 9 novembre il Genoa ospita la Fiorentina alle 15. Esordio per entrambi gli allenatori: debutto per Vanoli con i viola, debutto per De Rossi con i rossoblù (anche se quest'ultimo non sarà in panchina a causa di una squalifica). Il nuovo Genoa potrebbe ripartire da un 3-5-2 con Vitinha e Colombo in attacco. La Fiorentina perde Kean per infortunio: trauma alla tibia sinistra subito nella sconfitta contro il Mainz, al suo posto giocherà Dzeko
SERIE A: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA
GENOA (3-5-2) la probabile formazione
Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Masini, Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha. All. Daniele De Rossi
- L'idea di De Rossi (al debutto col Genoa) è quella di partire come modulo dal 3-5-2 che ha vinto a Reggio Emilia contro il Sassuolo
- Niente Fiorentina per Malinovskyi, fermato dal Giudice Sportivo. Squalificato anche De Rossi, che preparerà la partita contro i viola, ma non sarà presente in panchina
- Confermato titolare in difesa il 23enne Marcandalli
- Colombo e Vitinha dovrebbe essere la coppia d'attacco
FIORENTINA (3-5-2) la probabile formazione
de Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Fortini; Gudmundsson, Dzeko. All. Paolo Vanoli
- Vanoli dovrebbe schierare la Fiorentina con il 3-5-2 per il suo debutto sulla panchina viola
- Kean out a causa di un trauma alla tibia sinistra subito nella partita persa contro il Mainz
- Al posto di Kean, il titolare in attacco sarà Dzeko, che giocherà insieme a Gudmundsson
- Fortini dovrebbe prendere il posto di Parisi sulla fascia sinistra